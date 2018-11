Stiri pe aceeasi tema

- De reducerea varstei de pensionare beneficiaza toate persoanele care au lucrat in conditii de handicap mediu, accentuat sau grav, conform unei decizii a Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR). Aceasta decizie a intrat astazi in vigoare, odata cu publicarea sa in Monitorul Oficial. Pana…

- "Astfel, in concret, avand in vedere dispozitiile articolului 147 alineatul (4) din Constitutie, potrivit carora deciziile Curtii Constitutionale sunt general obligatorii, dispozitiile articolului 58 din Legea 263/2010 vor fi interpretate in sensul ca beneficiaza de reducerea varstelor standard de…

- Toate persoanele care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap, indiferent de momentul dobandirii calitatii de asigurat, beneficiaza de reducerea varstelor standard de pensionare si a stagiilor de cotizare, precizeaza CCR in motivarea deciziei de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate…

- Noi modificari in legatura cu limita de varsta pentru pensionare au fost deja anunțate. Schimbarile vizeaza femeile care au realizat stagiul minim de cotizare, care au nascut trei copii si i-au crescut pana la varsta de 16 ani sa beneficieze de reducerea varstei de pensionare cu sase ani. De asemenea,…

- Aspectele legate de beneficiul punctajului suplimentar in discutie sunt reglementate de prevederile art. 169 coroborate cu art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, pensionarii sistemului public de pensii ale caror drepturi…

- Curtea Constitutionala a constatat ca sintagma „preexistent calitatii de asigurat” cuprinsa in Legea privind sistemul unitar de pensii publice este neconstitutionala. Astfel, si persoanele care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap ulterior calitatii de asigurat vor putea beneficia…

- Comisia pentru munca si protectie sociala a Camerei Deputatilor a adoptat o initiativa de modificare a Legii Pensiilor prin care se reduce stagiul de cotizare pentru mai multe categorii de pensionari care au muncit in conditii speciale, precum si varsta standard de pensionare cu 13 ani. "Pentru…