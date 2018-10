Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au inceput sa instaleze in Romania si Polonia sisteme de rachete ofensive, prin incalcarea Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), acuza Vladimir Ermakov, seful Departamentului pentru Neproliferare si Controlul armamentului din cadrul Ministerului rus de Externe.

- In cadrul unei conferinte de presa inaintea unei reuniuni a ministrilor apararii ai statelor membre NATO, Stoltenberg a acuzat Rusia de incalcarea Tratatului INF, semnat in anul 1987, care interzice o intreaga clasa de rachete care ar putea fi folosite de Rusia pentru a atinge tinte in Europa, informeaza…

- Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) s-ar putea prabusi, daca ”dilema” scutului american antiracheta din Europa de Est ramane ”nerezolvata”, a amenintat marti, in presa rusa, directorul Departamentului neproliferarii si controlului armamentului din cadrul Ministerului rus de Externe, Vladimir…

- Ministerul Afacerilor Externe din Rusia a transmis ca sistemul antiracheta din Romania risca sa conduca la anularea Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF), iar responsabile sunt Statelor Unite ale Americii, scrie Mediafax . Rusia considera ca sistemele antibalistice instalate de SUA in Romania…

- Componentele sistemului de aparare antiracheta al SUA din România si Polonia risca sa duca la colapsul Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF), a declarat, marti, Vladimir Ermakov, seful Departamentului pentru probleme de neproliferare

