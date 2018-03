Stiri pe aceeasi tema

- L aora actuala toate strazile și caile de acces din municipiul Chișinau sunt practicabile, iar traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna, informeaza Primaria. Transportul public circula conform programului corespunzator unei zile de lucru, iar la linie sunt 292 de troleibuze si 46 de autobuze.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2E, in sat Braiesti, com. Cornu Luncii, la kilometrul 16+800, in judetul Suceava, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autotren, un autocamion si o autoutilitara. Cauza producerii a fost neadaptarea…

- Luand act cu ingrijorare de inaintarea Anexei nr. 10 Comisiei de Dialog Social inainte ca negocierile asupra ei sa fie finalizate și toate posibilitațile sa fie utilizate, Federația „Solidaritatea Sanitara” a solicitat Ministerului Sanatații eliminarea Anexei nr. 10 la Regulamentul de sporuri și inlocuirea…

- Primaria Chisinau informeaza ca de dimineata traficul rutier pe strazile municipiului se desfasoara in conditii normale de iarna. Transportul public circula conform programului corespunzator unei zile de lucru, iar la linie au fost emise 302 de troleibuze si 99 de autobuze.

- Patru persoane au fost ranite, vineri seara, in urma unui accident rutier petrecut pe drumul care leaga orasul Arad de Oradea, fiind implicate trei masini. Traficul este blocat pe ambele sensuri, pe DN 79, transmite corespondentul MEDIAFAX. Accidentul a avut loc, vineri seara, pe DN 79,…

- Sase persoane au fost ranite, vineri dimineata, in urma unui accident rutier care a avut loc DN67B Pitesti – Dragasani, in localitatea Poiana Lacului din judetul Arges. Traficul rutier este blocat.

- Circulatia feroviara ramane oprita, vineri dimineata, intre Viseul de Jos si Salva, judetul Bistrita –Nasaud, unde un tren de marfa a deraiat joi seara. Traficul feroviar este blocat si in judetul Dambovita. Probleme se inregistreaza si in traficul rutier pe mai multe drumuri.

- 43 de sancțiuni contravenționale in valoare de 23.460 lei.Aceasta este prada pe care au ”capturat-o” polițiștii teleormaneni. Totodata, au fost reținute și 4 permise de conducere. Și din pacate nu sunt singurele cazuri. Polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Crangu au oprit pentru control pe DJ 653, pe…

- Un heleșteu s-a revarsat in comuna argeșeana Bradu (DJ659), in zona postului de poliție. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Argeș, traficul este blocat total și a fost deviat pe o ruta ocolitoare.

- O femeie si-a pierdut viata, iar alte trei persoane, printre care un copil, au fost ranite, in urma unui accident rutier care a avut loc sambata, pe DN6, in apropierea localitatii Jupa, in judetul Caras- Severin. Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers. Potrivit reprezentantilor…

- In cursul acestei dimineți, in jurul orei 07:30, pe DN1C, intre Dej și Baia Mare, pe raza localitații maramureșene Buciumi, s-a produs un accident de circulație soldat cu pagube materiale insemnate. Potrivit primelor informații, șoferul unui autotren, in timp ce se deplasa pe DN1C, ajuns la intrare…

- Traficul rutier pe strada Toma Ciorba, in perimetrul strazilor Stefan cel Mare – 31 august 1989, va fi suspendat sambata 3 martie, intre orele 07.00 si 16.00. Restrictiile se impun in legatura cu executarea lucrarilor de defrisare si curatare sanitara a arborilor, transmite IPN.

- Cinci persoane au fost ranite, intre care doua grav, in urma unui grav accident rutier care a avut loc, marti dupa amiaza, pe DN 25, in apropierea localitatii galatene Tudor Vladimirescu. Traficul rutier este blocat, dar soferii ocolosesc prin camp zona accidentului, potrivit Romania TV. Purtatorul…

- Un accident rutier a avut noaptea trecuta, in jurul orei 23.30, pe DN1, la limita dintre județele Alba și Cluj. Potrivit ISU Alba este vorba despre o coliziune intre un camion și o cisterna. Pompierii au intervenit cu 3 autospeciale și 1 SMURD pentru asigurarea masurilor PSI. Traficul in zona a fost…

- Traficul rutier a fost blocat pe DN 7, duminica, in zona localitatii Cotmeana, din cauza unui accident rutier in urma caruia patru persoane au fost ranite si au ramas incarcerate, conform Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges. Din primele informatii comunicate de IPJ, un autoturism…

- Traficul rutier pe DN72 –Valea Voievozilor este afectat la aceasta , se desfașoara cu dificultate din cauza producerii unui accident rutier.Este vorba de o coliziune intre un TIR și o autocisterna pe DN72 –Valea Voievozilor. In urma accidentului , șoferul Tirului a suferit leziuni. Atat Tirul cat și…

