- Situație incredibila cu care s-au confruntat polițiștii in noaptea de sambata spre duminica. Aproape de miezul nopții, polițiștii din Reșița au observat pe strada Timișoarei, un autoturism, pe care au incercat sa-l opreasca efectuand semnalul regulamentar de oprire. Șoferul a refuzat sa opreasca la…

- Andreea Antonescu a oferit mai multe detalii despre divorțul de Traian Spak, omul care i-a fost partener de viața timp de 12 ani. Andreea și Traian au impreuna o fetița pe nume Sienna. Cantareața a facut mai multe declarații cu privire la separarea de Traian in cadrul emisiunii Agenția VIP de la Antena…

- Primarul Nicolae Robu se poate declara mai mult decat fericit. Cel putin pentru moment problema Planului Urbanistic General al Timisoarei s-a rezolvat: a fost prelungit surprinzator de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Aflat de aproape doua luni cu activitatea de emitere a…

- Situație fara precedent la Primaria Timișoara – eliberarea de certificate urbanism este blocata din cauza ca prelungirea vechiul plan urbanistic general prin hotarare de consiliu local a fost atacata, pe motiv de nelegalitate, de Prefectura Timiș, la solicitarea Inspectoratului de Stat in Construcții.…

- Consilierii locali din Mangalia, reuniti, joi, in sedinta ordinara, au adoptat mai multe proiecte de hotarare, initiate de primarul Radu Cristian. Cel mai important document votat de alesii locali a vizat reactualizarea, dupa aproape 20 de ani, a Planului Urbanistic General al municipiului Mangalia,…

- Primaria Timișoara are organigrama noua, incepand de ieri. In ședința ordinara, a fost supus votului un proiect de hotarare cu privire la modificarea și aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Timișoarei. Ca urmare a aprobarii acesteia, a fost desființat…

- Situație critica la Colterm – E.On a notificat societatea de termoficare a municipiului Timișoara ca incepand de astazi, de la ora 14, va intrerupe furnizarea de gaz metan, fapt ce va duce la oprirea alimentarii clienților cu apa calda. Motivul – neplata datoriilor pe care Colterm SA le are la furnizor.…

- Situație fara precedent la CE Oltenia, dupa ce Oficiul Regitrului Comerțului a amanat validarea mandatelor noilor membri ai Consiliului de Supraveghere (CS), din cauza ca unul dintre supraveghetori are fapte inscrise in cazierul fiscal. La nivel decizional, compania e blocata total, in contextul in…