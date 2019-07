Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de securitate al Ucrainei (SBU) a anuntat joi ca, impreuna cu Parchetul militar a retinut in portul ucrainean Izmail de la Marea Neagra un petrolier rusesc pentru presupusa sa implicare intr-un incident petrecut in noiembrie trecut la intrarea in stramtoarea Kerci (care face legatura dintre…

- Ministrul rus pentru Energie, Alexander Novak, a declarat în urma unei întâlniri avute luni cu omologul sau iranian, Bijan Zanganeh, ca Moscova este interesata de menținerea Teheranului ca jucator egal pe piața globala a Energiei, scrie Mediafax, citând Reuters. Statele…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat marți ca președintele rus Vladimir Putin este conștient de faptul ca Germania dorește ca Ucraina sa ramâna țara de tranzit pentru gazele rusești exportate spre Europa chiar și dupa inaugurarea gazoductului subacvatic Nord Stream 2, scrie Mediafax. "I-am…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca ia în considerare impunerea unor sancțiuni care sa vizeze proiectul privind gazoductul rus Nord Stream 2, avertizând Germania ca ar putea deveni dependenta de Rusia, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. "Protejam…

- Ministrul rus al Energiei, Alexander Novak, a declarat luni ca nu poate exclude scenariul in care pretul barilului de petrol ar putea scadea sub 30 de dolari daca nu va fi extins acordul privind reducerea productiei, incheiat intre Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) si alte state din…

- Kremlinul a respins luni decizia adoptata sambata de Tribunalul maritim international cu sediul la Hamburg, care a somat Rusia sa-i elibereze pe cei 24 de marinari ucraineni pe care ii detine dupa capturarea lor impreuna cu trei nave militare ale Ucrainei la 25 noiembrie anul trecut, in urma incidentului…

- Seful companiei ucrainene Naftogaz, Andri Kobolev, avertizeaza ca Rusia intenționeaza sa provoace o criza artificiala a gazelor în Ucraina, în cursul lunii ianuarie a anului viitor - potrivit redactiei ucrainene a postului de radio Vocea Americii. „Scopul rusilor este…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu ar trebui sa se astepte ca multi ucraineni sa-i accepte oferta de a primi pasaport rusesc, a declarat presedintele ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmand la randul lui ca este dispus sa ofere nationalitate ucraineana cetatenilor rusi, potrivit Reuters.…