- Circulatia este restrictionata pe DN1, vineri, in zona localitatii ilfovene Ciolpani, in urma unui accident rutier in urma caruia o persoana a fost grav ranita, a anuntat Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). "Traficul rutier este restrictionat pe prima banda…

- Un accident grav a avut loc, vineri dimineata, pe DN1, pe sensul de mers București-Ploiești, la intrarea in localitatea Ciolpani , județul Ilfov. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile unui carosabil…

- Miercuri, 21 februarie a.c., cu incepere de la ora 10.00, la sala Mihai Viteazul din sediul Instituției Prefectului – județul Alba, s-a desfasurat sedinta Comisiei de Dialog Social a judetului Alba, prezidata de prefectul Danuț-Emil Halalai. Ordinea de zi a sedintei a cuprins și urmatoarele teme: modul…

- A fost panica in aceasta dimineața in centrul municipiului Targu-Jiu, dupa ce un autoturism aparținand unei firme de servicii energetice a luat foc in mers in apropiere de Piața Centrala. Traficul rutier in zona a fost ingreunat mai bine de o jumatate de ora pana cand pompierii au reușit sa lichideze…

- La Instituția Prefectului – Județul Alba are loc miercuri, incepand cu ora 10.00, ședința Comisiei de Dialog Social. In cadrul acesteia se vor prezenta informații privind comasarea unitaților de invațamant din județul Alba, dar și despre modul de soluționare a cererilor de pensionare privind inscrierile…

- Primaria nu poate face plati in avans pentru gazul de care CET Arad are nevoie la productia energiei termice, insa poate plati in avans subventia pentru caldura. Exact asta au facut, luni, consilierii locali municipali, pentru ca situatia de criza de la CET sa ia sfarsit, iar aradenii sa scape de amenintarea…

- Traficul rutier este oprit, miercuri, pe sensul de mers catre Bucuresti al Autostrazii 1, in zona localitatii dambovitene Petresti, din cauza unui accident in care au fost implicate doua masini.

- Traficul rutier este oprit, miercuri, pe sensul de mers catre Bucuresti al Autostrazii 1, in zona localitatii dambovitene Petresti, din cauza unui accident in care au fost implicate doua masini. In urma coliziunii care a avut loc pe A1 Bucuresti - Pitesti, la kilometrul 78, o persoana…

- Traficul rutier este blocat pe DN 1F, in localitatea Chendremal, in urma unui accident rutier in care un pieton a fost ranit grav. Potrivit primelor informatii, barbatul a fost izbit in plin de un autoturism. Politistii au blocat traficul in zona pentru efectuarea cercetarilor la fata locului. Vom reveni…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a stabilit, in cadrul sedintei Comisiei de Dialog Social de miercuri, ca anul scolar 2018-2019 va incepe din data de 10 septembrie, iar vacanta de iarna va ramane de trei saptamani. Astfel, copiii vor merge anul viitor cu o saptamana in plus la scoala fata de anul…

- Ministerul Educației Naționale a transmis un comunicat de presa in care a informat despre o ședinta a Comisiei de Dialog Social in cadrul careia au fost dezbatute o serie de proiecte ce urmeaza a fi aprobate in perioada urmatoare. Principalul subiect aflat pe ordinea de zi a fost draftul ordinului de…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a decis ca in anul scolar 2018 - 2019 cursurile sa inceapa pe data de 10 septembrie, iar vacanta de iarna sa fie de trei saptamani, dupa consultari cu partenerii sociali, in cadrul unei sedinte a Comisiei de Dialog Social, organizata de MEN.

- Valentin Popa, Ministrul Educației, a decis ca in anul scolar 2018 – 2019 cursurile sa inceapa pe data de 10 septembrie, iar vacanta de iarna sa fie de trei saptamani, dupa consultari cu partenerii sociali, in cadrul unei sedinte a Comisiei de Dialog Social, organizata de MEN. Potrivit unui comunicat…

- Principalul subiect aflat pe ordinea de zi a fost draftul ordinului de ministru privind structura anului scolar 2018 - 2019, totodata fiind dezbatute si o serie de proiecte ce urmeaza a fi aprobate in perioada care vine. "Ascultand argumentele tuturor partilor, ministrul Educatiei Nationale,…

- "Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a organizat miercuri, 7 februarie, o sedinta a Comisiei de Dialog Social (CDS) in cadrul careia au fost dezbatute o serie de proiecte ce urmeaza a fi aprobate in perioada urmatoare. Principalul subiect aflat pe ordinea de zi a fost draftul ordinului de ministru privind structura…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la in aceasta dimineata, la ora 7.00 ora pe DN68A Faget Deva, in comuna Cosevita, judetul Timis, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate un autoturism si un autotren. Cauza producerii a fost depasirea neregulamentara.…

- Cea mai intortocheata, complicata si periculoasa „mega-intersectie" din Chisinau, in care un simplu accident poate duce la ambuteiaje infernale, are nevoie de careva imbunatatiri pentru ca participantii la trafic sa se simta mai in siguranta. Pana cand se va intampla acest lucru, soferii sunt nevoiti…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autotrenuri si un autoturism, circulatia pe DN7 E68 Deva ndash; Arad este oprita pe ambele sensuri la km 523, in zona localitatii aradene Paulis.Evenimentul a avut…

