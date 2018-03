Stiri pe aceeasi tema

- La conferinta GTC organizata de Nvidia, compania a facut o demonstratie impresionanta. Un automobil aflat in apropierea evenimentului a fost controlat de un sofer prin intermediul realitatii virtuale. „Nu este cu noi. Se uita la forma virtuala a acestei lumi prin intermediul unui flux video live”, a…

- Proiectul care se lanseaza in China contureaza o ipoteza tot mai des folosita in scenariile considerate S.F. ale viitorului. Chinezii vor sa implementeze un sistem care va aduce lumea virtuala in cea reala, iar viața ne va fi influențata in mod direct de faptele noastre pe internet.

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a transmis, luni, catre Parchetul General, o cerere de desecretizare a protocoalelor incheiate cu Serviciul Roman de Informatii (SRI), precum si informatii despre existenta acestora. Anunțul a fost facut de Ministerul Justiției intr-un comunicat de presa. “In data…

- Una dintre marile intrebari care se pune este daca Ion Iliescu, președintele de onoare al partidului, va fi prezent la eveniment. Este greu de crezut ca acesta va veni, dar apariția sa ar putea produce mari surprize in privința alegerilor in sensul in care ar putea influența, prin discurs, desfașurarea…

- Pe de o parte, platformele sociale va pot arata o parte noua, intima a oamenilor pe care ii cunoașteți, pe de alta parte, nu va place intotdeauna ceea ce vedeți. Stați cu degetul pe butonul "unfriend", dar nu puteți face asta. De ce?

- Cu miracolele izbutite de Slatina si cu jocul celorlalte rezultate, Slobozia ajunsese sa traiasca periculos. Echipa pregatita de Gheorghe Covaciu ramasese la doar un punct peste locurile direct retrogradabile, iar in aceste conditii un succes cu Rapidul era necesar. A iesit un joc la baioneta, frumos…

- Incident ieșit din comun la Timișoara! Un tanar de 20 de ani a cazut in gol, luni seara, de la etajul 6 al unui bloc din oraș, prabușindu-se pe o mașina. Din fericire, tanarul a supraviețuit, dar nu-și amintește ce s-a intamplat. Incidentul s-a petrecut in Piața Maraști, din Timișoara. Baiatul s-a…

- O crima urmata de sinucidere a avut loc in noaptea de sambata spre duminica la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, acolo unde un infirmier a ucis o asistenta, cu care avea o relație, iar apoi și-a luat și el viața. O crima pasionala, urmata de o sinucidere au avut loc in noaptea…

- Inființata in 1923 de preotul Iosif Trifa, in Ardeal, Oastea Domnului a fost o mișcare care a reunit mulți adepți din Biserica Ortodoxa Romana. In 1948, comuniștii au scos-o in afara legii, deși toți membrii sai erau ortodocși, iar masurile reparatorii aveau sa vina abia in 1990, cand și Statul, și…

- Suntem cu toții in cautarea echilibrului. In viața personala, in profesie, in tot ceea ce facem. Suntem supuși in permanența mulțimii de stimuli din exterior, suntem bombardați cu tot felul de informații și sfaturi despre cum trebuie sa ne traim viața, despre ce inseamna o viața sanatoasa, despre cei…

- O simpla partida de pescuit la copca era sa il coste viata pe un barbat din localitatea argeseana Budeasa. Acesta a decis sa plece la pescuit pe lacul din localitate si a luat cu el si un topor pentru a putea sparge gheata ce s-a format pe parcursul acestor zile in care au fost consemnate temperaturi…

- Martisorul este primul care ne aduce bucurie in suflet, atunci cand spunem iernii sa se duca si lasam primavara sa ne invaluie. Martisorul semnifica inceputul primaverii, si lupta dintre anotimpuri. Rosu-Alb. Rosu-viata, albul-moartea in cultura traditionala.

- Actrita americana Meghan Markle a avut o aparitie publica miercuri alaturi de logodnicul ei - printul Harry - fratele mai mare al acestuia - printul William - si sotia celui din urma, ducesa Catherine. A fost pentru prima data cand "Cei patru fantastici" ai casei regale britanice, asa cum sunt numiti…

- Suella Fernandes, ministru in cadrul Departamentului pentru ieșirea UK din Uniunea Europeana a declarat, luni seara, la Institutul Cultural Roman (ICR) din Londra, ca garantia pentru drepturile romanilor, care au ajutat Marea Britanie „sa devina societatea incluziva si diversa care este astazi” este…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta, intr-o postare pe Facebook, ca numarul cazurilor de ultraj si violenta impotriva politistilor a crescut, anuntand ca sustine necesitatea unor modificari legislative, astfel incat omorul comis asupra unui politist sa fie pedepsit cu inchisoare pe viata. Postarea…

- Orice apariție a lui Howard in satul olimpic atrage imedait un alai de reporteri, in timp ce degetele utilizatorilor incep sa tasteze febril pe ecranele tactile ale telefoanelor mobile, postand la foc automat poze cu el pe rețelele de socializare.

