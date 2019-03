Stiri pe aceeasi tema

- Londra a ajuns la o intelegere cu Uniunea Europeana referitor la "modificari obligatorii din punct de vedere juridic" ale Acordului de retragere a Marii Britanii, a anuntat luni seara vicepremierul David Lidington in fata Parlamentului, transmite AFP. "In seara aceasta, la Strasbourg, premierul (Theresa…

- Negocierile cu Uniunea Europeana pentru obținerea unor modificari la acordul de Brexit sunt acum blocate, iar premierul Theresa May nici nu are vreun plan de a merge luni la Bruxelles, a declarat o sursa din guvernul britanic pentru Reuters. Sursa a spus ca discuțiile nu avanseaza…

- Inainte de voturile cruciale din cadrul Comunelor, ministrul britanic pentru mediul de afaceri Greg Clark, cel care detine portofoliul Muncii, Amber Rudd si ministrul Justitiei David Gauke se opun in mod deschis scenariului unei iesiri a Marii Britanii din UE fara acord, optiune pe care premierul Theresa…

- Premierul britanic Theresa May trebuie sa asigure modificarea acordului de Brexit incheiat cu Uniunea Europeana astfel incat acesta sa contina garantii cu caracter juridic obligatoriu in ce priveste "plasa de siguranta" pentru frontiera nord-irlandeza, a declarat marti purtatorul de cuvant pentru…

- Japonia si tarile Uniunii Europene lucreaza "din greu" pentru a evita un Brexit fara acord, a declarat miercuri premierul olandez, Mark Rutte, in prezenta omologului sau nipon, Shinzo Abe, aflat intr-o vizita in Olanda, relateaza AFP. Mark Rutte a adaugat ca el actioneaza in stransa legatura cu Germania…

- Comisarul european pentru Buget, Gunther Oettinger, a declarat joi ca este o sansa ca Parlamentul britanic sa voteze in favoarea acordului de Brexit in luna ianuarie, argumentand ca nu exista suficienta sustinere pentru un al doilea referendum, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Premierul…

- Președintele Klaus Iohannis a avut, vineri, la Bruxelles, o intalnire bilaterala cu premierul britanic, Theresa May. Șeful statului afirmase anterior in privința Brexit ca, deși Uniunea Europeana vrea un acord, acesta nu poate fi renegociat, informeaza Mediafax.Președintele Klaus Iohannis…

- Premierul britanic Theresa May a afirmat ca este "incantata" de sprijinul acordat care ii va permite sa "continue punerea in aplicare a Brexitului pentru poporul britanic" si "reunificarea" tarii, potrivit unei scurte declaratii facute in fata resedintei sale oficiale din Downing Street 10, dupa castigarea…