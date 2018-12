Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea terorista Al-Qaida ”renaste” si intentioneaza sa comita atacuri vizand avioane de linie in Europa, avertizeaza secretarul de stat britanic insarcinat cu Securitatea si infractionalitatea economica Ben Wallace, relateaza CNN, potrivit news.ro.Al-Qaida, care se afla in spatele atacurilor…

- Invitat in platoul Romania TV, Christian Ciocan, comisar-șef de poliție, a facut declarații bomba! Acesta a marturisit ca vestele galbene de la Paris nu știu ce vor și ca, pe strazi, se afla Compania Republicana de Securitate. Christian Ciocan, dezvaluire șoc "Vestele galbene…

- "Comandamentul Central al SUA a reanalizat documentele si a descoperit erori de contabilitate in urma carora am esuat sa taxam in mod adecvat Regatul Arabiei Saudite si Emiratele Arabe Unite pentru carburanti si servicii de realimentare", a afirmat comandorul Rebecca Rebarich, purtatoarea de cuvant…

Fostul vicepremier si ministru de Interne, Gabriel Oprea, a fost reales miercuri, prin vot, la sefia UNPR. Potrivit unui comunicat de presa al partidului, Ion Raducanu a fost desemnat prin vot presedinte executiv, iar Nutu Fonta a fost reconfirmat in functia de secretar general.

- UPDATE Primii dintre cei aproximativ 70 de sefi de stat si de guvern asteptati au inceput sa soseasca duminica, la scurt timp dupa 8.15 GMT, la Palatul Elysee, fiind intampinati de presedintele francez Emmanuel Macron, pentru a participa apoi la comemorarea armistitiului, informeaza France Presse.…

- Pentru ca doamnei Carmen Dan nu prea ii era clar ieri ​pe cine din Italia l-a primit cu garda de onoare, este cazul sa-i spunem ca interlocutorul sau, Matteo Salvini, ministru de Interne si vicepremier al Italiei, este seful partidului extremist, anti-imigranti, anti-UE si populist Liga Nordului.

- Aproximativ 3 milioane de europeni au fost afectați de o breșa de securitate a Facebook care a aparut în septembrie, în care informații confidențiale ale utilizatorilor au fost furate.

- Ministrul de Interne al SUA, Ryan Zinke a declarat ca armata americana ar putea organiza o blocada navala a Rusiei pentru a impiedica controlul acesteia asupra livrarilor de energie in Orientul Mijlociu, pentru a preveni situația care s-a intamplat in Europa, potrivit Washington Examiner. Statele Unite…