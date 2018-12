Oficial de la IPJ Constanta. Accident la Mangalia. O masina s-a rasturnat. Soferul era baut. A refuzat recoltarea de probe biologice

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit SAJ Constanta, la iesirea din Medgidia spre satul Satu Nou, o soferita care a pierdut controlul volanului si a iesit in decor, s a rasturnat.Soferita acuza dureri in zona lombara.SMURD Medgidia se afla la fata locului. Potrivit ISU Dobrogea, nu exista persoane incarcerate. ...

- In aceasta noapte, in jurul orei 03.35, un barbat, in varsta de 29 ani, a condus un autoturism pe DN 39, dinspre Constanta catre Mangalia. Purtatorul de cuvant al IPJ Constanta, Marius Niculescu, spune ca in momentul in care a ajuns in zona intersectiei cu DN 39 D statiunea Jupiter, din cauza neatentiei…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, imediat dupa miezul noptii, in Constanta, cartierul Palaz.Potrivit informatiilor noastre un sofer care conducea un autoturism BMW, cu numere straine, a intrat prin gardul de beton al unui imobil situat pe strada Viilor.Dupa accident acesta a fugit de la locul…

- Un barbat de 42 de ani este cercetat pentru distrugere, conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului si refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, dupa ce a fost oprit in trafic de politisti, care au constatat in urma testarii cu alcooltestul ca avea o alcoolemie de 1,09 mg/l…

- O masina in care se aflau doi adulti si doi copii a fost implicata intr-un accident rutier grav, produs luni dupa-amiaza in apropiere de Ploscos, in județul Cluj. In jurul orei 13, șoferul, un barbat de 62 de ani din Crairat, comuna Ploscos, care conducea un autovehicul Dacia Logan in afara localitații,…

- La data de 8 noiembrie, polițiștii l-au depistat și oprit in trafic pe un barbat, de 39 ani, din Barsana, care conducea un autoturism, pe DN 17, in localitatea Beclean, deși se afla sub influența bauturilor alcoolice. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de peste 0,60 mg/l alcool…

- Politisti din cadrul Secției 1 din Craiova, in timp ce efectuau azi noapte controlul și supravegeherea traficului rutier pe strada Matei Basarab, au efectuat semnal de oprire unui autoturism. Intrucat conducatorul auto, un barbat de 29 de ani, din comuna ...

- Conducatorul auto al unei autoutilitare a provocat un accident rutier in care au fost implicate trei masini, printre care si o autoutilitara de Politie, in contextul in care nu a respectat distanta regulamentara intre masini.