Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a treia oara in istorie Romania va gazdui FIBA 3x3 Europe Cup – turneul final al Campionatul European de Baschet 3x3, eveniment care se va desfașura la București, in perioada 14-16 septembrie. Competiția este organizata de catre Sport Arena Streetball și Federația Romana de Baschet și va reuni…

- Romania va continua sa fie parte a Francofoniei, fiind legata intim de aceste valori, au dat asigurari autoritatile de la Bucuresti cu prilejul conferintei "Modelul cultural francofon al Romaniei centenare", dedicata marcarii a 25 de ani de Francofonie institutionala in Romania, eveniment organizat…

- Incepand de astazi la Arad se desfașoara lucrarile Plenarei de Primavara a Adunarii Regiunilor Europei. Peste 150 de personalitați din administrația publica europeana, venite din 20 de tari, incepand cu Marea Britanie, Italia, Germania sau Franta si continuand cu Serbia, Bosnia, Albania sau Azerbaidjan,…

- Guvernul a salutat marti celebrarea Zilei Internationale a Francofoniei, premierul Viorica Dancila afirmand ca Romania, care a aderat de 25 de ani la miscarea francofona, este recunoscuta ca "stat-far" al acesteia in Europa Centrala si de Est. "Pentru tara noastra aceasta aniversare are…

- Guvernul a salutat marti celebrarea Zilei Internationale a Francofoniei, premierul Viorica Dancila afirmand ca Romania, care a aderat de 25 de ani la miscarea francofona, este recunoscuta ca "stat-far" al acesteia in Europa Centrala si de Est. "Pentru tara noastra aceasta aniversare are un…

- Raportat la riscurile la care este expusa țara, locuitorii Romaniei sunt printre cel mai puțin protejați din Europa. Și in interiorul țarii exista insa județe mai expuse și altele ceva mai sigure. O analiza realizata de Capital in funcție de frecvența de apariție a cutremurelor și inundației și raportat…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca aceia care critica guvernarea din punct de vedere economic nu trebuie sa uite ca Romania are "cea mai inalta crestere economica" din Europa, iar in cazul in care ar fi fost ceva gresit din punct de vedere economic, atunci nu ar fi existat "aceasta…

- Ryanair iși continua demersurile de retragere din Romania! Dupa ce a suspendat toate zborurile din Oradea și Timișoara, Ryanair, cel mai mare operator aerian low-cost din Europa, renunța și la zborurile din Craiova, potrivit Profit.ro.Compania irlandeza a invocat motive comerciale pentru inchiderea…

- Ambasadorul Frantei in Romania: "Clujul a devenit un model pentru celelalte orase din regiune" Ambasadorul Frantei in Romania, Michele Ramis, a spus miercuri, la Cluj, ca tema dezvoltarii durabile a oraselor este in acest moment motorul colaborarii dintre Franta si Romania, iar anul 2018, in care romanii…

- Biblioteca Județeana „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva organizeaza in ziua de 20 martie 2018, ora 1330, la Sala „Liviu Oros” a Centrului Cultural „Dragan Muntean” din Deva, o manifestare cultural-educativa dedicata Zilei Internaționale a Francofoniei. De peste 20 de ani, Biblioteca Județeana…

- Huawei Mate 10 Lite primeste actualizari software prin care sunt adaugate functiile „Face Unlock” si „AR lens”. Prima permite deblocarea telefonului prin scanarea fetei, iar cealalta le permite utilizatorilor sa aleaga dintre diferite optiuni care tin de realitatea augumentata, ca de exemplu fundaluri.…

- Horoscop Un partid al proletariatului are in programul lui de guvernare oferirea unui loc de munca fiecarui cetațean. Un partid muncitoresc nu admite șomajul, sau asistații sociali. Aceasta era platforma partidelor muncitorești, zise comuniste, din Franța și Italia anilor 60, au participat la guvernare,…

- Firma globala de avocatura Clifford Chance a lansat Dawn Raids App, o aplicatie mobila care ofera clientilor ce fac obiectul unei inspectii un ghid in timp real si pas cu pas asupra drepturilor si obligatiilor pe care le au, precum si acces rapid la specialistii Clifford Chance de la care pot primi…

- Modelul 4x4 urban Volvo XC40 a câstigat luni premiul de Masina Anului în Europa, cu ocazia deschiderii pentru presa a celei de-a 88-a editii a Salonului auto de la Geneva. Galeria Foto.

