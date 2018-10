Stiri pe aceeasi tema

- Ofițerul de presa al Serviciului Protecției Civile și Situații Excepționale, Liliana Pușcașu, a avut o prima intervenție publica in care a afirmat ca deocamdata salvatorii nu cunosc care este numarul morților și daca in general sunt persoane decedate.

- OfiE›erul de presAƒ al Serviciului ProtecE›iei Civile E™i SituaE›ii ExcepE›ionale, Liliana PuE™caE™u, a declarat cAƒ potrivit informaE›iilor de care dispune SPCSE la moment sunt douAƒ persoane decedate.

- Ieri, 19 septembrie, EDWARD si-a atins scopul in judetul Maramures. In urma actiunilor preventive desfasurate de politistii rutieri impreuna cu cei de prevenire si a vigilentei adoptata de conducatorii auto, nicio persoana nu si-a pierdut viata in accidente rutiere pe drumurile publice din Maramures.…

- Organizația Polițiilor Rutiere din Europa – TISPOL realizeaza și in cursul anului 2018 Proiectul EDWARD, destinat conștientizarii tuturor categoriilor de participanți la traficul rutier cu privire la riscurile la care se expun in situația in care nu respecta normele rutiere, in scopul adoptarii de catre…

- Dupa persoane au murit, duminica, pe un bulevard din Suceava, dupa ce au fost implicate intr-un accident de circulație, victimele, aflate pe o motocicleta, ramanand prinse sub roțile din spate a unului autocar plin cu turiști ucrainieni, intre care și 20 de copii. Conform Inspectoratului pentru Situații…

- Cinci persoane si-au pierdut viata si una a fost data disparuta in inundatiile si alunecarile de teren provocate de taifunul Bebinca in regiunile din nordul si centrul Vietnamului, informeaza vineri Xinhua. Inundatiile si alunecarile de teren au ucis doi barbati, o femeie si doi copii…

- Potrivit informației IGSU al MAI colectata din subdiviziunea Ministerului pentru Situații Excepționale a Federației Ruse in dimineața zilei de 4 august ora 7.40 a avut loc un accident de circulație in apropiere de regiunea Kaluga, Rusia pe traseul M3 spre Ucraina.

- Incendiu într-un bloc locativ de pe strada Ismail din sectorul Centru al capitalei. Flacarile au pornit dintr-un apartament cu trei odai de la etajul 13. Liliana Pușcașu, ofițer de presa al Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, ne-a declarat ca victime…