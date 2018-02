Oficial de la Societatea Nationala Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta. Cum se desfasoara activitatea aeroportului

Stiri pe aceeasi tema

- Deși Air Force One este numele de cod pentru avionul care il transporta pe președintele SUA, orice tip de aeronava ar fi, administrațiile prezidențiale fac eforturi pentru a concepe, construi și decora un aparat de zbor suficient de luxos și sigur pentru a-l ține la bord pe cel mai puternic om din lume.…

- Un numar de 12 curse aeriene inregistreaza intarzieri de pana la 40 de minute, generate de necesitatea degivrarii aeronavelor, informeaza marti Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti. "Nicio cursa nu este anulata pe Aeroportul Henri Coanda din cauza conditiilor meteo. In cursul diminetii, 12 curse…

- Din 23 februarie 2018 Inspectoratul Școlar Neamț este condus oficial de catre Elena Laiu, pe baza de delegație, din postura de inspector general adjunct cu atribuții de inspector general. Decizia ministerului a ajuns de vineri la inspectorat și are o exprimare destul de vaga, delegarea fiiind pe toata…

- Oficial, de astazi, targul ”Marțișor” a fost deschis la Pitești. Tarabele comerciantilor, ca in fiecare an, au fost amplasate in zona centrala a orașului, in Piata „Vasile Milea”. Vremea insa nu este una favorabila, frigul indepartand atat comercianții, cat și clienții. Prea puține tarabe amplasate…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat pe pagina sa de Facebook ca joi, la ora 18.00 va prezenta raportul oficial privind activitatea Laurei Codruta Kovesi, la Directia Nationala Anticoruptie. Potrivit Antena3.ro, inainte de a face acest moment, Toader va avea, marti, o intalnire cu presedintele…

- Incintele in care Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI isi desfasoara activitatea ar putea deveni zone de securitate clasa I, dupa ce conducerea comisiei a trimis marti o solicitare Secretariatului General al Camerei Deputatilor in acest sens. Aceasta cerere vine exact inainte ca…

- Procurorii Parchetului General au deschis un dosar penal și verifica informațiile aparute in spațiul pubic și dezvaluirile facute de fostul deputat Vlad Cosma. Conform comunicatului, magistrații verifica activitatea procurorilor de la DNA Ploiești.

- Cu referire la alerta cu un plic suspect din imobilul in care iși desfașoara activitatea Secția Consulara a Ambasadei Romaniei la Bruxelles, Ministerul Afacerilor Externe a transmis redacției STIRIPESURSE.RO urmatoarele precizari:„In cursul zilei de 9 februarie 2018, reprezentanții unei societați…

- Activitatea in Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti se desfasoara normal in prezent, pagubele in urma incendiului izbucnit luni seara din cauza unui scurtcircuit fiind minore si nu s-au inregistrat victime. "Incendiul a fost declansat la etajul 1 al spitalului de la un UPS (n.r. -…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat astazi ca meciul dintre Dinamo și FCSB, din etapa a 25-a a Ligii 1, se va juca pe 18 februarie la ora 20:45. Arena Naționala va fi gazda primului derby al anului 2018. Programul celorlalte partide nu a fost stablit și va fi dat publicitații luni, 29 ianuarie 2018,…

- Astazi, la ora 9:00 s-a deschis oficial partia de schi. Primii care au testat-o au fost primarul Ovidiu Crețu și viceprimarul Cristian Niculae. Intrebat ce nota ii da la partia de schi, edilul a refuzat sa ofere un raspuns. Acesta a recunoscut ca inca nu e zapada cum ar trebui.

- Colonelul Sebastian Gheorghe Cucos, comandantul Jandarmeriei Romane, a declarat luni seara ca misiunea de sambata din Capitala, unde a avut loc protestul, a fost un succes si ca agentul filmat in timp ce lovea participantii la manifestare nu este suspendat pana nu se demonstreaza vinovatia lui.

- Societatea Nationala Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta informeaza ca astazi, 16.01.2018, ora 08.00, aeroportul este deschis operarii aeronavelor in conditii de iarna. "Se lucreaza in permanenta cu utilajele de deszapezire freze, lame, etc. Deoarece exista o preocupare permanenta…

- Pe toate drumurile din judetul Tulcea se circula in conditii de iarna dupa ce, in ultimele 12 ore, drumurile au fost acoperite de zapada. Prefectul judetului Tulcea, Lucian Furdui, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca utilajele societatilor de deszapezire au actionat in noaptea de luni spre marti pe…

- Teraplast (TRP) a preluat activitatea Politub incepand cu data de 31 decembrie 2017. Pretul acestei preluari a fost de 21,8 milioane de lei. Bugetul tranzactiei este cuprins in planul de investitii Teraplast, majorat prin hotarare AGA, de la 96 milioane lei, la 131 milioane lei. 0 0 0 0…

- Rezultatele pe care Complexul Energetic Oltenia le-a facut publice pentru activitatea pe anul trecut arata ca 2017 a fost un an mai mult decat bun pentru producatorul gorjean de energie. Cifrele arata cresteri cel putin in privinta produc...

