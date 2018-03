Stiri pe aceeasi tema

- "Am patruns in Bundestag o singura data, in 1945, in timpul eliberarii Berlinului de flagelul nazist. Pe atunci, se chema Reichstag", a declarat presei purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe, Maria Zaharova."Este deosebit de surprinzator ca Marea Britanie a adaugat piratarea Bundestagului,…

- Livrarea de sisteme americane de rachete Patriot catre Polonia ar putea constitui o amenintare la adresa securitatii Rusiei, a declarat Maria Zakharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Moscova. "Consideram ca pasi care sunt facuti sunt un element de destabilizarea a situatiei…

- Livrarea de sisteme americane de rachete Patriot catre Polonia ar putea constitui o amenintare la adresa securitatii Rusiei, a declarat Maria Zakharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Moscova, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- 27 de diplomati rusi vor fi expulzati din 14 state ale UE, unul din Romania 27 de diplomati rusi vor fi expulzati din 14 state ale Uniunii Europene în semn de solidaritate cu Marea Britanie, care considera ca Rusia se afla în spatele atacului cu gaz neurotoxic asupra fostului spion…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, a salutat luni 'raspunsul extraordinar' al aliatilor Marii Britanii la adresa Rusiei, ca reactie la otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia Iulia, relateaza AFP. 'Raspunsul extraordinar al aliatilor nostri reprezinta cea mai…

- Klaus Iohannis i-a transmis un mesaj lui Vladimir Putin dupa realegerea in functie de presedinte al Rusiei. "Pe aceasta cale, țin sa va asigur ca raman increzator cu privire la beneficiile dezvoltarii relațiilor dintre statele noastre pe baze pragmatice și predictibile, prin dialog constructiv și…

- Ambasadorii sunt invitati la o 'intalnire cu responsabilii si expertii Departamentului pentru problemele de neproliferare si de control al armamentelor' din Ministerul rus de Externe, a indicat marti purtatoarea de cuvant a diplomatiei de la Moscova, Maria Zaharova. Intalnirea va fi consacrata…

- Agentul neurotoxic "Noviciok" a fost invocat de Londra ca fiind la originea otravirii fostului spion dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, la 4 martie, in Marea Britanie. 'Noviciok' nu este o substanta, este un intreg sistem de arme chimice", explica Leonid Rink intr-un interviu…

- Ministrul german de Externe a precizat ca Uniunea Europeana trebuie sa continue dialogul cu Rusia, in pofida numeroaselor probleme.”Rezultatul alegerilor din Rusia a fost la fel de nesurprinzator precum circumstantele in care s-a desfasurat scrutinul. Din cate am vazut, nu putem spune ca…

- Rusia nu a efectuat nicio cercetare si nu a dezvoltat nicio substanta neurotoxica denumita Novichok, a declarat duminica purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, dupa ce Marea Britanie a acuzat Rusia de implicare in atacul asupra fostului spion rus Serghei Skripal, noteaza…

- Ministrul de externe ceh Martin Stropnicky a respins sambata acuzatiile Moscovei potrivit carora agentul neurotoxic folosit impotriva fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale in sudul Angliei ar fi provenit din Republica Ceha, relateaza Reuters. Purtatoarea de cuvant a Ministerului…

- Moscova nu a dezvoltat niciodata, nici pe vremea URSS, programe de arme chimice 'Noviciok', gazul neurotoxic folosit la otravirea, in Marea Britanie, a fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat joi Serghei Riabkov, ministru adjunct de externe al Rusiei, transmit Reuters si AFP.…

- Noul ministru de externe german, Heiko Maas, i-a cerut miercuri seara Rusiei sa coopereze in ancheta privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, dupa ce Londra a anuntat miercuri ca va expulza 23 de diplomati rusi, transmite Reuters. ''Luam in serios evaluarea guvernului…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anuntat miercuri ca Rusia va raspunde in termen de 10 zile in eventualitatea unei cereri din partea Marii Britanii privind otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury, relateaza site-ul agentiei Sputnik. "Rusia nu…

- Referindu-se la criza bilaterala cu Marea Britanie, Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a transmis: "Nimeni au ar trebui sa ameninte o putere nucleara".La randul sau, Ambasada Rusiei din Marea Britanie a atras atentia ca "orice amenintare cu masuri punitive…

- Maria Zakharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Rusiei, a declarat ca afirmatiile premierului britanic Theresa May in legatura cu presupusul rol al Moscovei in atacul neurotoxic ce l-a vizat pe un fost spion rus reprezinta "un spectacol de circ".

- Un fost spion rus, care primise o identitate noua in Marea Britanie, dupa un schimb de agenti secreti intre Moscova si Washington, este una dintre victimele aflate in stare grava la spitalul din Salisbury, dupa ce au intrat in contact cu o substanta necunoscuta. Serghei Skripal a primit azil…

- Un reprezentant al Ministerului de Externe rus, Serghei Riabkov a declarat, ca exista dovezi care arata precis faptul ca Statele Unite incearca sa influenteze rezultatul alegerilor prezidențiale din 18 martie. Dar nu s-au aratat si dovezile deocamdata.

