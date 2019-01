Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta procurorului special Robert Mueller - denuntata dur de catre Donald Trump, dar considerata cruciala de catre opozantii sai - cu privire la amestecul rus in alegerile prezidentiale din 2016 se apropie de final, a anuntat secretarul american interimar al Justitiei, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Ancheta…

- ”Intr-o perioada de ameintari in evolutie constanta si rapida, noi trebuie sa ne asiguram ca capacitatile noastre de aparare sunt unice si fara egal in lume”, a declarat presedintele american, anuntand la Pentagon aceasta noua strategie menita sa protejeze Statele Unite si pe aliatii lor de atacuri…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat o rezolutie propusa de Ucraina privind „problema militarizarii” Crimeei si apelor din Marea Azov si Marea Neagra. Documentul este sustinut de 66 de tari, 19 au fost impotriva si 72 s-au abtinut, scrie TASS.Rezolutia sustine ca prezenta armatei Rusiei in Crimeea…

- Phenianul a cerut Natiunilor Unite sa se opuna unei intalniri propuse de SUA, privind incalcarea drepturilor omului in Coreea de Nord, argumentand ca aceasta ar putea afecta eforturile pentru pace, relateaza site-ul postului France 24.

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a facut apel marti Rusiei si Ucrainei sa foloseasca „maximul de retinere” pentru a evita cresterea tensiunilor create in urma incidentului din Marea Azov, relateaza site-ul Ynet.

- Consiliul de Administratie al constructorului auto japonez Nissan Motor Co a votat joi in favoarea demiterii lui Carlos Ghosn din pozitia sa de presedinte al consiliului, in conditiile in care in prezent Ghosn este arestat la Tokyo pentru incalcarea legislatiei financiare. "Rezoluţia privind demiterea…

- Claude Moraes, președintele LIBE, susține, referitor la rezoluția din Parlamentul European privind Romania care va fi votata pe 14 noiembrie, ca este una politica, insa ca spera sa fie echilibrata.”Problema cu aceasta rezoluție este ca va fi politica și eu sper sa fie una echilibrata pentru…