- Venitul de baza universal, adica un venit acordat fiecarui om pentru simplul fapt ca exista, este o idee care nu numai ca nu dispare, dar chiar incepe sa se bucure de tot mai multa sustinere in spatiul public. In urma cu zece ani, doar 10% dintre americani erau de acord cu ideea de a primi…

- Romania se afla pe locul 64 din 119 in intr-un clasament al competitivitatii privind pregatirea si atragerea de profesionisti de top si dezvoltarea talentului pe piata fortei de munca, devansata, printre altele, de Bulgaria (locul 47), Kazahstan (locul 51), Rusia (locul 53) sau Botswana (locul 62).…

- Biserica Neagra este cea mai fotografiata cladire din Romania si are in fiecare an peste 250.000 de vizitatori. Pe langa istoria ei si dimensiunile impunatoare, are si cateva atractii unice.

- Oxigenarea Hiperbara (HBOT) folosita indeosebi in SUA și Europa, in Romania la București, Constanța, Targu-Mureș, Cluj- Napoca, Sibiu, iar acum in Alba Iulia la Centrul Maria Beatrice! In ce consta Oxigenarea Hiperbara Pacientul se afla in capsula hiperbara presurizata și inhaleaza oxigen de concentrație…

- Qualitance a intrat in topul „Financial Times” al companiilor cu cea mai rapida ascensiune si nu este singura performanta. Figureaza și in clasamentul Deloitte Fast 50, pentru una dintre cele mai rapide cresteri din Europa. Iar anul trecut a fost desemnata compania IT a anului de catre ANIS Romania.

- Vladimir Putin a avut marți o declarație care lovește exact in eforturile anticorupție din țari din Estul Europei, precum Romania. Președintele Rusiei a susținut ca aceste acțiuni sunt facute de țarile occidentale intocmai pentru a manipula clasa politica din aceste țari. ”Contrar anumitor țari occidentale,…

- Coalitia Democratica din Ungaria (DK, de opozitie) a facut apel la Organizatia pentru Securitate si Cooperare din Europa (OSCE) "sa acorde o atentie speciala" voturilor pe care etnicii unguri din strainatate le vor trimite prin e-mail pentru alegerile parlamentare ce vor avea loc la 8 aprilie in…

- De la fotograf de club, la fotograf de mașini exotice, de lux. Ervin Boer este unul dintre cei mai buni fotografi de mașini din Romania, care a ajuns sa se plimbe alaturi de bogatași din toata Europa prin peisaje de vis. A avut proiecte virale care i-au dus faima in peste 20 de țari și nu se oprește…

- Dragnea, dupa intalnirea cu ambasadorul SUA: Daca ar fi deschis subiectul Justitie, as fi refuzat Presedintele Camerei Deputatilor Liviu Dragnea a declarat marti, legat de intalnirea cu Hans Klemm, ambasadorul SUA, ca a discutat despre Parteneriatul Strategic, iar daca ar fi deschis subiectul…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a aflat, joi si vineri, intr-o vizita de lucru in Grecia, ocazie cu care a avut intrevederi cu Dimitrios Tzanakopoulos - ministru delegat si purtator de cuvant al Guvernului Republicii Elene si cu omologul sau din cadrul Ministerul Afacerilor…

