Oficial militar ucrainean: Rusia ar putea incerca sa escaladeze tensiunile in zona Marii Negre

Stiri pe aceeasi tema

- Un agent chinez, arestat in Belgia, a fost extradat in Statele Unite si inculpat pentru ca ar fi incercat sa fure secrete industriale de la companii aeronautice americane. Acest agent al Ministerului chinez al Securitatii Statului, Yanjun Xu, alias Qu Hui sau Zhang Hui, a fost arestat pe 1…

- Aflat la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, la New York, Donald Trump a acuzat China de amestec in alegerile de la jumatatea mandatului, care vor avea loc in noiembrie in Statele Unite. Presedintele american nu a dat insa detalii. "Din pacate, am constatat ca China incearca…

- Mai multi pasageri a doua curse TAROM au avut parte de o surpriza neplacuta cand au ajuns la destinatie, la Londra. Avioanele au decolat fara bagaje. Reprezentantii companiei sustin ca avionul era prea greu, pentru ca a fost alimentat cu o rezerva suplimentara de combustibil, care sa mentina…

- Comisia Europeana, care considera o "prioritate" lupta impotriva pestei porcine africane, a salutat luni decizia Belgia de a efectua sacrificari preventive de porci, la zece zile dupa depistarea virusului in aceasta tara. "Autoritatile belgiene au luat decizia buna de a sacrifica animalele…

- Presedintele american, Donald Trump, este ferm hotarat sa impuna o noua serie de taxe vamale - de 10% - pentru produse din China in valoare de 200 de miliarde de dolari si ar putea anunta aceasta in zilele urmatoare, a informat sambata presa americana. Donald Trump a "decis sa impuna taxe…

- Kremlinul a anuntat, vineri, ca nu exclude posibilitatea ca presedintele rus Vladimir Putin sa aiba discutii separate cu Trump in cadrul a trei summit-uri din Singapore, Franta si Argentina, care urmeaza sa aiba loc in 2018. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, a declarat pentru…

- Mihai, un bebelus de 6 luni, este diagnosticat cu o boala rara si extrem de grava, al carui tratament este extrem de costisitor. Ministerul Sanatatii spune ca nu poate insa deconta tratamentul, asa ca viata lui depinde de bunavointa celor care pot dona bani familiei sale. Ministerul spune…

- Primul Note a fost lansat acum sapte ani. Intre atunci si acum s-au schimbat atat de multe, incat ai putea spune, scuzabil, ca sigur a trecut mai mult timp. Astfel, Samsung Galaxy Note 9 e acum mai mult decat un smartphone. Sunt cateva momente definitorii in viata de peste un deceniu a telefonului…