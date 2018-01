Stiri pe aceeasi tema

- Deținatorii și utilizatorii de pașuni și pajiști naturale vor primi sprijin financiar pe suprafața doar daca pe aceste suprafețe vor fi intocmite amenajamente pastorale avizate de catre Directia pentru Agricultura de la nivelul județului. Situația este foarte ingrijoratoare atat pentru autoritațile…

- La New York a inceput vineri o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU consacrata situatiei din Iran, iar primele luari de pozitie dezvaluite de agentiile internationale de presa arata divergente intre statele membre permanente ale Consiliului. Intrunirea are loc dupa consultari cu usile inchise,…

- Liderul din Coreea de Nord a amenințat Statele Unite ca armele de care dispune pot lovi oricand teritoriul american. Mai mult decat atat, el spune ca butonul pentru lansarea armelor nucelare se afla in biroul lui. "Statele Unite nu vor putea niciodata sa porneasca un razboi impotriva mea…

- Transferurile de petrol din nave ruse in ambarcatiuni nord-coreene au avut loc in octombrie si noiembrie. Aprovizionarea Coreei de Nord cu petrol din Rusia constituie o incalcare a rezolutiilor Natiunilor Unite, afirma oficialii citati. "Nave ruse au efectuat transferuri de produse petroliere…

- 'Pana cand denuclearizarea va avea loc, presiunea va fi mentinuta' asupra Phenianului, a afirmat Tillerson, fara a-si reitera in acest text recenta oferta pentru un dialog fara conditii prealabile cu privire la programul nuclear nord-coreean.'O usa de dialog ramane deschisa, dar noi am…

- UA și Rusia au insistat ca nu vor accepta Coreea de Nord ca "stat nuclear", pe fondul unei serii de teste cu rachete ale națiunii din Asia de Est și a unei retorici sporite atat din partea lui Kim Jong-un, cat și din partea lui Donald Trump. Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, și ministrul…

- Coreea de Nord, al carei program spatial nu este, dupa unele pareri ale expertilor, decat o acoperire pentru rachetele sale, pregateste lansarea unui satelit, potrivit unui ziar sud-coreean. O a noua serie de sanctiuni a fost adoptata saptamana trecuta de Consiliul de Securitate al ONU pentru a constrange…

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele balistice. „Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite tocmai a votat 15-0 în favoarea impunerii unor sanctiuni…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite a adoptat vineri in unanimitate, in urma sprijinului Chinei, o rezolutie care impune noi sanctiuni Coreii de Nord, in special restrictii la importurile de petrol, esentiale pentru programele de rachete si cel nuclear, scrie AFP.

- Protestul, la care au participat si multi copii, s-a desfasurat fara incidente. Protestatarii au afisat bannere cu mesaje precum "Solidaritate Romania-Palestina", "Ierusalim - orasul tuturor religiilor", "Decizia lui Donald Trump este o incalcare flagranta a legii internationale", "Ierusalim este…

- SUA au prezentat joi un proiect de rezolutie care vizeaza intarirea sanctiunilor ONU impotriva Coreii de Nord. Proiectul ar urma sa fie supus la vot vineri in Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, au indicat diplomati citati de AFP si Reuters.Documentul cere interzicerea exportului…

- Cavusoglu a calificat comentariile lui Trump pe marginea votului drept incercari de intimidare si a subliniat ca SUA se inseala daca cred "ca demnitatea si cuvantul statelor membre sunt de vanzare"."Poti fi puternic, dar asta nu inseamna ca ai dreptate", a adaugat Cavusoglu.Adunarea…

- Amenintari fara precedent lansate in spatiul public de catre Donald Trump. Presedintele american a amenintat ca taie ajutorul financiar statelor care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite prin care se cere Statelor Unite sa renunte la decizia de recunoastere a Ierusalimului…

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Natiunile Unite, le-a transmis membrilor ONU ca va "nota numele" tuturor tarilor care voteaza pentru a respinge recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului. Adunarea Generala a Natiunilor Unite va avea, joi, o intalnire de urgenta al carei…

- Adunarea Generala a Națiunilor Unite a aprobat o noua rezoluție privind situația drepturilor omului în Crimeea ocupata, transmite paginaderusia.ro Textul noii rezoluții include nu numai referiri la normele internaționale referitoare la protecția drepturilor omului, ci și referințe…

- Adunarea Generala a ONU este chemata, dupa vetoul american luni in Consiliul de Securitate, sa voteze joi asupra unui proiect de rezolutie condamnand recunoasterea unilaterala de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala a Israelului, potrivit unor surse diplomatice, scrie AFP. …

- Consiliul de Securitate al ONU a prelungit marti cu un an prevederile unei rezolutii ce autorizeaza livrarea de ajutoare umanitare catre populatiile aflate in zonele controlate de rebeli din Siria, in pofida rezervelor exprimate de Rusia, China si Bolivia, relateaza AFP. Rezolutia a fost adoptata…

- Rusia se simte amenintata de mai multe tari si s-ar pregati de razboi. Unul dintre cei mai importanti oameni din conducerea Federatiei Ruse vine cu afirmatii extrem de grave. Acesta spune ca exista o idee de distrugere a acestei tari.Citește și: Primarul care a reușit sa mobilizeze aproape…

- O rezoluție a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite care cerea anularea recunoașterii de catre președintele Donald Trump a Ierusalimului drept capitala a Israelului a fost respinsa de Statele Unite prin folosirea votului de veto.

