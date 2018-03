Stiri pe aceeasi tema

- Moldovenii platesc deja mai putin pentru gaz. Furnizorul a recalculat tarifele pentru luna ianuarie si februarie, iar primele facturi modificate au ajuns deja la consumatori. Acum, ei achita cu 20,3 la suta mai putin. Tatiana Raetcaia din Capitala a primit o factura mai mica cu…

- Moldovenii platesc deja mai putin pentru gaz. Furnizorul a recalculat tarifele pentru luna ianuarie si februarie, iar primele facturi modificate au ajuns deja la consumatori. Acum, ei achita cu 20,3 la suta mai putin.

- Reprezentanții coaliției de guvernare au precizat ca in luna mai va fi organizat referendumul privind definirea termenului de familie din Constituția Romaniei. Astfel, romanii vor decide daca sunt de acord ca prin familie sa se ințeleaga și legatura dintre doi barbați sau doua femei. Liviu Dragnea…

- Majoritatea moldovenilor prefera sa urmareasca produsele media straine sau in limba rusa. Peste 90 % din respondentii unui sondaj privind evolutiile si preferintele mass-mediei in Republica Moldova spun ca ar intelege totul sau aproape totul daca ar privi un program TV in limba rusa. Rezultatele sondajului,…

- Moldovenii sunt mai fericiți decat ucrainenii, dar mai puțin fata de romani și ruși. Asta reiese din topul celor mai fericite țari din lume, realizat de experții de la Columbia University, sub egida Natiunilor Unite. Țara noastra s-a clasat pe locul 67 din 156 de state.

- In urma unei declaratii recente a lui Donald Trump, presedintele Statelor Unite, in care spunea ca armata SUA trebuie sa aiba o forta spatiala, multi au fost confuzi, crezand ca este inca o declaratie „pentru a agita spiritele”.

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a centralizat rezultatele inregistrate la simularea probelor scrise din cadrul Evaluarii Nationale pentru elevii claselor a VIII-a, care s-a desfașurat in perioada 5-7 martie. Se observa ca rezultatele obținute de elevii din județul nostru sunt mai bune decat media…

- Cetațenii Republicii Moldova vor plati mai puțin pentru gazele naturale iar asta presupune o micșorare de 20%. Diminuarea tarifelor la gazele naturale pentru 2018 a fost discutata și aprobata astazi in cadrul unei ședințe publice la Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica.

- Jucatorul german Tommy Haas, fostul numar doi mondial, si-a anuntat oficial retragerea din tenisul profesionist, joi la Indian Wells (SUA), punand astfel capat unei cariere de peste doua decenii in circuitul ATP, informeaza agentia Reuters.

- Cel putin patru persoane au decedat dupa ce un pod pietonal s-a prabusit, joi, in orasul american Miami, mai multe vehicule fiind prinse sub daramaturi, a declarat Dave Downey, seful departamentului de pompieri din comitatul Miami-Dade, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Cel putin patru persoane au decedat dupa ce un pod pietonal s-a prabusit, joi, in orasul american Miami, mai multe vehicule fiind prinse sub daramaturi, a declarat Dave Downey, seful departamentului de pompieri din comitatul Miami-Dade, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Fostul sef al ANI, Horia Georgescu, a spus, marti, dupa audierea in Comisia SIPA, ca Agentia Nationala de Integritate primea foarte multe sesizari din partea SRI. „Am avut discutii punctuale pe dosare cu domnul fost director al SRI, George Maior. Era uzual, avand in vedere ca exista un protocol inter-institutional…

- Dupa succesul inregistrat de cel mai recent titlu al francizei, WWII, Activision decide sa paraseasca decorul celui de-al Doilea Razboi Mondial si sa revina la alte metehne ale trecutului, ceva mai recente. In plus, a confirmat si data lansarii noului joc.

- AVION PRABUSIT in urma cu putin timp. Toate persoanele aflate la bord AU MURIT Un avion turc s-a prabușit, duminica, in Iran, in apropierea in sudul capitalei Teheran. Un avion turcesc s-a prabusit duminica in sud-vestul Iranului, a anuntat televiziunea de stat iraniana, citata de Reuters. Este vorba…

- Presedintele american Donald Trump a acceptat, joi, sa il intalneasca pe liderul nord-coreean Kim Jong-Un pana in luna mai, ca raspuns la invitatia Phenianului, a informat un oficial din Coreea de Sud, relateaza site-ul agentiei...

- Miercuri, 7 martie 2018, de la ora 11.00, la sediul Centrului de Cultura „Augustin Bena” Alba Iulia a avut loc intalnirea grupului de lucru pentru prezentarea stadiului implementarii activitatilor in anul 2017, din Strategia Judeteana Antidrog 2013-2020 si a Planului sau de Actiune in perioada 2017-2020,…

- Oficial, Armata Rosie s-a retras din Romania in 1958. In realitate, Romania n-a reusit nici azi, in anul de gratie 2018, sa scape de coloana a V-a a Moscovei, de agentii ei de influenta, care conduc sau cel putin influenteaza substantial destinele tarii. Doar tacticile s-au schimbat, in ani.…

- Rezultatele bune inregistrate de partidele populiste din Italia in cadrul scrutinului parlamentar de duminica arata faptul ca tara "se simte abandonata de Europa", a declarat luni ministrul francez pentru Afaceri Europene, Nathalie Loiseau, relateaza site-ul publicatiei The Local.

