Oficial DSVSA Constanta: Au fost stinse 81 de focare de pesta porcina africana, in judetul Constanta. Unde se mai gaseste virusul

- La aceasta data, Pesta Porcina Africana PPA evolueaza in 197 de localitati din 19 de judete, cu un numar de 716 focare dintre care 12 in exploatatii comerciale . In alte 2 judete exista doar cazuri la mistreti. In total au fost eliminati 365.486 de porci afectati de boala si exista 1.249 cazuri la mistreti,…

- Medicii veterinari din judetul Ialomita au anuntat ca pe raza judetului auost stinse inca 60 de focare de pesta porcina, insa imai multe localitati raman sub restrictii de repopulare cu animale din cauza imbolnavirilor aparute la porcii mistreti.

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Ialomita(DSVSA) a anuntat stingerea a inca 15 focare de pesta porcina, insa in continuare, din cauza imbolnavirilor la mistreti, se mentin restrictiile de repopulare cu animale in gospodariile populatiei in Giurgeni, Gura Ialomitei si Luciu.

- La data de 18.02.2019 Pesta Porcina Africana PPA evolueaza in 299 localitati din 21 de judete, cu un numar de 1.131 de focare dintre care 18 in exploatatii comerciale .In alte 2 judete exista doar cazuri la mistreti. In total au fost eliminati 365.197 de porci afectati de boala si exista 1007 cazuri…

- La aceasta data, Pesta Porcina Africana PPA evolueaza in 302 localitati din 19 judete, cu un numar de 1.137 de focare dintre care 19 in exploatatii comerciale . In alte 2 judete exista doar cazuri la mistreti. In total au fost eliminati 364.920 de porci afectati de boala si exista 838 de cazuri la mistretiPotrivit…

- Porcul mistreț a fost vânat în urma cu câteva zile pe un fond de vânatoare. Medicii au confirmat ca animalul era purtator al pestei porcine africane, scrie adevarul.ro. Partida de vânatoare a avut loc pe 15 ianuarie pe fondul de vânatoare 5 din localitatea Ion…

- Potrivit ANSVSA, au fost stinse 20 de focare in judetul Satu Mare, un focar in judetul Dambovita, trei focare in judetul Buzau, trei focare in judetul Maramures si 25 de focare in judetul Braila (dintre care unul intr-o exploatatie comerciala). "Pentru prima data de la aparitia virusului PPA…

- In cursul zilei de joi a fost confirmata prezența virusului Pestei Porcine Africane la porcii din doua gospodarii, din localitațile Scurtești, comuna Vadu Pașii, și Gura Dimienii, comuna Beceni. Gospodariile respective au fost plasate sub supraveghere oficiala. La aceasta data, Pesta Porcina Africana…