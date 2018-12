Stiri pe aceeasi tema

- Oleksandr Turcinov, secretar al Consiliului Național pentru securitate si aparare de la Kiev, a declarat ca Ucraina va trimite din nou nave militare prin Stramtoarea Kerci, dintre Marea Neagra și Marea Azov, insa de aceasta data la bordul navelor vor fi oficiali ai unor organizații internaționale, transmite…

- Ucraina va trimite din nou nave militare in porturile sale din Marea Azov, a declarat miercuri un oficial din domeniul securitatii, in pofida capturarii de catre Rusia a trei nave si a echipajelor lor in zona luna trecuta, relateaza Reuters. Ucraina si Rusia au relatii tensionate dupa…

- 'Atacul neprovocat al Rusiei asupra navelor ucrainene in Marea Neagra, in apropiere de Stramtoarea Kerci, reprezinta o escaladare periculoasa a unei activitati tot mai provocatoare si amenintatoare', a declarat Pentagonul intr-un comunicat.'Statele Unite doresc o relatie mai buna cu Rusia,…

- Toti cei 24 de marinari ucraineni retinuti de Rusia au fost pusi sub acuzare pentru trecerea ilegala a granitei. „Acuzatiile au fost formulate imediat dupa arestarea lor. Toti sunt acuzati ca au incalcat granita Rusiei, conform articolului 322.3 din Codul Penal al Rusiei”, a declarat Polozov.El…

- Ucraina trebuie sa ia toate masurile pentru a nu permite Federatiei Ruse sa domine in Marea Neagra si in Marea Azov, a declarat duminica secretarul Consiliului pentru Securitatea Nationala si Aparare (SNBO) din Ucraina, Oleksandr Turcinov, in contextul in care doua nave militare ucrainene au traversat…