- Leul moldovenesc, la inceputul noii saptamini de lucru, s-a depreciat atit fața de dolar, cit și fața de euro, noteaza Noi.md. In ultimele zile el s-a ieftinit cu aproximativ 1,3 bani fața de dolarul SUA, iar fața de moneda unica europeana – cu aproape 22 de bani. Astfel, Banca Naționala a Moldovei…

- Moldovenii au vorbit lunar in 2017 cate trei ore si 41 de minute la telefonul mobil. Numarul apelurilor este insa in scadere cu doua la suta fata de anul precedent. Durata medie a unui apel a fost de un minut si 40 de secunde.

- Consumul de gaze și de electricitate a atins niveluri record din cauza gerului. Viscolul a pus la grea incercare rețelele electrice si conductele, si asa vulnerabile din cauza investițiilor prea mici.

- Ieri, Ducesa de Cambridge s-a prezentat la National Portrait Gallery, din Londra, unde era organizata o expoziție privata. Asta deși vremea n-a ținut cu ea! foto: Getty Images A infruntat ninsoarea abundenta și a sosit la evenimentul organizat la National Portrait Gallery! Pentru aceasta ocazie, Kate,…

- Irak: 15 femei condamnate la moarte pentru ca fac parte din Statul Islamic. O judecatorie din Irak a condamnat duminica, la moarte, 15 femei cu naționalitate turca, dupa ce acestea au fost gasite vinovate ca fac parte din Statul Islamic. O alta femeie din Turcia, acuzata ca este membra a gruparii jihadiste,…

- Rezultatele la cea de a doua proba de evaluare a competențelor din cadrul examenului de bacalaureat din acest an arata ca in județul Dolj doar cateva sute de elevi au trecut de aceasta evaluare cu cel mai mare calificativ ”experimentat”. ...

- Elena Basescu este insarcinata și, mai mult decat atat, este in culmea fericirii din acest motiv, ea așteptand cu nerabdare apariția celui de-a treilea copil. ”Sunt insarcinata. In doar trei luni, mi se va indeplini astfel dorinta de a avea cel putin trei copii. Eu si Catalin suntem foarte bucurosi…

- In aceasta iarna, locuitorii Capitalei achita mai puțin pentru incalzire. Pentru luna ianuarie, cei care stau in apartamente de pana la o suta de metri patrați au primit facturi cu 170 de lei mai mici decat in aceeași perioada a anului trecut.

- Barack Obama l-a ales pe Kehinde Wiley, faimos pentru portretele afro-americane pe care le-a realizat intr-o cariera de aproximativ doua decenii, sa il imortalizeze pe panza. „Ce spuneti despre asta? Este destul de exact”, a spus Barack Obama la dezvelirea tabloului. Portretul il arata stand in fata…

- Samsung Electronics a înregistrat o cifra de afaceri de 65.98 trilioane woni (61,54 mld. dolari) și un profit operational de 15.15 trilioane woni (14,13 mld. dolari) în cel de al patrulea trimestru din 2017. În total, pentru întregul an 2017, Samsung…

- Daniel Sauca Destui romani așteapta „altceva” de la/in Anul Centenar. Ramane inca de vazut ce anume. Concret. Și nu e cazul ticaloșilor care, oricum, vor bombani, mai mult sau mai puțin violent, mai mult sau mai puțin ipocrit, mai mult sau mai puțin politic, indiferent de ce se va intampla sau nu se…

- Ministerul Mediului vrea sa incurajeze colectarea selectiva. Romanii ar putea plati doar pentru cat gunoi arunca. Noile tarife vor fi calculate in funcție de cat de des vom duce sacii la ghena sau de greutatea lor. Masuri au ca scop colectarea selectiva și reciclarea in Romania, doua capitole la care…

- Combaterea muncii nedeclarate reprezinta unul dintre obiectivele prioritare ale activitatii ITM Alba, motiv pentru care, la nivel national precum si in plan teritorial, s-a decis organizarea unei ” Divizii de control munca nedeclarata ” . Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 29…

- Prezent la Giurgiu la o conferinta de presa, liderul ALDE Giurgiu, Toma Petcu, cel care, pana nu demult, a detinut portofoliul Ministerului Energiei, a vorbit atat despre motivele ce l-au determinat sa demisioneze din functie, cat si despre realizarile sale in calitate de ministru. In ceea ce priveste…

- Narcisa Balint, sotia deputatului PSD, Liviu Balint, a facut “senzatie” la concursul organizat pentru sefia Serviciului de Ambulanta Judetean Salaj, reusind sa se detaseze de contracandidatul sau, dr. Remus Balanean. Dupa ce la testul grila a fost notata cu 9,60, la proba de sustinere a proiectului…