- SARBATOARE… Moment special și emoționant pentru toți cei care lucreaza in primaria Vutcani, cat și pentru locuitorii comunei, deopotriva. Dupa 30 de ani de munca in funcția de secretar al comunei, Titi Andrunache Bojian iese la pensie, apreciat și stimat de catre prieteni, colegi, de catre toți cei…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a afirmat marti ca incheierea operatiunilor ample de lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) nu inseamna ca Statele Unite ale Americii (SUA) si aliatii lor au ajuns la o infringere durabila a organizatiei jihadiste, relateaza agentia Reuters. Luind cuvintul…

- Un reprezentant al Ministerului irakian de Interne afirma ca liderul organizatiei teroriste Statul Islamic (SI) este in viata si primeste ingrijiri intr-un spital de campanie din nord-estul Siriei, dupa ce a fost ranit in raiduri aeriene, relateaza AFP, potrivit news.ro.

- Un sindicalist din Constanta a facut un stop cardiorespirator chiar in timpul unor discutii purtate cu ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Cel care l-a resuscitat a fost secretarul de stat Cristian Grasu, fostul director medical al Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov.

- Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, va calatori la Amman - Iordania, Ankara - Turcia, Beirut - Liban, Cairo - Egipt si Kuweit - Kuweit in perioada 11-16 februarie, anunta Departamentul de Stat al SUA, potrivit news.ro.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a vorbit, la „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, despre informațiile care au aparut in presa, potrivit carora ar putea fi eliminat de la varful partidului. „Mie mi-a fost frica in viața mea o singura data, acum 28 de ani și doua…

- Luni, Vladimir Samanov, presedintele Comisiei de aparare din Duma de stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, a declarat ca sistemul de rachete Iskander a fost trimis in Kaliningrad, fara a preciza numarul acestora sau pentru cat timp au fost trimise in regiune. „Da, au fost instalate”, a spus el,…

- Oamenii de stiinta sunt de parere ca trebuie sa existe mai multe cercetari referitoare la impactul poluarii cu plastic asupra balenelor si a rechinilor, in special pentru ca viata a numeroase specii de vietati marine se afla in pericol din acest motiv, scrie BBC.

- Aleșii județeni au aprobat salariile de baza aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administratie”, utilizate in cadrul aparatului de specialitate și al Compartimentului asistența juridica pentru consilieri. Funcționarii vor beneficia de noile sume chiar de la plata salariului pe luna…

- Potrivit ITM Constanta, in data de 30.01.2018 ora 22.00 la SC GENERAL TRADE SRL ndash; DANA 39, NAVA ldquo;RED TUBE" a avut loc un eveniment soldat cu decesul unui lucrator. Victima esate Alexandru B., de 50 de ani, docher. Din investigatiile efectuate s a stabilit ca, in timpul desfasurarii operatiunii…

- Potrivit IPJ Olt, in cursul acestei nopti, in jurul orei 00.54, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Olt au fost sesizati, prin apel unic de urgenta SNUAU 112, de catre un barbat de 38 ani, din municipiul Slatina, judetul Olt, cu privire la faptul ca acesta a fost sunat de catre o tanara de…

- Consilierii judeteni constanteni au votat, ieri, acordul de colaborare prin infiintarea si functionarea punctelor de informare si promovare pentru campania nationala a consumului de carne si produse din carne provenite de la specia ovine. Secretarul judetului, Mariana Belu, a explicat ca acest acord…

- Secretarul general al LPF, Justin Stefan, contesta legitimitatea celor 182 de propuneri de candidatura pe care presedintele FRF Razvan Burleanu afirma ca le-a primit, spunand ca se gaseste in posesia unui document de la Ministerul Justitiei in care se precizeaza ca federatia are doar 80 de membri…

- Copiii par sa uite de Superman si de Spiderman cand sunt intrebati care sunt supereroii lor preferati din viata reala, pentru ei mamele si tatii avand puteri supranaturale, conform rezultatelor unui sondaj efectuat in Marea Britanie, citat de Press Association. Sondajul sugereaza ca ''superputerile''…

- Un studiu realizat de catre Universitatea din San Diego arata ca adolescenții care petrec mai mult timp pe social media, diverse aplicații de chat sau jocuri video sunt mai puțin fericiți decat cei care fac sport, ies pe afara sau interacționeaza cu alți oameni in lumea reala,

- Sistemul educational este rigid, coercitiv si nu ii pregateste pe elevi sa devina cetateni activi. Acestea rezprezinta unele dintre principalele motive care ii determina pe copii sa abandoneze scoala, procentul lor fiind extrem de mare: 18,5%, potrivit Eurostat.

