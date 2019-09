Oficial: eMAG a fost vandut pentru 82 mil. dolari in 2012. Ce este de fapt Prosus, colosul listat pe Bursa din Amsterdam care detine cel mai mare magazin online din Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai valoroasa companie din Africa, Naspers, și-a listat activele sale internaționale pe bursa din Amsterdam și, in acest proces, a creat cea mai mare companie de internet pentru consumatori din Europa. Noua companie, numita Prosus, a fost evaluata la 105 miliarde de dolari, așa cum a fost listata…

- Jack Ma, carismaticul cofondator al Alibaba Group Holding Ltd, cel mai mare retailer online din China, a demisionat din functia de presedinte marti, in ziua in care a implinit 55 de ani, intr-un moment in care industria sa este afectata de razboiul comercial cu SUA, transmite DPA. El este…

- Jack Ma este cel mai bogat om din China, cu o avere estimata la 39 de miliarde de dolari. Ma l-a numit succesor pe actualul director general al Alibaba, Daniel Zhang, in varsta de 47 de ani. El este in aceasta functie din 2015 si este cunoscut ca arhitectul "Zilei Celibatarilor", cea mai importanta…

- Grupul ceh CEZ a lansat o testare de piata privind procesul de transfer al activelor din Romania, care include parcul eolian din Dobrogea si compania de distributie din Oltenia. Interesul confirmat in scris de...

- Anunțata inițial printr-un tweet pe care contul oficial al celor de la Tesla l-a publicat vineri, informația este astazi confirmata pe site-ul oficial al constructorului american de mașini electrice: Romania intra oficial pe lista piețelor care pot comanda direct modelele comercializare de producatorul…

- Divizia Pepcor Europa cuprinde lanturile de magazine Poundland din Marea Britanie si Pepco din Europa Centrala si de Sud-Est. 'Analizam toate optiunile dar inca nu am luat o decizie', a raspuns du Preez cand a fost intrebat de jurnalisti daca ia in considerare listarea la bursa. Miercuri, Steinhoff…

- Ceea ce parea acum multi ani o fantasmagorie, a devenit o realitatea uzuala in zilele noastre. Din ce in ce mai mulți consumatori folosesc vocea pentru a efectua interogari in motoarele de cautare online, pentru a gasi companii locale sau pentru a lua decizii atunci cand cumpara de pe internet. Statisticile…

- ​Un magazin online românesc, axat pe telefoane mobile aduse în principal din China, deținut aproape în totalitate de un antreprenor ploieștean în vârsta de 35 de ani, urmeaza sa se listeze, marți, pe AeRO piața alternativa destinata firmelor mici și mijlocii, a Bursei de…