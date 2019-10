Stiri pe aceeasi tema

- ''In numele natiunii mele, as dori sa anunt ca raspunsul nostru la orice negociere atat timp cat vor exista sanctiuni este negativ'', a spus Rouhani, in contextul in care SUA au decis recent sa inaspreasca presiunile economice asupra Iranului.Seful statului iranian, al carui discurs era…

- Inamicii care vor incerca sa atace Iranul se vor confrunta cu "captivitate si infrangere", a avertizat marti seful Statului Major iranian, citat de Reuters, la o zi dupa ce presedintele Hassan Rouhani a declarat ca mesajul Iranului catre lume este "pace si stabilitate". Statele Unite,…

- Daca se va dovedi ca atacurile din weekendul trecut asupra a doua importante facilitati petroliere saudite au fost executate de pe teritoriul iranian, atunci Arabia Saudita va considera aceasta un act de razboi, a declarat sambata seara la postul CNN, citat de Reuters, ministrul de stat saudit pentru…

- Presedintii francez si american au discutat ''despre continuitatea schimburilor periodice care au avut loc in ultimele luni'' cu privire la Iran, a precizat sursa citata.Aceasta convorbire a avut loc pe fondul unor noi tensiuni iraniano-americane, in timp ce Teheranul urmeaza sa anunte…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a facut apel miercuri la unitate pentru combaterea și depașirea „razboiului economic” impus de catre Statele Unite impotriva Iranului, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.„Trebuie sa fim uniți in aceasta lupta, pentru a caștiga razboiul economic lansat…

- Statele Unite au impus, miercuri, sancțiuni ministrului iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, vizându-l pe principalul purtator de cuvânt al țarii și care ar putea afecta șansele negocierilor diplomatice pe fondul creșterii tensiunilor dintre cele doua țari, informând Mediafax…

- SUA au contactat Iranul prin intermediari diplomatici si a avertizat Teheranul ca va lansa un atac limitat, dupa ce iranienii au doborat o drona americana luna trecuta, transmite agentia de presa Fars, preluata de Reuters.