- Procurorii brasoveni au dispus o expertiza toxicologica in cazul barbatului care si-a ucis sotia si cei doi copii, anchetatorii dorind sa afle daca Florin Buliga consumase droguri in ziua triplei crime. Ulterior se va stabili si daca avea sau nu discernamant in momentul comiterii faptei.

- Un ofiter al Directiei Generale Anticorupție a fost gasit mort in casa lui din Bucuresti, informeaza observator.tv. Familia barbatului a fost cea care a anuntat decesul. Din primele informații nu exista suspiciuni de crima. Revenim cu detalii. The post Ofiter al Directiei Generale Anticoruptie, gasit…

- Florin Mircea Buliga a oripilat o tara intreaga din cauza gestului sau necrutator. Barbatul care locuia cu familia in Brasov si-a ucis sotia si cei doi copii, luni noaptea, in timp ce acestia dormeau. Initial, barbatul incercase sa isi puna singur capat zilelor, insa nu a reusit sa isi duca planul pana…

- Un barbat de 43 de ani din Brasov s-a dus marti la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov, pentru a anunta ca si-a ucis sotia si cei doi copii. Afirmatiile s-au dovedit reale, iar in prezent barbatul se afla in custodia politistilor.

- Florin Buliga și-a ucis soția și pe cei doi copii in timp ce aceștia dormeau, iar cateva ore mai tarziu, dupa ce ar fi incercat sa se sinucida și nu a reușit, s-a dus la Poliția Județeana Brașov și a spus ce a facut. Apropiați ai familiei lui Florin Buliga povestesc ca acesta avea, impreuna cu soția…

- Un barbat și-a ucis soția, in varsta de 42 de ani, și copiii: o adolescenta de 18 ani și un baiat de 13 ani. El a mers apoi la poliție unde și-a recunoscut fapta. In urma verificarilor, autoritațile au confirmat spusele barbatului. In momentul de fața, criminaliștii fac verificari in legatura cu producerea…

- Adrian Lupu, tanarul de 34 de ani, din Farcașești, care a facut transplant de plamani in urma cu doi ani, a murit duminica. Acesta a fost transferat, in urma cu o saptamana, cu elicopterul SMURD, la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ din Bucuresti, intrucat starea de sanatate i…

- Indragita cantareata de muzica populara a fost internata in stare grava la Spitalul Elias din Bucuresti, fiind diagnosticata cu o boala de pancreas, neraspunzand la tratament. Ionela Prodan a fost de mai multe ori internata in spital, in ultima perioada.

- Familia lui Andrei Gheorghe a decis ca jurnalistul, gasit mort in vila sa din Pipera luni seara, sa fie incinerat, iar ceremonia va avea loc sambata dimineața, la ora 12.00, la Crematoriul Uman ”Vitan Barzești” din București. Se pare ca jurnalistul suferea de niște afecțiuni despre care nu știau…

- Potrivit ultimelor informatii, jurnalistul Andrei Gheorghe va fi incinerat! Desi nu parea, realizatorul Andrei Gheorghe era un om credincios. Cu toate acestea, familia lui a luat hotararea de a-l incinera! Andrei Gheorghe a murit. Primele concluzii ale medicilor legisti in urma autopsiei.…

- Andrei Gheorghe a fost casatorit de doua ori, insa ambele mariaje au eșuat. El a divorțat de a doua soție, in 2015, insa a ramas in relații bune cu aceasta, dar și cu ai sai copii. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani Cine a fost Andrei Gheorghe. Fostul om de televiziune a murit la 56 de ani…

- Doliu in lumea presei din Romania. Im aceasta seara, in jurul orei 10:00, jurnalistul și omul de radio Andrei Gheorghe a incetat din viața la locuința sa din București. Andrei Gheorghe, in varstade 56 de ani, a fost gasit decesat in baia locuinței sale. Informația a fost difuzata in premiera de catre…