- Doina Pana isi anunta dremisia din functia de ministr al Apelor si Padurilor, motivand ca nu ii mai permite starea de sanatate sa continue activitatea in Guvern.Doina Pana isi anunta dremisia din functia de ministr al Apelor si Padurilor, motivand ca nu ii mai permite starea de sanatate sa…

- Conform datelor Biroului Național de Statistica cu privire la „Activitatea instituțiilor de învațamânt primar și secundar general, la începutul anului de studii 2017/2018”, în UTA Gagauzia doar 4,2% din toți elevii studiaza la școli în limba româna.…

- Patinoarul de la Baza sportiva Olimpia de sub Tampa se va deschide pe 27 decembrie, a anuntat vicepresedintele Consiliului Judetean, Adrian Gabor. Deși reprezentanții administrației județene anunțau ca este posibil ca patinoarul sa fie deschis in jurul datei de 15 decembrie, acest lucru nu a fost posibil,…

- Timp de o saptamana, inspectorii ISU au verificat 16 firme din zona Brancoveanu și au constatat 42 de incalcari ale legii. Rezultatul: amenzi de 151.000 de lei. Potrivit reprezentanților ISU Timiș, principalele nereguli constatate au fost lipsa autorizației de securitate la incendiu, exploatarea…

- Locuitorii municipiului reședința se pot bucura de primul Targ de Craciun organizat vreodata in Vaslui. In casuțe noi, impodobite cu luminițe specifice sarbatorile, cei 22 de comercianții care au incheiat contracte cu primaria și-au expus marfurile dintre cele mai variate, evident toate specifice sarbatorilor…

- Aproape 1 milion de lei pentru actualizarea PUG si RLU a comunelor din Cluj Planurile urbanistice generale (P.U.G.) și regulamentele locale de urbanism (R.L.U.) ale 31 de comune clujene vor fi actualizate in urma semnarii de catre Consiliul Județean Cluj a unui act adițional la contractul incheiat in…

- Primaria Municipiului Brasov, in parteneriat cu Asociatia de Turism Poiana Brasov, deschide oficial, sambata, 23 decembrie, sezonul de schi din Poiana Brasov. Evenimentele pregatite pentru aceasta ocazie vor avea loc la baza partiei Bradul, vor incepe la ora 13 si se vor intinde pana catre ora 18.…

- Luni, 18 decembrie 2017, s-a deschis oficial Programul Operațional Comun Romania – Ucraina 2014-2020, cu termen de depunere a proiectelor pana pe data de 3 mai 2018. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, dupa intalnirea pe care a avut-o luni in Vama Siret cu o delegație…

- Ce prevede proiectul depus de deputatul PSD Liviu Plesoianu. Forma adoptata in Senat poate fi consultata AICI Plenul Senatului a adoptat tacit, in data de 20 noiembrie, initiativa legislativa a social-democratilor Liviu Plesoianu si Serban Nicolae care schimba conditiile de functionare a ONG-urilor,…

- Elevii claselor a XII-a și a XI-a de la profilul științe sociale, de la Colegiul Tehnic ”Valeriu D. Cotea” din Focșani, au organizat, la finalul saptamanii trecute, o activitate in memoriam regelui Mihai I de Romania, prin care au omagiat personalitatea acestuia și rolul sau marcant…

- Capgemini, una dintre cele mai mari companii de IT din lume, cu sedii in 44 de tari de pe intreg globul, si-a inceput ieri, in mod oficial, activitatea in sediul din municipiul Suceava. Inaugurarea noului sediu, aflat in incinta Iulius Mall Suceava, a avut loc in prezenta unor reprezentanti din ...

- Comisiile parlamentare reunite de buget-finante au adoptat, vineri, un amendament la proiectul legii bugetului de stat pe anul 2018, in baza caruia cotele defalcate din impozitul pe venit care se transfera bugetelor locale cresc de la 71,5% la 100% pentru a compensa diminuarea cotei de impozitare…

- ACADEMY+PLUS, scoala gratuita de programare, isi deschide oficial activitatea la Bucuresti. Inaugurarea are loc in parteneriat cu mediul privat si vizeaza formarea, in urmatoarele 6 – 9 luni, a 140 de specialisti IT, in cadrul unui proces educational bazat pe practica si lucru in echipa.

