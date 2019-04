Stiri pe aceeasi tema

- Catedrala Notre-Dame, construita intre secolele al XII-lea si al XIV-lea, "inima Parisului", asa cum au numit-o francezii, reprezinta "simbol al pacii" si inseamna totodata "toata istoria si cultura...

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a transmis condoleante locuitorilor Parisului in timp ce catedrala emblematica a orasului, Notre Dame, este inghitita de flacari, informeaza Agerpres.Citește și: Vaticanul este in stare de 'șoc și tristețe' dupa incendiul de la catedrala Notre-Dame…

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta seara, la Catedrala Notre-Dame din Paris. O parte a acoperisului Catedralei Notre-Dame s-a prabusit din cauza incendiului, produs in timpul unor lucrari de renovare. „Catedrala Notre-Dame din Paris a fost cuprinsa de flacari. Emotii pentru intreaga natiune. Gandurile…

- Momentul in care prima turla a catedralei Notre-Dame din Paris s-a prabușit a fost surprins, de la distanța, de un internaut. Acesta a postat imaginile groazei pe Twitter. La cathedrale Notre-Dame de Paris est en feu, la fleche s'est effondree#NotreDame (Image Temoins @BFMTV) ? https://t.co/Ec8VT0Isbv…

- Un puternic incendiu a izbucnit in aceasta dupa-amiaza la catedrala Notre-Dame din centrul Parisului. Pompierii lau evacuat zona din jurul unuia dintre cele mai vizitate simboluri ale Frantei si Parisului, intr-o mobilizare masiva a autoritaților pentru a limita efectele. Deocamdata nu este cunoscuta…

- Un incendiu violent a izbucnit luni seara la Catedrala Notre-Dame din centrul Parisului. Cladirea a fost evacuata, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie. Incendiul este posibil legat de lucrarile de renovare. Din varful catedralei medievale se poate vedea cum ies flacari mari și fum. Acoperișul…

- Un incendiu a izbucnit luni seara la Catedrala Notre-Dame din Paris, care a fost evacuata, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de site-ul cotidianului Le Figaro.„Incendiul a izbucnit la ora 18.50 (19.50, ora Romaniei) la o sursa a sistemului de incalzire al Catedralei…

