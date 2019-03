Stiri pe aceeasi tema

- Dmitri Smirnov, presedintele Comisiei Patriarhiei ruse pe probleme de familie, protectia mamelor si a copiilor, a apreciat luni intr-o interventie la postul de radio 'Govorit Moskva' ca etnicii rusii vor inceta sa mai fie majoritari in Federatia Rusa catre orizontul anului 2050, potrivit agentiei…

- Oleg Viughin a deținut funcția de prim-vicepreședinte al Bancii Centrale a Federației Ruse, iar astazi este președintele Consiliului de Supraveghere al Bursei de la Moscova. Totodata, alaturi de Gerhard Schroder, se afla in consiliul de administrație al companiei Rosneft. Intr-un interviu acordat publicatiei…

- Ministrul rus a anuntat ca testele cu drona submarina cu tehnologie nucleara Poseidon au intrat intr-o noua etapa. Despre aceasta noua arma oficialii ruși au spus ca datele sunt secrete, dar care se pare ca are o lungime de aproximativ 24 de metri, ceea ce il face sa arate mai mult ca un minisubmarin…

- Moscova nu a manifestat nicio intentie de a renunta la programul sau de rachete, dezvoltat, potrivit Occidentului, cu incalcarea Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), si-a exprimat vineri regretul secretarul general al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), la finalul…

- Premierul japonez Shinzo Abe admite posibilitatea semnarii unui tratat de pace cu Rusia in schimbul retrocedarii Japoniei a insulelor Kurile de Sud – Shikotan și a grupului Habomai, transmite agenția japoneza Kyodo, citand surse guvernamentale. Declarația ar putea fi facuta la finalul discuțiilor dintre…

- Documentul „cu privire la procedura de utilizare a armelor si echipamentului militar pentru protectia frontierei de stat a Federatiei Ruse in spatiul aerian al Federatiei Ruse" a fost deja postat pe site-ul guvernului de la Moscova. Conform textului citat, avioanele de pasageri care incalca spatiul…

- Analistul politic Bogdan Chirieac considera ca Vladimir Putin nu are timp de Romania. "Vladimir Putin nu cred ca ne ia in seama, in momentul acesta. Putin joaca la masa mare a puterii, alaturi de Statele Unite și China, plus Germania, in Europa. Germania este de-a dreptul legata ombilical…

- Bataie in Rada Suprema a Ucrainei. Mai multi deputati s-au luat la pumni din cauza unui banner de la tribuna centrala. Incidentul a avut loc dupa votarea unei legi privind redenumirea Bisericii Ortodoxe Ucrainene subordonata Patriarhiei de la Moscova, care va trebui sa scoata din denumire orice referire…