- Decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage SUA din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) reprezinta un pas periculos, care va fi condamnat cu siguranta de comunitatea internationala, a declarat adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza agentia Tass.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca va retrage Statele Unite din Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), deoarece Rusia a incalcat acordul, insa nu a facut precizari cu privire la aceste incalcari, relateaza The Associated Press.

- Ultimul seism al turbulentei administrații conduse de Donald Trump s-a consumat marți, cand ambasadoarea SUA la Națiunile Unite, Nikki Haley, a surprins intreaga planeta, anunțand brusc ca demisioneaza și...

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo si omologul sau chinez Wang Yi au avut niste schimburi de replici mai putin diplomatice, luni, la Beijing, la cateva zile dupa o adevarata denuntare a politicii chineze de catre vicepresedintele Statelor Unite, Mike Pence. Aflat in trecere pe la Beijing,…

- Procurorul general adjunct, Rod Rosenstein, a sugerat anul trecut inregistrarea in secret a președintelui SUA, Donald Trump, potrivit unor persoane familiare cu discuția, dar potrivit unei surse, sugestia era una sarcastica, relateaza The New York Times, potrivit agenției The Associated Press.

- Moscova si Washingtonul nu au intrerupt discutiile privind Siria, inclusv aspectele politice ale situatiei din regiune, a declarat joi adjunctul ministrului de Externe, Serghei Ryabkov, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Rudolph Giuliani și-a exprimat ingrijorarea in legatura cu „prejudiciul adus statului de drept in Romania". Potrivit acestuia, progresele au fost subminate grav de excesele DNA, facute in numele „aplicarii legii". Giuliani incurajeaza Romania sa isi reafirme angajamentul de a investiga si judeca…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de Externe, i-a spus secretarului american de stat, Mike Pompeo, ca Turcia nu va ceda amenintarilor Statelor Unite, dupa ce presedintele american Donald Trump a amenintat ca va impune sanctiuni economice Administratiei de la Ankara, relateaza Reuters.