- Presedintele rus Vladimir Putin sustine ca Rusia a dejucat planurile a peste 400 de spioni straini anul trecut. Luni, el a cerut FSB sa ia masuri pentru a bloca noi incercari ale spionilor de a obtine noi informatii politice, economice si militare. Putin a facut comentariile in timpul unui discurs in…

- Rusia ”are dovezi” ca SUA vrea sa se implice in alegerile prezidențiale de pe 18 martie. Serghei Riabkov, ministru adjunct de Externe al Rusiei, a declarat luni ca Moscova este in posesia unor dovezi ca SUA incearca sa influențeze alegerile prezidențiale din Rusia, scrie agenția Reuters, citata de Agerpres…

- La 20 decembrie 2016, la Moscova, șeful Departamentului latino-american al Ministerului de Externe al Rusiei era gasit impușcat in cap in propria locuinta. Potrivit presei ruse de la acea vreme, numele sau era Petr Polișikov. Cu puțin inainte de asta, in celalalt capat al lumii, la Buenos Aires, ambasadorul…

- Ministerul rus de Externe a declarat ca, in recenta batalie din provincia siriana Deir al-Zor intre forțele pro-guvernamentale sprijinite de Rusia și forțele conduse de Statele Unite, au fost raniți „cateva zeci” de cetațeni ruși și ai altor foste republici sovietice. In declarația Ministerului de Externe…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a avertizat, luni, Statele Unite sa &"nu se joace cu focul&" în Siria si sa îsi planifice actiunile în conformitate cu interesele pe termen lung ale cetatenilor sirieni,

- Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a catalogat drept absurde acuzatiile Washingtonului privind presupuse ingerinte ale Moscovei in scrutinul electoral american din 2016, informeaza agentia de stiri Tass.

- Rusia sustine ca tarile occidentale se amesteca in viitoarele alegeri prezidentiale de la Moscova si pretinde ca are dovezi, scrie Politico.Purtatorul de cuvant al Ministerului de externe, Maria Zakharova, a spus in cadrul unei conferinte de presa ca Moscova are dovezi privind "interferentele…

- Ministerul de Externe al Rusiei a anuntat, joi, ca cinci cetateni rusi au fost ucisi in urma unui atac efectuat de Statele Unite in Siria, informeaza site-ul agentiei Associated Press. Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a declarat ca cinci cetateni rusi au murit in…

- Acuzatiile de dopaj institutionalizat formulate la adresa Rusiei sunt au aparut pentru ca Statele Unite "nu ne pot invinge in lupta dreapta", a afirmat duminica ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de AFP. "Cred ca este o forma de concurenta fara scrupule, pentru ca echipa…

- Rusia este ingrijorata de ultimele evenimente din Siria si face apel apel la calm catre toate taberele implicate pentru a evita o escaladare a situatiei, se arata intr-un comunicat al Ministerului de Externe de la Moscova, citat de NEWS.RO si Reuters.Citeste si: Lovitura GREA: Un GIGANT bancar,…

- Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat a afirmat ca declarația Rusiei despre implicarea Statelor Unite in inceputul operațiunii turcești impotriva kurzilor sirieni nu este altceva decat propaganda, transmite Vocea Americii. Comentand declarațiile Ministerului rus de Externe ca Statele Unite…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.…

- Statele Unite incearca sa influenteze situatia din Rusia inainte de organizarea alegerilor prezidentiale, prin adoptarea unor sanctiuni specifice impotriva Moscovei, a declarat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Pana la sfarsitul lunii ianuarie,…

- Legislatia ar pozitiona mai bine Rusia pentru a raspunde presiunii asupra mass-media ruse in strainatate, a declarat vicepresedintele Dumei, Piotr Tolstoi, in comentarii publicate pe site-ul legislativului.Luna trecuta, Rusia a impus restrictii asupra posturilor de stiri finantate de SUA…

- Maria Zakharova, purtatorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, a declarat, joi, ca Moscova are dreptul de a reactiona la promulgarea legii antipropaganda din Republica Moldova, argumentând ca pachetul legislativ discrimineaza presa rusa, relateaza

- "Cu regret, constatam ca acest document discrimineaza in mod clar presa rusa. Aceasta este un nou atac dus impotriva Rusiei al majoritatii parlamentare. Din punctul nostru de vedere, confirmand angajamentul international privind principiul reciprocitatii, ne rezervam dreptul de a lua masuri", a declarat…

- Ministerul de Externe al Rusiei a criticat dur Statele Unite pentru sustinerea protestelor anti-guvernamentale din Iran, pozitie exprimata dupa ce ambasadorul Statelor Unite la ONU a promis ca administratia Trump va actiona pentru sustinerea acestora.

- Sistemele antibalistice instalate de SUA în România si Polonia constituie încalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare, acuza Ministerul rus de Externe, denuntând montarea unor elemente antiracheta în Japonia si avertizând ca Rusia va lua masuri militare…

- "Statele Unite au dispus montarea unor astfel de sisteme in bazele militare americane din Romania si Polonia, in apropierea frontierelor vestice ale Rusiei, prin incalcarea Tratatului INF din 1987, care interzice instalarea unor astfel de sisteme terestre", a subliniat oficialul rus. "Faptul…

- Rusia: Sistemul antiracheta din Romania și Polonia incalca Tratatul INF. Vom lua masuri militare Sistemele antibalistice instalate de Statele Unite in Romania si Polonia constituie incalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF), acuza Sergei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe,…

- In ultimele zile, Rusia a condamnat cu fermitate decizia Statelor Unite de a vinde Japoniei sisteme antibalistice de tip Aegis. Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a explicat ca elementele antiracheta din Japonia sunt parte a planului SUA de a crea un "sistem antibalistic…

- Maria Zakharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a declarat, joi, ca activitatea distructiva din Siria a unelor state occidentale contravine pozitiei acestora cu privire la lupta impotriva terorismului, relateaza site-ul agentiei Tass.