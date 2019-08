Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o postare pe un grup pe Facebook, Eugen Radulescu scrie ca nu crede ca avem resurse sa mai rezistam inca un an si jumatate, "pana ce un nou guvern, rezultat din alegeri la termen, sa poata sa repare ce este acum stricat rau de tot". "Eu am mari indoieli" "Suntem intr-o situatie…

- Romania este intr-o situatie extrem de dificila, politic si economic si nu mai avem resurse sa mai rezistam inca un an jumatate pana cand un nou guvern va putea incepe sa repare „ce este acum stricat rau de tot”, este de parere Eugen Radulescu, directorul Directiei de Stabilitate Financiara din Banca…

- ”Suntem într-o situație extrem de dificila, politic și economic. Nu cred ca avem resurse ca sa mai rezistam înca un an și jumatate, pâna ce un nou guvern, rezultat din alegeri la termen, sa poata începe sa repare ce este acum stricat rau de tot”, scrie Eugen Radulescu,…

- OMV Petrom are nevoie de claritate si stabilitate legislativa, a declarat miercuri Christina Verchere, CEO al OMV Petrom, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres."Neptun Deep este un proiect extrem de important, este o necesitate pentru Romania, fundamental pentru a asigura securitatea…

- "Transmitem catre toti primarii PNL o solicitare de informare privind criza bugetelor locale. Romania se afla intr-o situatie extrem de grava, riscam sa pierdem sute de milioane de euro pentru ca autoritațile locale nu mai au resursele financiare pentru co-finantarea proiectelor de investitii care…

- Tarom, primarii, teatre, ministere, Academia Romana, pensionari – toți incep sa tremure. Sub presiunea pomenilor nesustenabile, guvernul Dancila incepe taierile de venituri, concedierile și comasarile din administrația publica. Le face in stilul PSD, al dublului discurs: anunța public ca nici vorba…

- N. Dumitrescu S-a spus mereu ca viitorul unei tari – considerat de aur – sunt tinerii, deviza imprumutata in campaniile electorale, si nu numai, inclusiv de catre politicieni. Numai ca, de la un an la altul, statisticile scot la iveala o realitate cruda in ceea ce priveste tanara generatie din Romania.…

- ”In acest moment ma aflu in mașina cu doamna președinta de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și ne deplasam catre Guvern sa ii inaintez doamnei prim-ministru, așa cum a solicitat și dumneaei, raportul cu datele de pana la aceasta ora. In acest moment,…