- Traficul rutier este blocat, marti dupa-amiaza, pe DN 2B, intre Soseaua Baldovinesti si municipiul Braila, in urma unui accident cu cinci victime, intre care una inconstienta, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Braila, lt. col. Stefan Stoian. "In accident au…

- UPDATE ora 09:45 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier a revenit la normal pe DN15C Targu Neamt – Piatra Neamt , unde anterior a fost blocat la km 37+700,in zona localitatii Agapia (judetul Neamt), dupa ce un tir a pierdut controlul directiei…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN22C la intrare in Medgidia. Din primele informatii un autoturism Logan a intrat intr un copac care apoi s a prabusit pe sosea. Potrivit directorului RAJDP Constanta, Lucian Lungoci traficul este blocat in zona. Sursa foto: RAJDP Constanta ...

- Traficul rutier pe DN73 Brasov-Campulung este restrictionat incepand de miercuri seara pentru autovehiculele cu capacitatea mai mare de 7,5 tone, din cauza ninsorii abundente care a inceput sa cada odata cu lasarea serii."Pe portiunea Bran-Moieciu-Fundata-Rucar am restrictionat traficul rutier…

- Traficul rutier este blocat pe DN14B, la intrarea in localitatea Craciunelu, din cauza unui accident rutier produs in care a fost implicat un autovehicul care s-a rasturnat pe carosabil. Un accident rutier s-a produs miercuri, in jurul orei 13.30, pe DN14B, la intrarea in localitatea Craciunelu de Jos.…

- Circulatia autovehiculelor pe o sosea din orasul Saint-Malo, situat in vestul Frantei, urmeaza sa fie suspendata timp de doua luni, masura fiind adoptata pentru a se incuraja reproducerea unor specii de amfibieni, a anuntat vineri primaria localitatii. Traficul rutier pe Rue des Petits Ports, o sosea…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de luni, 15 ianuarie, pe raza judetului Cluj circulatia se desfasoara normal. In conditiile in care in ultimele 24 de ore precipitatiile sub forma de ninsoare au fost reduse din punct de vedere cantitativ,…

- Trei persoane au fost ranite usor, fiind transportate la spital, in urma unui accident rutier produs sambata dupa-amiaza in zona Sema Parc din Capitala si in care au fost implicate trei masini. Traficul se desfasoara cu dificultate pe doua benzi.

- Un sofer si-a vazut moartea cu ochii si doar norocul a facut ca accidentul rutier in care a fost implicat sa nu-i fie fatal! S-a intamplat, miercuri, in municipiul Arad, pe strada Voinicilor. Un autoturism a fost lovit lateral, chiar in partea conducatorului auto, de catre o autocisterna. In urma impactului,…

- Sapte persoane care se aflau intr-un maxi-taxi au fost ranite intr-un accident care s-a produs vineri seara pe sos. Oltenitei, zona Popesti, informeaza IPJ Ilfov. Dintre victime una ar fi mai grav ranita si trei au fost transportate la spital. La fata locului au sosit trei ambulante si…

- Sapte persoane care se aflau intr-un maxi-taxi au fost ranite intr-un accident care s-a produs vineri seara pe sos. Oltenitei, zona Popesti, informeaza IPJ Ilfov. Dintre victime una ar fi mai grav ranita si trei au fost transportate la spital. La fata locului au sosit trei ambulante si urmeaza…

- Un accident grav de circulație a avut loc marti. Patru mașini au fost implicate, rezultand trei persoane care au necesitat ingrijiri medicale. Traficul rutier a revenit la normal pe centura orasului Avrig, pe DN1, la kilometrul 284, unde a avut loc marti un accident rutier soldat cu cinci raniti, fiind…

- Un accident rutier s-a produs astazi, 2 ianuarie 2018, in jurul orei 8.30, pe DN1, pe raza localitații Decea. O tanara de 25 de ani a din județul Bihor fost ranita grav, in urma unei coliziuni intre doua autoturisme. Conform IPJ Alba un tanar de 30 de ani, din București, in timp ce conducea un autoturism,…

- Un nou accident rutier s-a produs marți la amiaza, in jurul orei 12.00, pe DN1, pe raza localitații Decea, soldat cu 3 victime, dintre care una incarcerata. Traficul este oprit pe DN1, km 420, la ieșire din Decea spre Cluj, datorita unui accident in care sunt implicate 2 autoturisme, potrivit IPJ Alba.…

- Un grav accident rutier s-a petrecut vineri dimineata pe Soseaua Spatarului. Potrivit primelor cercetari, impactul a avut loc pe fondul unei depasiri neregulamentare. In urma accidentului au rezultat doua victime, dintre care una a decedat. Traficul rutier va fi restrictionat pe durata cercetarii la…