- CSM București a aflat in aceasta seara data și ora la care va avea loc partida tur cu Metz, din sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin. Astfel, "tigroaicele" vor infrunta echipa franceza in Vinerea Mare, pe 6 aprilie, de la ora 20:30, in Sala Polivalenta. Returul se va disputa…

- Trupul neinsuflețit al Israelei Vodovoz va ajunge in cursul zile de astazi in Israel, țara in care fosta balerina va inmormantata. Transportul se va face cu o aeronava, iar cadavrul va fi depus, conform procedurilor internaționale, intr-un sicriru sigilat din zinc, cu vizeta. De formalitațile tranferului…

- Clubul CSM București da lovitura dupa lovitura pe piața transferurilor. Dupa mutarile impresionante de la handbal sau rugby, și secția de tenis a reușit o performanța in materie. Sorana Cirstea, locul 35 mondial, a intrat in familia CSM-ului și este ”tigroaica” cu acte in regula. Tenisul feminin din…

- Volei Alba Blaj a relansat lupta pentru titlu, dupa ce a invins in deplasare pe CSM București, scor 3-2 (25-22, 25-23, 21-25, 18-25, 15-10). Blajul a condus cu 2-0 la seturi, a fost egalata iar soarta unui meci dramatic a fost decisa la tie-brek. Echipa din „Mica Roma” s-a impus in „duelul campioanelor”…

- EXATLON 7 martie. Saptamanile petrecute impreuna i-a unit enorm, iar greutațile și probele complicate i-au facut sa fie la fel ca o familie. Astfel, la fiecare eliminare, tristețea și lacrimile apar pe chipurile concurenților de la „Exatlon”. In seara aceasta, mulți dintre participanți nu și-au putut…

- Recent, au aparut informatii despre tanara care a fost ucisa de avalanșa ce a avut loc sambata, scrie spynews.ro. Ea se numea Claudia Malcea si era din Tulcea. Aceasta a absolvit Academiei de Studii Economice din București. Citeste si O avalansa a surprins un grup de turisti in Muntii Vrancei.…

- Suspecta crimei de la metroul din Bucuresti avea discernamant in momentul faptei. Este rezultatul expertizei psihologice a legistilor in cazul Magdalenei Serban, femeia acuzata ca a impins o tanara in fata metroului, in luna decembrie a anului trecut, scrie digi24.ro.

- Discordie intre frații Prigoana, in privința firmei de salubritate Familia lui Silviu Prigoana este in doliu, dar moartea mamei omului de afaceri nu a reusit sa-i impace pe frati, ci dimpotriva a reaprins disputa dintre ei. Vedeta si Daniel Prigoana, fratele lui mai mare, sunt la cutite de mai…

- Președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, este trimis in judecata de DNA pentru trafic de influența. Potrivit martorilor din dosar, Arsene a solicitat sume importante de bani pentru a folosi influența pe care o avea aspra ANI dar și pentru a garanta obținerea unui contract cu statul. Președintele…

- In razboiul din Aganistan, inceput cu aproape 17 ani in urma, lupta acum tineri din generația ,,millenials”. Sorin Dragomir are 23 de ani. Este, desigur, la prima sa misiune in afara țarii, iar in armata a intrat cu doar un an in urma. Saptamana trecuta a aterizat la Kandahar și va ramane aici in urmatoarele…

- Gafa monumentala a mascatilor. Au spart din greseala casa unui profesor de istorie, incercand sa gaseasca o femeie de etnie roma care a avut buletinul la aceeasi adresa in urma cu 15 ani. Familia profesorului a trecut prin clipe de cosmar. Oamenii au fost batuti si pusi la podea de oamenii legii. …

- Lucian Sanmartean iși deschide oficial școala de fotbal. Momentul oficial va avea loc la ora 16.00, iar de la ora 20.45 se disputa, in etapa a 25-a din Liga 1 (penultima a sezonului regular), meciul FC Voluntari – U Craiova . Mijlocașul este legitimat la gruparea ilfovenilor. Sanmartean și-a lansat…