- Celia și Costi Ionița, din nou impreuna, pentru o colaborare de zile mari pe plan muzical. Mai exact, Costi ii va produce noul single al artistei, pe care urmeaza sa-l lanseze. Este vorba despre o piesa superba, in engleza, cu care artista spera ca va rupe topurile din Romania si cele internationale.…

- Ipocrizie fara margini in reactiile din jurul stirii de „breaking news“ aparute zilele trecute prin mass-media cum ca la Aeroportul Otopeni nu s-au mai facut reparatii si investitii la pista si la instalatii, ca toti banii se duc pe prime, sporuri si team-building-uri in Australia si Noua Zeelanda si…

- Devenita la un moment dat una dintre cele mai bune maratoniste din Romania, Simona Maxim poate spune “adio” sportului prin care a devenit consacrata la nivel national. Atleta zalauana a fost suspendata, din nou, de Agentia Nationala Antidoping (ANAD), de aceasta data pentru o perioada de 8 ani, tot…

- Deputatul european Siegfried Muresan critica faptul ca desi ministrul Justitiei Tudorel Toader se afla inca de luni la Strasbourg, in perspectiva dezbaterii pe tema influentei reformelor din Justitiei asupra statului de drept, programul oficial al acestuia nu este cunoscut, el apreciind ca ministrul…

- Deputatii au dat marti unda verde, cu 264 de voturi si o abtinere, proiectului de lege privind combaterea ambroziei – considerata ca fiind planta cea mai alergena din Romania. Proiectul, initiat de un grup de parlamentari PNL, a fost adoptat ...

- "Situatia operativa pe profil antiterorist la nivel national s-a aflat in tot cursul anului 2017 in corelatie cu evolutiile din spatii externe, predominant cu atacurile teroriste din Europa si crizele de securitate din MENA si Af-Pak. Propaganda Daesh a continuat sa constituie principalul motor al…

- Romania continua sa starneasca interes in ochii presei straine. Jurnaliștii au mers in județul Teleorman sa vada cu ochii lor insula Belina și au stat de vorba cu oamenii locului despre Liviu Dragnea.

- Noul finanțator de la FC Snagov, Victor Angelescu, 34 de ani, director pe Europa al companiei cehe APS Holding, descrie cum dorește sa aduca formația ilfoveana in Liga 1 inca din vara lui 2019. - Domnule Angelescu, ați preluat jumatate dintre acțiunile lui FC Snagov, cu obiectiv promovarea in L1 sezonul…

- Compania britanica Vodafone confirma ca se afla in stadiul preliminar al discutiilor cu Liberty Global privind achizitionarea unor active din Europa continentala detinute de aceasta companie. Nu sunt negocieri privind o combinare a celor doua firme, a anuntat compania britanica, raspunzand…

- ING Romania anunța un nou model operațional implementat in 33 de sucursale proprii și integrarea serviciilor bancare pe platformele sale digitale. Pe parcursul anului 2018, ING va face tranziția catre u...

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, reprezentanti ai Ungariei si ai Federatiei Ruse, lideri ai comunitatilor evreiesti din Romania, istorici, profesori universitari, prelati, autoritati locale, cadre didactice si elevi au participat marti, 30 ianuarie, la Zalau, la cea de-a…

- Victor Slav a devenit pieton pentru trei luni, dupa ce a apasat pedala de acceleratia mult peste limita legala. Carismaticul prezentator a contestat decizia politistilor, iar instanta a luat o hotarare uimitoare! Cand a fost prins depasind viteza maxima legala, Victor Slav conducea masina partenerei…

- Costurile de generare si stocare autonoma a energiei vor fi similare cu costul de achizitie a energiei de la un furnizor, pana in anul 2022 in Europa si 2021 in Oceania, se arata intr-un nou studiu realizat de EY. Rezultatele acestuia arata ca pietele americane vor atinge paritatea off-grid…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit, joi, la Palatul Cotroceni, pe ambasadorii Jose Guillermo Ordorica Robles (Statele Unite Mexicane), Roberto Cesar Hamilton Magana (Republica Cuba), Serghei Minasian (Republica Armenia) si Eros Gasperoni (Republica San Marino) cu ocazia prezentarii de catre acestia…

- Primaria din Cluj-Napoca a alocat primii bani pentru viitorul metrou din oras. Deocamdata, 3 milioane de lei vor fi cheltuiti cu studiul de fezabilitate. Transportul in comun subteran ar putea deveni o realitate abia peste 10 ani.

