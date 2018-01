Stiri pe aceeasi tema

- Moscova nu intentioneaza sa invite observatori ai Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) la alegerile parlamentare din 2018, a anuntat joi Leonid Slutki, presedintele Comisiei pentru relatii internationale din Duma de Stat (camera inferioara rusa), relateaza agentia de presa oficiala…

- Rusia a lansat o campanie sofisticata de influentare a scrutinului prezidential din Mexic, programat sa se desfasoare in iulie 2018, a declarat H.R.McMaster, consilier prezidential pentru Siguranta Nationala a SUA, potrivit unei inregistrari pe site-ul cotidianului mexican Reforma, relateaza Reuters.

- Fostul sef de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, a depus miercuri o plângere împotriva procurorului special Robert Mueller si a Ministerului Justitiei pentru depasirea mandatului lor în ancheta privind presupusa complicitate între Rusia si echipa candidatului republican,…

- Curtea Suprema din Rusia a respins, sambata, o contestatie a liderului opozitiei ruse, Alexei Navalnii, la decizia Comisiei Electorale de a ii interzice candidatura la alegerile prezidentiale din martie 2018, relateaza Reuters.

- Statele Unite si-au exprimat ingrijorarea fata de decizia comisiei electorale din Rusia de a-l opri in mod formal pe liderul opozitiei, Alexei Navalnii. Ministerul de Externe al Rusiei a declarat ca astfel de remarci sunt o „interventie directa in procesul electoral”, relateaza Deutsche Welle.

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina un al patrulea mandat in urma alegerilor prezidentiale din martie 2018, si-a depus miercuri, in fata camerelor tv, dosarul de cadindatura la Comisia Electorala Centrala, relateaza agentia AFP, citata de HotNews.ro. Asezat ...

- Președintele Igor Dodon i-a urat omologului sau rus Vladimir Putin „victorie” în alegerile prezidențiale din luna martie, 2018. Cei doi s-au întâlnit marți, la Moscova, cu prilejul unui summit informal al CSI, scrie europalibera.org Tot marți, candidatura lui…

- Comisia Electorala Centrala din Rusia a anuntat ca Aleksei Navalnîi, principalul opozant al lui Vladimir Putin, nu poate candida la alegerile prezidentiale, el având o condamnare penala neanulata. Aleksei Navalnîi însa respinge argumentul ca neconstitutional.…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni…

- Campania electorala a inceput oficial luni in Rusia, unde alegerile prezidentiale vor avea loc la 18 martie, marele favorit fiind presedintele Vladimir Putin, candidat pentru un al patrulea mandat, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Alegerile prezidențiale din Rusia au loc pe 18 martie 2018. Data a fost stabilita oficial de catre Camera Superiara a parlamentului rus, la scurt timp dupa ce Vladimir Putin și-a anunțat oficial candidatura. Scrutinul prezidențial din Rusia va avea loc in ziua in care se implinesc patru ani de la anexarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a pozat joi in singurul garant al stabilitatii, in fata unei opozitii marginalizate si acuzate ca vrea sa arunce Rusia in haos, in cadrul unei intalniri ofensive cu presa, relateaza AFP. La o saptamana dupa ce si-a anuntat oficial candidatura in alegerile prezidentiale…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat, joi, ca va candida ca independent in cadrul alegerilor prezidentiale din martie 2018 si spera sa primeasca sprijin din partea mai multor partide politice, relateaza site-ul agentiei Tass, potrivit Mediafax.ro.

- Excluderea partidelor de opozitie la alegerile prezidentiale din 2018 din Venezuela urmareste 'consolidarea dictatorii' presedintelui Nicolas Maduro, a denuntat luni Departamentul de Stat al SUA, potrivit AFP. "Tentativa lui Maduro de a exclude partidele de opozitie din alegerile prezidentiale este…

- Declarindu-și intenția de a participa la alegerile prezidențiale din FR, Vladimir Putin a transfera atenția de la Jocurile Olimpice asupra sa, impunind toate mass-media din lume sa discute acest eveniment, considera politologul Maxim Jarov. Vladimir Putin a anunțat, la Nijnii Novgorod, despre decizia…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, considera ca decizia șefului statului rus, Vladimir Putin, de a participa la alegerile prezidențiale din Rusia este un pas curajos și responsabil. Pe pagina sa de pe rețelele sociale, Igor Dodon a menționat ca soarta președinției in Rusia depinde de alegerea…

- „Vladimir Putin este unul dintre liderii mondiali cu cea mai mare autoritate, sub conducerea caruia Rusia a obținut rezultate extraordinare", declarația aparține președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon.

- Anunțul facut miercuri de președintele rus Vladimir Putin privind inaintarea candidaturii sale pentru un al patrulea mandat in alegerile prezidențiale din martie 2018 a fost primit in Rusia cu bucurie de mai mulți oameni politici, dar și cu iritare de catre opoziție, informeaza AFP. 'Aceasta…

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin și-a anunțat candidatura pentru alegerile prezidențiale din martie 2018, transmite tvrain.ru. Anunțul a fost facut la un concert jubiliar dedicat fabricii auto Gorikii. "Imi voi inainta candidatura pentru postul de președinte al Federației Ruse. [...] Nu…

- Noul ambasador american in Rusia, Jon Huntsman, a declarat luni intr-un interviu acordat ziarului financiar rus Vedomosti ca unul dintre motivele racirii relatiilor dintre cele doua tari a fost "ingerinta" Moscovei in alegerile prezidentiale din SUA in 2016, potrivit RIA Novosti."Nu as vrea…

