- Curtea de Justiție a Uniunii Europene, a anunțat, vineri, ca Polonia trebuie sa suspende imediat aplicarea dispozițiilor referitoare la reducerea varstei de pensionare a judecatorilor Curții Supreme, potrivit unei ordonanțe a vicepreședintei Curții de Justiție.

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret – I.T.P.F. Sighetu Marmației au depistat un cetatean polonez care conducea un autoturism marca Audi Q7, ce figura ca fiind cautat de autoritațile din Polonia. In data de 5 octombrie a.c., in jurul orei 00.00, in P.T.F. Siret,…

- Cristiano Ronaldo nu a fost inclus in lotul Portugaliei pentru meciurile cu nationalele Poloniei si Scotiei, anuntat, joi, de federatia portugheza, relateaza Reuters. Ronaldo a lipsit si de la actiunile din septembrie ale nationalei tarii sale, meciurile cu Croatia si Italia, la solicitarea…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat marti ca Statele Unite iau in considerare o prezenta militara permanenta in Polonia precum si eliminarea vizelor pentru polonezi, scrie Reuters.

- Ministrul polonez al apararii, Mariusz Blaszczak, a exclus miercuri posibilitatea ca guvernul din care face parte sa caute iesirea Poloniei din Uniunea Europeana, daca se vor inrautati si mai mult relatiile cu Bruxellesul, si a asigurat ca singurul interes al Varsoviei este sa consolideze pozitia…