- Denisa Nechifor a anuntat ca este dispusa plece din Romania, alaturi Rania, fetita ei si a lui Adrian Cristea. Adrian Cristea, RUINAT. Decizie SOC luata de fotbalist pentru A SUPRAVIETUI "Imi doresc foarte mult sa plec undeva cu copilul meu. In primul rand pentru educatia ei si apoi…

- Italienii n-au auzit de FCSB. Cum este prezentata echipa lui Gigi Becali pe site-ul oficial al UEFA. Atat in avancronica meciului, cat și in cronica partidei, publicația italiana ”La Gazzetta dello Sport” scrie ca trupa din Berceni este ”Steaua Bucarest”, infuriindu-l pe juristul Florin Talpan și pe…

- Dat in urmarire internationala, Radu Mazare primește o lovitura chiar din țara in care s-a refugiat. Potrivit unui oficial, fostul primar NU a cerut azil politic in Madagascar, asa cum anuntase.Consulul general onorific la Bucuresti spune ca Ministerul de Externe din Madagascar a cerut oficial…

- Lamuriri esentiale in cazul lui Radu Mazare, dat in urmarire internationala. El NU a cerut azil politic in Madagascar, asa cum anuntase fostul primar de Constanta, informeaza stirileprotv.ro.Consulul general onorific la Bucuresti al acestui stat il contrazice categoric. Spune ca Ministerul de Externe…

- 800 de feroviari din intreaga tara vor comemora la Bucuresti 85 de ani de la inabusirea violenta a Grevei ceferistilor din 16 februarie 1933 TOTI UNITI PENTRU SALVAREA CAII FERATE ROMANE ! Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania (FSTFR) impreuna cu Confederatia Sindicala Nationala…

- • Copilul a fost transferat saptamana trecuta la București! Imensa tragedie in familia unui cuplu din Targu Jiu! Fiul cel mic al acestora, in varsta de doar un anișor și jumatate, a plecat printre ingeri duminica dimineața. Micuțul alaturi de parinții sai s-au prezentat prima data la Spitalul…

- Familia lui Robert Godwin, barbatul care anul trecut a murit in direct pe Facebook, vrea sa dea rețeaua de socializare in judecata pentru ca a dat dovada de neglijența pentru ca a eșuat sa ia masuri impotriva criminalilor.

- Zeci de nostalgici ai comunismului l-au omagiat pe Nicolae Ceausescu, vineri, 26 ianuarie, la Cimitirul Ghencea din Bucuresti, cu ocazia implinirii a 100 de ani de la nasterea „celui mai iubit fiu al poporului“.

- Universitatea din București, prin Facultatea de Istorie, lanseaza miercuri, 24 ianuarie 2018, de ziua Micii Uniri de la 1859, seria de activitați destinate invațamantului preuniversitar desfașurate in cadrul programului de celebrare a Centenarului Romaniei. Evenimentul de deschidere va reuni specialiști…

- Imagini cu un jandarm care lovește cu pumnii oamenii în timpul protestului de sâmbata, de la București, au facut furori pe internet, iar acum acesta este cercetat de șefii sai.Jurnalista Ramona Ursu a reușit sa îl identifice pe jandarm și a obținut primele declarații…

- Compania de Drumuri pare ca joaca într-un film prost. Institutia vrea sa construiasca centura Mihailești, care sa treaca prin curtea unei case. Practic, la câtiva metri de peretele locuinței, când soseaua va fi gata, vor trece TIR-urile, desi în partea opusa a locuintei e…

- Sambata, 20 ianuarie, este programat in Piața Victorie un miting de amploare la care sunt asteptati cel putin 15 mii de oameni din toata tara in București. Mai multe grupuri de manifestanți au ajuns deja in Capitala.

