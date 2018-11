Stiri pe aceeasi tema

- ''Romania abandonata! Demisia lui Victor Negrescu se inscrie din toate punctele de vedere in logica in care PSD si ALDE trateaza Romania si ii trateaza pe romani. Sa iti abandonezi tara cu doua luni inainte de cel mai important moment din istoria europeana a Romaniei doar pentru ca stii ca va fi…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat duminica seara ca in zilele urmatoare este posibil ca Guvernul sa anunte data de la care va creste salariul minim pe economie. "Vom vedea exact asta la nivel de Guvern, in urmatoarele zile vom anunta. Decizia se va lua in urmatoarele…

- Premierul Viorica Dancila a avut nevoie de translator la intalnirea de miercuri cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani. Potrivit CV-ului postat pe site-ul Guvernului, Dancila vorbeste limba engleza bine, iar limba franceza foarte bine.

- Premierul Viorica Dancila a discutat, miercuri, la Bruxelles, cu socialistii din Parlamentul European, despre statul de drept, dar si despre mutarea ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Dancila a afirmat ca decizia apartine presedintelui."S-a vorbit despre transferul ambasadei.…

- Un Comitet de Urgenta la Guvern trebuia facut in acesta dupa amiaza cu toti cei responsabili! In aceasta tara Prim Ministrul pleaca la shopping cu consilierele in Spania ( anunta oficial pe site - ul Guvernului ca nu are niciun program oficial joi ) iar Presedintele Camerei Deputatilor si al Partidului…

- Consilierul premierului, Darius Valcov, il ataca pe seful statului Klaus Iohannis, despre care spune ca a devenit vocal dupa ce i-a fost taiat bugetul, in contextul declaratiilor publice de vineri ale presedintelui potrivit carora Guvernul acrediteaza teme false care conditioneaza rectificarea.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca in cadrul sedintei de Guvern de joi va fi supus aprobarii, printr-o ordonanta, un mecanism de sprijin prin care unitatile administratiei locale pot accesa imprumuturi din venituri din privatizare inregistrate la Trezorerie pentru asigurarea de prefinantari…

- UM 02191 Constanta din MApN organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de executie de personal civil contractual pe perioada nedeterminata de psiholog practicant autonom studii superioare, 1 post astfel: 6 septembrie 2018 interval orar 10.00 ndash; 13.00 ndash; proba scrisa; 12 septembrie 2018…