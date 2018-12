OFICIAL - Noua stemă a României devine obligatorie de la 1 ianuarie 2019 De la 1 ianuarie 2019 nu va mai permisa folosirea stemei Romaniei fara acvila incoronata. In 2016, Parlamentul a schimbat legea privind stema țarii și sigiliul statului astfel: „Scutul mare, pe albastru, are o acvila de aur cu capul spre dreapta incoronata, cu ciocul si ghearele rosii, cu aripile deschise, tinand in cioc o cruce ortodoxa din aur, in gheara dreapta o sabie, iar in gheara stanga un buzdugan”. In vechea varianta a legii, acvila nu era incoronata. Pana la data de 31 decembrie 2018, autoritatile publice au avut obligatia sa inlocuiasca stemele si sigiliile existente… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May i-a anunțat oficial, luni, pe parlamentarii britanici in legatura cu amanarea votului asupra acordului de ieșire din Uniunea Europeana, vot programat pentru marți, din cauza dezacordurilor dintre deputați ce amenința sa duca la respingerea acordului, transmite AFP.

- Coroana pe capul acvilei de aur din stema României va reveni în însemnele oficiale, presedintele Klaus Iohannis promulgând luni proiectul de lege care obliga autoritatile publice sa faca aceasta modificare în stemele si sigiile existente, pâna la data de…

- Vox a castigat 12 locuri din 109 in parlamentul regional din Andaluzia duminica, depasind asteptarile. Un partid anti-imigratie, Vox ar putea avea un rol important intr-o viitoare coalitie din Andaluzia.

- Partidul de extrema dreapta din Spania, Vox, a obtinut duminica 12 locuri in cadrul alegerilor din Andaluzia și ar putea sa ajunga un regizor in regiune, in primul succes electoral pentru extrema dreapta de la revenirea țarii la democrație la sfarșitul anilor '70, relateaza Reuters preluata de mediafax.…

- Un partid de extrema dreapta a câștigat locuri într-un parlament regional spaniol pentru prima data dupa ce țara s-a reîntors la democrație dupa moartea dictatorului Francisco Franco, în 1975, relateaza The Guardian. Cu 99% din voturile numarate în Andaluzia,…

- Un partid de extrema dreapta a caștigat locuri intr-un parlament regional spaniol pentru prima data dupa ce țara s-a reintors la democrație dupa moartea dictatorului Francisco Franco, in 1975, relateaza The Guardian .

- Prezentatorul de televiziune Mihai Morar este mai fericit ca niciodata. Acesta este din nou șofer, dupa ce permisul i-a fost suspendat timp de 90 de zile. Timp de trei luni, binecunoscutul om de radio și prezentator de televiziune Mihai Morar a fost pieton. Acesta nu s-a putut urca la volan dupa ce…

- Robert Kubica, 33 de ani, a revenit oficial in Marele Circ. Echipa Williams a anunțat ca polonezul va deveni pilotul oficial pentru sezonul 2019, iar azi a participat deja alaturi de noua echipa la antrenamentele libere din cadrul Marelui Premiu de la Abu Dhabi, ultima cursa a actualului sezon. Robert…