- *** Cercetarile in dosarul privind moartea politistului Bogdan Gigina s-au prelungit din cauza ca s-a asteptat declasificarea unor documente, dar si pentru ca partile au cerut audierea unui numar foarte mare de persoane, potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES. Anterior, familia politistului…

- Ionel Arsene, actualul presedinte al Consiliului Judetean Neamt și fost deputat PSD de Neamt, a fost retinut joi de procurorii DNA pentru 24 de ore pentru trafic de influenta. “Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Bacau au dispus punerea in miscare a actiunii…

- "Procurorii DNA au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 18 ianuarie 2018, a inculpatului ARSENE IONEL, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei și președinte al organizației județene Neamț a unui partid politic, sub aspectul savarșirii…

- Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, trei școli din județ au intampinat probleme: școala gimnaziala Lunca Calnicului, Școala Gimnaziala Șoarș, Școala Granari (Jibert). Cele trei unitați școlare insumeaza un numar de 90 de elevi, care vor recupera orele saptamana viitoare. 199 de posturi de transformare …

- Gripa a facut prima victima din acest sezon: o femeie de 69 de ani la care boala a fost confirmata in laborator a murit la Bucuresti. Testele au aratat ca pacienta, internata la spitalul “Victor Babes”, era infectata cu virusul gripal de tip B. Nu fusese vaccinata impotriva gripei și avea mai multe…

- Ministrul de Externe Melescanu a fost intrebat daca postul sau se afla printre cele 'remaniabile' si daca disensiunile dintre premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea, au influenta asupra activitatii Ministerului Afacerilor Externe. 'Orice membru din Guvern este remaniabil…

- Oana Radu, cantareața care a ajuns cunoscuta dupa ce a devenit finalista la „Vocea Romaniei”, a recunoscut in repetate randuri ca renumele sau celebritatea nu i-au ținut de foame și ca a trebuit sa faca sacrificii pentru a reuși in viața. Totuși, cu puțin timp inainte sa implineasca 24 de ani, Oana…

- Andrei Dumitrascu, fostul marketing manager al PepsiCo Romania, unul dintre cei mai mari imbuteliatori de bauturi de pe plan local, a preluat conducerea Breslo.ro, cel mai mare marketplace de handmade din Romania. Andrei Dumitrascu are o experienta de peste zece ani in FMCG. Din 2016 a fost responsabil…

- Barbatul care a agresat, vineri dimineata, doi copii in liftul unui bloc din Bucuresti si care a fost prins de politisti luni dimineata este politist in cadrul Brigazii Rutiere. La audieri, el a recunoscut faptele. Mama copiilor agresați a avut o prima reacție, dupa prinderea acestuia.„E bine…

- Batalia declanșata in interiorul PSD este de o complexitate rar intalnita. Ea are mai multe dimensiuni. Este o infruntare a celor doua aripi principale ale statului paralel. Pentru mai multa influența. Sau chiar pentru asumarea conducerii. Și, in același timp, o confruntare a centrelor de influența…

- Politistii Brigazii Rutiere au aplicat, in noaptea de sambata spre duminica, 132 de amenzi in valoare de peste 56.500 de lei, in urma unei actiuni pe principalele artere din Bucuresti, pentru depistarea celor care conduc autovehiculele sub influenta bauturilor alcoolice, precum si verificarea legalitatii…

- Politistii Brigazii Rutiere au aplicat, in noaptea de sambata spre duminica, amenzi de peste 56.000 de lei taximetriștilor din București. Polițiștii de la Brigada Rutiera au aplicat 132 de amenzi in valoare de peste 56.500 de lei, in urma unei actiuni pe principalele artere din Capitala pentru depistarea…

- Amazon, cel mai mare comerciant online din lume, a inceput oficial campania de recrutari pentru noul sau centru din Bucuresti. Amazon a deschis recent un nou centru de inginerie în Bucureşti, România. Acest birou găzduieşte deja mai multe echipe de ingineri care lucrează…