- Consiliul de Securitate al ONU are in vedere un proiect de rezolutie care sa prevada ca orice decizie privind statutul orasului Ierusalim nu are un efect juridic si trebuie anulata, dupa ce presedintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza Reuters.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un este hotarât sa faca din tara sa "puterea nucleara cea mai tare" din lume, a anuntat miercuri agentia de presa a Coreei de Nord, KCNA, preluata de AFP. Într-un discurs în fata angajatilor programului balistic nord-coreean, Kim a…

- Sute de case din zona metropolitana a Los Angelesului si dincolo de aceasta au fost distruse incepand de luni, dar pompierii nu au reusit sa ajunga si in zonele greu afectate pentru a avea date exacte privind pagubele. Incendiile sunt controlate doar in proportie de 5%. Cele cinci focare…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite ar urma sa se reunesca de urgenta maine, la cererea a 8 state, dupa anuntul presedintelui american, Donald Trump privind orasul Ierusalim. Ieri, liderul de la Casa Alba, a afirmat ca Statele Unite recunosc Ierusalim-ul drept capitala a statului Israel si a…

- Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei a evaluat potențialele pericole ale activitații nucleare a Coreei de Nord pentru Rusia, in cazul in care razboiul cuvintelor dintre Phenian și Washington degenereaza intr-un conflict armat

- Jared Kushner este „inaltul oficial” al echipei de tranzitie a presedintelui Trump ce a supervizat contactele consilierului pe probleme de securitate Michael Flynn cu ambasadorul Rusiei in Statele Unite si alti oficiali ai statelor membre in Consiliul de Securitate al ONU pentru a bloca o rezolutie…

- Michael Flynn, fostul consilier pe probleme de securitate nationala al presedintelui Donald Trump, a fost inculpat pentru ca i-a mintit pe anchetatori in cadrul anchetei cu privire la amestecul Rusiei in alegeri, a anuntat vineri justitia americana.

- Organizatia pentru Cooperare si Securitate in Europa (OSCE) a salutat luni progresele recente inregistrate de Chisinau si Tiraspol in vederea gasirii unei rezolvari in privinta Transnistriei, regiune separatista care si-a declarat unilateral independenta fata de Republica Moldova in 1990, relateaza…

- Franta doreste organizarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU privind tratamentul aplicat migrantilor in Libia si va cere sanctiuni daca autoritatile libiene nu vor lua masuri, a declarat miercuri ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, relateaza Reuters. Le Drian a afirmat…

- Dupa trei ani de desfasurare a programului „India Curata” (Swachh Bharat), care tinteste printre altele eradicarea defecarii in locuri publice pana in 2019, India este foarte departe de a rezolva problema sistemului sanitar, potrivit Quartz. Peste 70% din zonele rurale ale Indiei sunt lipsite…

- Presedintele american, Donald Trump, a indemnat joi Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite sa prelungeasca mandatul anchetatorilor asupra utilizarii armelor chimice in Siria, pentru a impiedica regimul presedintelui Bashar Al-Assad sa comita noi crime, transmite AFP. "Trebuie ca intreg Consiliul…

- Regimul din Coreea de Nord, condus de Kim Jong-Un, a semnalat Natiunilor Unite ca Administratia Donald Trump a generat "cea mai grava criza" prin exercitii militare în cursul carora au adus armament nuclear în Peninsula Coreea. Ja Song Nam, ambasadorul Coreei de Nord,…

- Printre cei șase candidați la un mandat de noua ani ce ar urma sa inceapa la 6 februarie 2018, cinci — din Franța, India, Brazilia, Somalia și Marea Britanie — erau deja judecatori la CIJ, solicitand sa fie realeși. Al șaselea era un candidat din Liban.La finalul celor cinci tururi de scrutin,…

- "Ar fi iresponsabil sa nu vorbim despre potentialul privind eforturile militare din cadrul aliantei. Motivul pentru care acest subiect trebuie sa fie pe ordinea de zi se datoreaza comportamentului acestui regim necinstit si amenintarii pe care (liderul nord-coreean) Kim Jong-Un o reprezinta. Discutia…

- Reprezentantul Permanent al Romaniei la ONU, ambasadorul Ion Jinga, a semnalat vineri, intr-o intervenție la dezbaterea din Consiliul de Securitate pe tema implementarii agendei cu privire la Femei, Pace și Securitate, participarea a 40 de reprezentante ale Romaniei in diverse ...

- Aceasta este a noua oara cand Moscova și-a folosit dreptul de veto pentru a-și proteja aliatul sirian.Rusia s-a opus reinnoirii mandatului experților ONU și ai OIAC (Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice) insarcinați cu ancheta privind utilizarea de arme chimice in Siria. Mandatul acestora…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite urmeaza sa decida marti in cursul unui vot daca prelungeste ancheta asupra atacurilor comise in Siria cu arme chimice, au informat luni mai multi diplomati, scrie AFP. Aceasta masura risca sa fie blocata prin veto de Rusia – aliat al regimului condus de presedintele…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat luni un decret privind impunerea de interdictii Coreii de Nord în conformitate cu prevederile unei rezolutii adoptate de Consiliul de Securitate al ONU, relateaza Reuters.