- Horoscop 31 ianuarie 2018. Peștii sunt pe val, in special la serviciu. Gasesc oamenii cu care pot lucra așa cum vor Horoscop 31 ianuarie 2018 – Berbec Ai ocazia rara de a depași unele dintre limitele pe care ți le-ai impus singur, din necunoaștere sau din neatenție. Te vei simți mai liber și vei fi…

- Ministerul Educației Naționale a organizat in perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare publica privind structura anului școlar 2018-2019, in cadrul careia toți cei interesați au avut ocazia sa-și exprime punctul de vedere prin completarea unui chestionar online. Cele 5 intrebari incluse in…

- COMUNICAT DE PRESA Aplicatie online pentru identificarea clasei de bonus-malus Bucuresti, 22 ianuarie 2018 – Incepand de astazi, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pune la dispozitia asiguratilor un instrument online prin care se pot obtine informatii despre incadrarea in clasa bonus-malus…

- Kaspersky Lab a crescut sustenabil in 2017 și și-a marit veniturile globale neauditate IFRS cu 8%*, ajungand la un total de 698 de milioane de dolari*. Chiar daca a doua jumatate a anului 2017 a reprezentat o provocare pentru companie din cauza turbulențelor geopolitice și a afirmațiilor nefondate,…

- Conducerea Federației Mondiale de Dans Sportiv (WDSF) se intalnește in aceste zile la București pentru a dezbate cele mai importante probleme cu care se confrunta astazi lumea dansului sportiv. Agenda abordeaza teme legate de competiții, arbitraj, etica, transparența, propuneri de modificari ale unor…

- Zilnic, înainte de pompare în rețeaua de distribuție a municipiului Chisinau, specialiștii SA „Apa-Canal Chișinau” testeaza calitatea apei la peste 25 de parametri fizico-chimici si bacteriologici. Pe parcursul anului trecut au fost prelevate 186 de mii de probe si au fost…

- Daca te-ai saturat sa incerci tratamentele scumpe din saloane pentru a stopa caderea parului și nu ești deloc mulțumita, incearca acest remediu pe baza de iaurt! Rezultatele pozitive nu vor intarzia sa apara! Pentru a avea grija de podoaba ta capilara poți sa apelezi la doua produse…

- Villa Sellgren, somptuoasa casa a lui Putin, e construita pe o insula din golful Vyborg, la 12 kilometri de Finlanda. Oficial, proprietatea apartine unui prieten al presedintelui, dar localnicii sustin ca Putin este singurul care se bucura de casa. Printre "dotari" se numara placi de faianta cu insertii…

- IMPLICARE Stiati ca peste 225.000 de copii romani se duc zilnic flamanzi la culcare si 72% dintre familiile din mediul rural nu le pot asigura copiilor sub 5 ani o dieta minim acceptabila? Rezultatele: imbolnaviri grave sau malnutritie. Asociatia “Buna ziua, Copii din Romania” (BZRO) Barlad este o organizatie…

- Primaria sectorului 4 are un buget anual de aproape 700 de milioane de lei. Anul trecut, primarul l-a considerat insuficient ca sa sustina si paza scolilor, asa ca a renuntat la contract. In Ajun de Craciun, insa, consilierii locali au majorat lefurile angajatilor, pe motiv ca de la 1 ianuarie creste…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) a inregistrat in 2017, pe aeroporturile Otopeni si Baneasa Baneasa, un numar record de pasageri: 12,84 milioane, cu 16, 8% mai mult decat in 2016, depasind media europeana, se arata intr-un comunicat transmis marti de companie. Potrivit CNAB,…

- Pavel Laurentiu Durleci a murit vineri noapte, decesul fiind declarat de catre medicii din cadrul Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Pitesti. Rezultatele necropsiei arata ca barbatul a murit in urma unei insuficiente cardiorespiratorii. De asemenea, in urma rezultatelor necropsiei…

- O coalitie condusa de Arabia Saudita a ucis cel putin 109 civili in urma unor raiduri aeriene desfasurate in Yemen in ultimele zece zile, inclusiv 54 de localnici aflati intr-o piata aglomerata, a anuntat joi un inalt oficial al ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Legea Split TVA intra in vigoare. Klaus Iohannis a promulgat in urma cu putin timp aceasta lege. Potrivit proiectului, sunt obligate sa treaca la split TVA doar companiile in insolventa si cele cu datorii la plata TVA. „Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 27 decembrie a.c.,…

- Cel puțin trei autoturisme au intrat în coliziune din cauza șoferului unui autoturism BMW, care a pierdut controlul asupra direcției de deplasare într-o curba, dupa care a patruns pe contrasens, scrie someseanul.ro. Unul dintre autoturisme a fost proiectat în gardul unei…

- Nutritionistul Nicolae Hancu recomanda ca la mesele copioase de Sarbatori sa aveti grija la consumul de bauturi alcoolice inainte de masa. Specialistul recomanda vinul, in cantitati mici, mai putin berea...