- Site-ul Federației Romane de Fotbal a anunțat astazi prima partida amicala pe care naționala o va disputa in 2018. "Tricolorii" vor da piept cu Suedia, pe teren propriu, pe 27 martie. Partida va avea loc in afara Bucureștiului, cea mai probabila varianta fiind recent inauguratul stadion de la Craiova.…

- Asa cum a promis, conducerea clubului galatean Phoenix a reusit sa mai transfere un jucator care sa acopere postul de fundas ramas descoperit dupa ce americanul Cameron Rundles a ales sa plece in Belgia de unde a avut o oferta mai buna. Este vorba de jucatorul american Jarvis Threatt, fratele lui Jay…

- Masinile inteligente, conectate la internet, au prevazute sisteme de securitate foarte avansate, dar sunt vulnerabile atacurilor cibernetice. Hackerii ar putea sa controleze o astfel de masina de la distanta, chiar si de pe alt continent. “Daca eu ma aflu, spre exemplu, in Europa, in Romania si merg…

- Prețul mediu al unui litru de benzina in Uniunea Europeana era de 1,37 euro in prima zi a acestui an, in timp ce motorina avea un preț mediu de 1,26 euro/litru, conform datelor centralizate și anunțate de Eurostat.

- Protestele recente din Iran nu reprezinta o amenintare la adresa pacii si securitatii internationale, a declarat, vineri, Francois Delattre, ambasadorul Frantei la ONU, in cadrul sedintei Consiliului de Securitate, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Anul 2018 incepe cu vesti proaste, dar previzibile pentru doi dintre cei mai importanti componenti ai echipei nationale de fotbal a Romaniei. Intrati intr-un con de umbra in ultima perioada la Anderlecht, Nicolae Stanciu si Alexandru Chipciu isi pregatesc plecarea din Belgia la doar un sezon si…

- La nici o luna de la decesul Regelui Mihai I, un barbat din Franta iese la inaintare si sustine ca este fiul fostului monarh. Potrivit unui interviu acordat RTV, Jean-Francois Caracci, de 36 de ani, sustine ca s-ar fi nascut in Romania, dar la scurt timp de la nastere a fost abandonat intr-un orfelinat.…

- Jurnalistul Liviu Mihaiu, fondator și realizator Radio Guerilla, a vorbit despre pericolul ca Romania sa intre sub autoritarism, așa cum s-a intamplat in 1938 cand Regele Carol al II-lea a instaurat dictatura regala dupa o criza politica. Liviu Mihaiu considera ca Romania nu se afla in fața unui…

- Carla's Dreams și Irina Rimes, alaturi de mai mulți interpreți din Romania, au lansat un colind. Versurile piesei "Poveste de Craciun" aparțin unui DJ roman, cintate pe melodia lui Leonard Cohen - "Hallelujah".

- Victor Ponta e de acord cu Gabriela Firea, dupa ce primarul Capitalei s-a plans ca "toate rablele din Europa au ajuns și la noi in București". Fostul premier spune ca situația e cu atat mai dezastruoasa cu cat nu s-a construit nicio strada sau o parcare.Citește și: Dezvaluiri incendiare ale…

- Autoritațile municipale au permis construcția magazinelor ”Kaufland” în Capitala. Aleșii locali au aprobat la ședința CMC de astazi proiectul care prevede schimbarea destinației terenului unde va fi construit complexul comercial, scrie publika.md Anterior, reprezentantii…