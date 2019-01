OFICIAL. Dinamo l-a luat pe Nemec 2

Stiri pe aceeasi tema

- Athanasios Papazoglou (30 de ani) va fi urmatorul transfer al lui Dinamo. Ionel Danciulescu, directorul sportiv al "cainilor", a anuntat ca Papazoglu va fi al 13-lea fotbalist adus de Mircea Rednic la Dinamo in ultimele luni, de la revenirea "Puriului" la clubul alb-rosu. Rednic spera ca Papazoglou…

- Astazi atacantul elen Athanasios Papazoglou, 30 de ani, face vizita medicala pentru Dinamo și urmeaza sa semneze pentru un an și jumatate. Daca nu ajungea fotbalist, cu siguranța Papazoglou putea sa faca cariera pe podiumurile de moda din intreaga lume. E considerat unul dintre cei mai frumoși fotbaliști…

- Jordan Mustoe, fundaș stanga de 27 de ani, a semnat azi cu Dinamo, care continua sa fie activa pe piața transferurilor. Mustoe, produs al academiei lui Liverpool, a semnat cu Dinamo și va colabora din noul cu Mircea Rednic, dupa ce au lucrat impreuna la Westerlo. Jordan Mustoe e adus de agentul Laurette…

- Andrei Tircoveanu a plecat de la Dinamo, iar aseara a semnat oficial contractul cu Viitorul. Mijlocașul de 21 de ani a parafat o ințelegere pe 4 ani. Fotbalistul a oferit prima reacție din postura de jucator al Viitorului: "Vreau sa mulțumesc clubului Viitorul pentru ca mi-a intins o mana de ajutor.…

- Mircea Rednic are o lista intreaga de jucatori pe care vrea sa-i aduca la Dinamo in aceasta iarna pentru a forța accederea in play-off. Printre fotbaliștii doriți se numara și unul din Liga 1. "Cainii" sunt interesați de serviciile lui Moussa Sanoh (23 de ani) de la Poli Iași. ...

- Cu patru zile inainte de Dinamo - FCSB, echipa roș-alba și-a prezentat noul jucator: Rachid Ait-Atmane. In urma cu 5 zile, Dinamo l-a adus și pe Nasser Aliji. (Detalii AICI) Dinamo l-a prezentat oficial pe mijlocașul central algerian Rachid Ait-Atmane, 25 de ani, care poate juca și ca mijlocaș defensiv.…

- Gicu Grozav a fost indepartat vineri de la Dinamo, la doar o luna de cand semnase contractul. I s-a imputat "scarita" ratata la penalty-ul ce ar fi dus trupa ros-alba mai departe in Cupa Romaniei, nu pe Csikereda, formatia din Liga a 3-a ce s-a impus la loviturile de departajare, 6-5....

- "M-am simtit rau dupa meciul de Cupa, nu am putut sa gandesc nimic pana dimineata. Dupa meciul de ieri a fost mai repede cu rezilierea contractelor. N-au inteles mesajul, cand a plecat Subotic, ca a venit si randul lor. Este si vina lor, pentru ca ce a fost aseara a fost o bataie de joc. Normal la meciul…