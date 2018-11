Stiri pe aceeasi tema

- Modificarea are loc in contextul in care Curtea Constituționala a Romaniei a decis ca femeile trebuie sa aiba sansa de a lucra pana la 65 de ani, in cazul in care iși doresc acest lucru. Astfel, actul normativ prevede ca niciun angajator nu poate intrerupe contractul, daca o angajata dorește…

- Guvernul condus de Viorica Dancila pregateste un proiect de ordonanta de urgenta prin care va modifica mai multe reguli legate de varsta de pensionare. Este vorba despre femei. Acestea vor avea dreptul sa se pensioneze la 65 de ani, exact ca barbatii. In orezent, femeile au dreptul sa lucreze…

- Rihanna a fost numita oficial ambasadoare a Barbados, tara sa de origine, de catre guvernul din acest mic stat insular, urmand sa se ocupe de incurajarea turismului, a educatiei si a investitiilor pe insula, relateaza AFP. „Sunt foarte mandra de acest titlu in tara mea de origine”, a reactionat „ambasadoarea…

- Guvernul de la Budapesta va contesta la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) hotararea Parlamentului European prin care se cer sancțiuni impotriva Ungariei pentru nerespectarea standardelor democratice. Anunțul a fost facut luni de șeful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, citat de…

- Veste excelenta pentru copiii pana in 18 ani: se maresc alocatiile! Cati bani vor primi in plus lunar Guvernul urmeaza sa discute un proiect de lege ce prevede marirea alocatiilor pentru copii. Astfel, potrivit propunerii legislative, de la 1 ianuarie 2019 copiii in varsta de pana la doi ani ar putea…

- Noutati pentru romanii care urmeaza sa iasa la pensie: varsta de pensionare a fost schimbata oficial. O initiativa de modificare a Legii Pensiilor prin care se reduce stagiul de cotizare pentru mai multe categorii de pensionari care au muncit in conditii speciale, precum si varsta standard de pensionare…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat, sambata, la Școala de Vara a Femeilor PSD,ca a rugat-o pe Viorica Dancila ca Guvernul sa se axeze mai mult pe mesajul „Economie, economie, economie". El a mai spus, in gluma, ca și-ar dori sa fie președintele onorific al Organizației de Femei,…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a anuntat, joi, ca a solicitat oficial, in Parlamentul European, 110 milioane de euro din bugetul Uniunii Europene pentru a ajuta fermierii romani afectati de pesta porcina. Acesta a avertizat, insa, ca banii vor fi primiti numai in cazul in care autoritatile…