- In Republica Moldova incepe o lupta la propriu impotriva conducatorilor auto care urca in stare de ebrietate la volanul masinilor. Un prim pas a fost facut astazi in cadrul unei sedinte la care s-au intrunit experti de la Ministerul Justiției și de la Inspectoratul Național de Probațiune.

- Essena O'Neill este un model australian de 18 ani care sustine ca social media nu reprezinta viata reala. Modelul are peste 600.000 de fani pe Instagram si spune ca facea cu usurinta 2000 de dolari australieni pe fiecare postare. În octombrie anul trecut, ea a sters peste 2.000…

- Devine un reflex sa le aratam prietenilor ce facem, ce mancam, cum si unde muncim, ce cadouri primim, cat de fericiti suntem in relatia de cuplu sau cat suferim dupa o despartire. Chiar daca ne imaginam ca aceste lucruri ne ajuta, specialiștii spun ca ele devin adevarate probleme.

- Spre sfarșitul anilor 90, cand majoritatea alesesem „Schimbarea” și priveam cu speranța spre președintele Emil Constantinescu, instituțiile de forța ale statului – Ministerul de Interne, Parchetele și Ministerul Justiției – au ales sa puna interdicții accesului jurnaliștilor la angajații care se ocupasera…

- Actrita care da viata personajului Zeynep din "Mama" este o mare amatoare de Instagram si adora sa tina legatura cu fanii prin intermediul retelelor de socializare, ea postand mereu imagini din cele mai exotice locuri pe care le viziteaza

- Un primar din Timis a fost surprins cand merge cu elicopterul sa serveasca pranzul la un restaurant. Edilul a coborat din aparatul de zbor, direct in parcarea restaurantului de lux.Un oras intreg a fost surprins de momentul in care in parcarea unui restaurant de lux de la marginea Lugojului…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca legile justitiei nu au ajuns de la Parlament, la Guvern, din motive tehnice. Totodata acesta afirma ca asteapta sa se pronunte Curtea Constitutionala a Romaniei daca aceste legi sunt ”bune sau nu”.”Decizia de a ajunge cu acest…

- „Cu caldura nu te inveti niciodata – inveti in schimb sa traiesti cu ea”. * Drumul catre Dubaiul de astazi. * Orasul, creuzet de nationalitati: Dubaiul multicultural. * Unde sunt emiratii? * Orasele care alcatuiesc Orasul: o istorie in straturi. * Viata de dinainte de petrol – si pregatirile pentru…

- Betty Salam, fiica celebrului manelist Florin Salam, a stabilit data cand se va casatori cu iubitul ei, Catalin Vișanescu. Betty Salam traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Catalin Vișanescu . Cei doi se ințeleg atat de bine incat au decis sa se casatoreasca. Betty salam a dezvaluit, in cadrul…

- Dupa divorțul de omul de afaceri Mihai Ivanescu, așa cum era de așteptat, Roxana Ciuhulescu a obținut custodia fiicei sale, Ana. Nici nu ar fi acceptat un alt verdict, mai ales ca de aproape 10 ani, Roxana Ciuhulescu face totul cu fiica ei. In timp ce mulți parinți aleg ca, atunci cand copiii lor sunt…

- Cele mai frumoase declaratii de iubire au fost rostite in ultima zi din an la malul marii. Cinci cupluri au ales sa-si uneasca destinele, astazi, in fata ofiterului de stare civila. Este un moment unic, spun ei, sa-si aminteasca o viata ca au sarbatorit ziua nuntii pe parcursul a .... doi ani. Cu emoții…

- Monica Pop a facut un gest cu totul neașteptat, mai ales ca este vorba despre viața sa privata, cu care este foarte discreta. Renumitul medic oftalmolog Monica Pop, care a tras un semnal de alarma in ceea ce privește folosirea petardelor , este cunoscuta ca fiind extrem de dscreta in ceea ce privește…