Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May va putea sa ajunga la o ințelegere cu Uniunea Europeana pentru a schimba parțile privind frontiera irlandeza, a declarat duminica secretarul Trezoreriei Marii Britanii, Liz Truss, relateaza site-ul agenției Reuters."Sunt de parere ca Theresa May poate obține…

- Data la care Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana ar putea fi amanata cu cateva saptamani pentru a da timp Parlamentului sa adopte legislatia, a declarat sambata pentru BBC Andrea Leadsom, presedintele Camerei Comunelor, cel mai important oficial britanic care a lansat o astfel de idee, relateaza…

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari, miercuri, ca tara sa va parasi Uniunea Europeana la 29 martie si ca blocul comunitar va lua in considerare extinderea perioadei de negociere aferente articolului 50 numai daca exista un plan alternativ de iesire credibil, transmite Reuters.

- Parlamentul Regatului Unit urmeaza sa voteze marti seara pentru a adopta sau respinge acordul privind retragerea tarii din Uniunea Europeana, negociat de premierul Theresa May. Reuters a numarat sustinatorii acordului si trage concluzia ca sansele sunt impotriva termenilor pentru Brexit sustinuti…

- Comisarul european pentru Buget, Gunther Oettinger, a declarat joi ca este o sansa ca Parlamentul britanic sa voteze in favoarea acordului de Brexit in luna ianuarie, argumentand ca nu exista suficienta sustinere pentru un al doilea referendum, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Premierul…

- Premierul britanic Theresa May si ministrii din cabinetul sau au convenit luni sa continue pregatirile pentru eventualitatea ca iesirea tarii din Uniunea Europeana sa se faca fara un acord cu blocul comunitar, a declarat purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, transmite Reuters.Dupa…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a declarat vineri ca Uniunea Europeana nu va renegocia acordul pentru Brexit daca Parlamentul britanic respinge versiunea curenta a acordului privind condițiile ieșirii Marii Britanii din Blocul comunitar, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.„Nu cred…

- Premierul britanic Theresa May a declarat luni ca perioada de tranzitie post-Brexit trebuie sa se incheie inainte de alegerile din Marea Britanie, care vor avea loc in anul 2022, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Perioada de tranzitie a Marii Britanii, in urma iesirii…