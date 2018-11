Aproximativ 11.000 de detinuti au fost eliberati de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii octombrie, dintre care peste 9.000 in baza Legii nr. 169/2017 privind recursul compensatoriu, iar peste 8.800 de persoane au ajuns in detentie, potrivit Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP).

"In perioada 1.01.2018-31.10.2018, in unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor au fost depuse un numar de 8.822 de persoane. In aceeasi perioada, din unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor au fost puse in libertate 11.033 de persoane, 9.039 dintre…