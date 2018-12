Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi ca angajatii din sectorul bugetar vor avea inca doua zile libere, in 24 si 31 decembrie, precizand ca si plata pensiilor se va face inainte de sarbatori. "Angajatii din sistemul bugetar se vor bucura de inca doua zile libere in preajma Craciunului si a Anului…

