- Manchester United i-a prelungit cu trei ani contractul antrenorului norvegian Ole Gunnar Solskjaer, care a asigurat interimatul la conducerea tehnica dupa demiterea portughezului Jose Mourinho, pe 19 decembrie, a anuntat joi clubul englez de fotbal, scrie agerpres.ro.

- Aproape jumatate dintre fanii lui Manchester United l-au votat pe suedezul Victor Lindelof ca fiind cel mai bun fotbalist al echipei in acest sezon, intr-o ancheta a ziarului Manchester Evening News. Fundasul central suedez s-a impus in actuala stagiune pe Old Trafford, dupa ce a dezamagit…

- Jose Mourinho a acceptat oferta televiziunii BeIN Sports și a devenit analist sportiv, însa, fostul tehnician al echipei din Premier League, Manchester United, a precizat ca nu are de gând sa puna punct carierei de antrenor, potrivit Mediafax. "Sunt prea tânar. Sunt în…

- Fostul antrenor al echipei Manchester United, Jose Mourinho, va fi analist pentru canalul beIN Sports pentru 60.000 de lire sterline pe meci. El va analiza meciuri pentru spectatorii din Orientul Mijlociu si Africa de Nord (MENA), scrie thetimes.co.uk.Mourinho va face parte dintr-o echipa…

- Tottenham - Manchester United LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Manchester United a renascut dupa despartirea de Jose Mourinho si are victorii pe linie cu Ole Gunnar Solskjaer pe banca tehnica. E drept, United n-a intalnit pana acum granzii din Premier League, iar meciul de duminica disputat pe…

- Fotbalistul francez al echipei Manchester United, Paul Pogba, autorul unei duble in victoria cu 4-1 in fata formatiei Bournemouth, a declarat ca echipa joaca un fotbal mult mai ofensiv de la instalarea tehnicianului Ole Gunnar Solskjaer decat cu fostul antrenor Jose Mourinho, informeaza Reuters.…

- Manchester United merge ”ceas” dupa numirea lui Ole Gunnar Solskjaer. ”Diavolii” au castigat al treilea meci consecutiv sub comanda nordicului. Ultima victima s-a numit Bournemouth, de care starurile lui United nu au avut mila. 4-1 a fost scorul final, scrie Mediafax.Balul a fost deschis de…