Stiri pe aceeasi tema

- Criminala care a socat intreaga Romanie continua sa comita comita infractiuni si in spatele gratiilor si se alege cu un nou dosar penal. Acum va fi cercetata și pentru ultraj. Reprezentanții...

- Magdalena Serban, in varsta de 36 de ani, din Craiova, a impins pe data de 12 decembrie o tanara din Dolj sub rotile trenului. Femeia a fost arestata si este acuzata de omor si tentativa de omor. A cerut ieri sa fie plasata in arest la domiciliu, insa cererea a fost respinsa.

- Angajata de la 112 care i-a raspuns tatalui primei victime si l-a trimis sa depuna plangere scrisa fara sa transfere apelul unui angajat de la Politie va fi cercetata penal de Parchetul...

- Chiar inainte de a-i lua viata Alinei Ciucu, la statia de metrou Dristor 1, Magdalena Serban ar fi intrat intr-un magazin. Acolo a fost surprinsa de camerele de supraveghere, in timp ce fura un energizant. Femeia si-a ascuns intr-un colt si a consumat doza.

- Alina Ciucu, tanara ucisa de o femeie de 36 de ani la metrou, era din localitatea Ostroveni, judetul Dolj, dar se mutase de cativa ani la Bucuresti, unde locuia cu prietenul ei. Femeia de 25 de ani a fost impinsa pe sinele de metrou de Magdalena Serban. Criminala de la metrou a fost arestata, azi dimineata,…