- Unul dintre cei mai experimentați agenți ai Biroului Federal de Investigații (FBI, poliția federala) al SUA, Peter Strzok, suspectat ca a scris mesaje in care l-a criticat pe președintele Donald Trump, a fost exclus din ancheta sensibila privind ingerința Moscovei in alegerile prezidențiale americane,…

- Armata rusa a publicat marți imagini prezentate ca dovezi "concludente" ale faptului ca Statele Unite "acopera" gruparea Stat Islamic (SI), acestea fiind denunțate rapid de o organizație nonguvernamentala și utilizatori ai rețelelor sociale ca ingloband o captura de ecran a unui…

- Consilierii de la Kremlin discuta in prezent scenariile despre cum și cind va anunța Vladimir Putin participarea sa la alegerile prezidențiale din Rusia de anul viitor, scrie rbc.ru. Putin inca nu și-a anunțat public candidatura, dar „este hotarat sa participe“, a declarat publicației un funcționar…

- Laura Codruța Kovesi este unul din numele testate intr-un sondaj care evalueaza șansele unor candidați din zona de dreapta. Asemenea cercetari sociologice se fac in perioada premergatoare campaniilor electorale pentru a vedea care sunt șansele unui personaj sau altul intr-o confruntare politica. Toate…

- Vladimir Putin ar fi insistat la intalnirea cu Donald Trump ca Rusia nu s-a implicat in alegerile prezidențiale din 2016, iar președintele american a spus ca il crede. "De fiecare data cand ma vede, el spune "Nu am facut asta" și eu il cred, eu chiar il cred cand imi spune acest lucru, o spune in serios.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sugerat joi ca Statele Unite ar putea perturba urmatoarele alegeri prezidentiale din Rusia, in semn de raspuns la „presupusa ingerinta“ a Kremlinului in scrutinul american din 7 noiembrie anul trecut.

- Președintele rus Vladimir Putin a afirmat ca este „ingrijorat” ca Statele Unite vor sa provoace probleme la alegerile prezidențiale din Rusia, ce se vor desfașura in martie 2018. El a afirmat ca astfel Washingtonul vrea sa se razbune pentru presumusul amestec al Moscovei la scrutinul americna din 2016,…

- Guvernul rus a alocat 3,5 milioane de știri pentru crearea unui flux de știri destinat exclusiv copiilor, ca parte a strategiei pentru tineri pe care Kremlinul o pregatește pentru alegerile prezidențiale din 2018.

- Un grup din Rusia a organizat in SUA, in preajma alegerilor prezidentiale, manifestatii atat pro-islam, cat si anti-islam, in acelasi loc si in aceeasi zi, folosind pagini diferite de Facebook, care erau administrate de o ferma de troli din Sankt Petersburg, a dezvaluit saptamana aceasta Comisia pentru…

- Noi dovezi cu privire la implicarea Moscovei in alegerile din SUA din 2016. Potrivit Congresului american, in perioada campaniei electorale, Rusia a folosit mișcarile civice din Statele Unite pentru a provoca haos și a raspandi informatii ironate.

- Deputatul Victor Ponta a declarat joi, la Târgu-Jiu, ca formațiunea politica Pro România va avea un candidat la alegerile prezidențiale din 2019, informeaza Agerpres. "Pro România va avea un candidat (la alegerile prezidențiale din 2019 n.r.), nu se afla în aceasta…

- Avocatul Alexei Navalnii nu are niciun drept legal sa candideze la alegerile prezidentiale din Rusia din 2018, a declarat marti sefa Departamentului pentru respectarea drepturilor omului si a libertatilor din cadrul institutiei Procurorului General, relateaza site-ul agentiei TASS. „Navalnii a primit…

- Candidata la alegerile prezidentiale din Rusia, Ksenia Sobceak, vedeta de televiziune apropiata opozitiei, a declarat marti ca spera sa-i reuneasca pe rusii care sunt nemultumiti de situatia din tara, relateaza AFP. In cadrul unei conferinte de presa intr-un teatru din centrul Moscovei, Ksenia Sobceak…

- Jurnalista de televiziune Xenia Sobciak (Sobchak) a anunțat ca va candida pentru funcția de președinte al Federației Ruse in 2018. Scrisoarea in care iși dezvaluie planurile a fost pubicata de „Vedomosti” pe 18 octombrie. „Realizand toate riscurile și complexitatea incredibila a acestei probleme, am…

- Candidatura vedetei de televiziune apropiata de opoziție Ksenia Sobceak transforma alegerile prezidențiale din Rusia din luna martie 2018 intr-un "show", sporind interesul pentru acest scrutin cu rezultat previzibil, opinau joi canalele media ruse, citate de AFP. "Ksenia Sobceak…

- Jurnalista și prezentatoarea Ksenia Sochak și-a anunțat candidatura pentru alegerile prezidențiale din 2018 din Rusia. Daca pana acum presa a speculat doar la acest subiect, acum anunțul este oficial. Ksenia Sochak a publicat și primul video in care explica de ce candideaza și de ce ar trebui oamenii…

- Guvernul Federației Ruse a elaborat un decret prin care se anunța startul oficial al pregatirilor pentru algerile prezidențiale din marie 2018 și a emis instrucțiuni ministerelor și departamentelor pentru organizarea campaniei electorale, scrie tvrain.ru.