- Astazi, Capgemini Services Romania s.r.l.(Capgemini), parte din Capgemini Group, a inaugurat oficial noul sediu din Suceava, situat in incinta Iulius Mall, Calea Unirii, nr. 22, etajul 1. Compania a preluat spațiul in primavara acestui an, a demarat apoi impreuna cu proprietarul lucrarile de amenajare…

- Tot ea afirma ca sa nu se vor putea plati angajatii si nu se vor putea poata face investitii. „Prin proiectul bugetului pe anul 2018, toate primariile din judetul nostru pierd sume consistente. Comuna Semlac va pierde in jur de 170.000 Euro”, afirma Letitia Stoian. Aceasta considera ca actele normative…

- DIICOT a transmis joi ca este “surprins” si “ingrijorat” de modul in care este transpusa in codul roman de procedura penala directiva europeana privind prezumtia de nevinovatie. Directia, care se ocupa cu combaterea crimei organizate, afirma ca directiva “este deja, ...

- Grigor Karasin, minstrul adjunct de Externe al Rusiei, a afirmat, miercuri, ca Moscova a observat o activitate crescuta a NATO in Caucazul de Sud, aspect ce nu poate fi privit cu calm de catre Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Primarul Dumitru Boroș le-a pus gȃnd rau intreprinzatorilor și așa puțini din Bȃrlad, pe care vrea sa-i oblige sa verse mai mulți bani la bugetul local. Potrivit unui proiectul de hotarȃre in lucru, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2018, afaceriștii…

- Activitatea salariaților MAE se desfașoara, pe de o parte in țara, in Centrala MAE, iar pe de alta partea in cadru misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale din Serviciul Exterior. Drepturile salariale sunt stabilite in lei in țara și in valuta in Serviciul Exterior, arata…

- 250 de gorjeni iși vor gasi un loc de munca la viitoarea fabrica de mase plastice din Targu Jiu. Aceasta iși va incepe activitatea de anul viitor, iar in aceste zile au loc interviurile de angajare. Pachetul salarial est...

- Continuam si astazi prezentarea celor mai importante subiecte tratate in capitolul "Activitatea arheologica in Dobrogea", apartinand reputatului istoric si arheolog Radu Vulpe. Tinem sa subliniem faptul ca aceste secvente de lucrare nu isi propun sa descrie campaniile arheologice pe care cetatile in…

- HSBC a anunțat vineri ca și-a extins echipa de cercetare asiatica prin angajarea a 15 analiști in urma lansarii HSBC Qianhai Securities, prima companie comuna de valori mobiliare chineze care va fi majoritar deținuta de o banca straina, potrivit Businessinsider.com.

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) a anuntat, vineri, ca la Penitenciarul Vaslui posturile sunt ocupate in proportie de 88 la suta, iar in 2017 au fost repartizati unitatii respective 17 absolventi ai scolilor de profil. Totodata, ANP sustine ca doar putin peste 3.000 de ore suplimentare…

- Așa cum s-a angajat in fața localnicilor, Primaria Cugir, a dat startul distracției pe patinoarul artificial situat in incinta Clubului Sportiv Orașenesc. Amenajat pe o suprafața de aproximativ 600 metri patrați și iluminat pet imp de seara, patinoarul artificial (in premiera la Cugir) s-a deschis vineri…

- Parcul Sarbatorilor de Iarna, din Cetatea Alba Carolina, a fost deschis oficial aseara. Chiar daca inca de pe data de 1 decembrie, albaiulienii și turiștii veniți in Cealalta Capitala au fost intampinați cu o atmosfera de sarbatoare, Serbarile iernii au inceput de ieri și vor ține pana pe 21 decembrie,…

- Acum doua zile, la sediul Brigazii 9 Mecanizata "Marasesti", s a desfasurat autoevaluarea starii structurii pe anul 2017.Activitatea a avut loc in prezenta comandantului Diviziei 2 Infanterie "Getica", general de brigada Gheorghita Vlad si a reprezentat un bilant al activitatii structurii in anul 2017,…

- Magia sarbatorilor de iarna cuprinde mai multe localitați din Alba. Targurile de Craciun se deschid „oficial” miercuri, la Alba Iulia, Sebeș și Cugir și dumnica, la Aiud. Parcul de Craciun s-a deschis la Alba Iulia, in Piața Cetații, de 1 Decembrie. Punct de atracție pentru cetațenii din municipiu și…

- Ultima zi a campaniei „16 zile de Activism pentru combaterea violenței impotriva femeii”, desfașurata intre 21 noiembrie și 4 decembrie 2017, sub genericul ,,Fii un zid, nu face un zid!” s-a finalizat astazi, la Casa de Cultura și pe strazile orașului Cugir prin moment emoționante. Campania organizata…

- Polițistul care și-a agresat colega, vine la munca normal. Reprezentanții IPJ Hunedoara au confirmat sambata agresiunea și au declarat pentru The post DEVA: Polițistul agresor iși desfașoara activitatea normal appeared first on replicahd.ro .

- Targul de Craciun, ajuns la ediția cu numarul 11, s-a deschis oficial de 1 decembrie, de Ziua Naționala a Romaniei. A fost aprins iluminatul festiv, urmat de Hora Unirii. Inca nu avem celebra cortina de beculețe, care va fi montata un pic mai tarziu, dar sunt unele ornamente nou-nouțe.