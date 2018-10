Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul tarifelor dintre Statele Unite și China influențeaza negativ afacerile mai multor constructori ce iși desfașoara activitatea in cele doua țari. Spre exemplu, BMW a pierdut circa 300 de milioane de euro la exportul mașinilor sale produse in Spartanburg (statul Carolina de Sud) catre China, conform…

- Tarifele vamale dintre SUA si China au afectat exporturile de SUV-uri BMW de la fabrica sa din Spartanburg, Carolina de Sud, catre statul asiatic, ceea ce a afectat rezultatele cu aproape 300 milioane de euro, a declarat Peter. Acesta a adaugat: 'Daca tarifele raman in vigoare in 2019, impactul pe…

- James Slape, 23 de ani, din Carolina de Nord, a murit joi in urma unor rani cauzate de un exploziv improvizat in provincia Helmand, potrivit comunicatului emis de minister.Acesta este al optulea militar american ucis in Afganistan in ultimul an, potrivit mass-media locale.Anul…

- Cutremurul care a avut loc joi in Japonia și care a curmat viața a peste 35 de oameni, lasand insula Hokkaido fara curent electric, afecteaza activitatea tuturor fabricilor auto pe care Toyota pe are pe piața de origine a marcii. Astfel, constructorul japonez a anunțat oficial ca toate cele 12 fabrici…

- Personajul interpretat de Kevin Spacey in serialul de succes "House of Cards", Frank Underwood, a fost omorat de scenaristi in al saselea si ultim sezon al productiei, potrivit unui clip de promovare publicat de compania Netflix, informeaza Reuters.

- Doua masini s-au ciocnit in capat CUG luni dupa-masa in jurul orei 16:30. Traficul a fost temporar blocat. Si circulatia tramvaielor de pe traseul 9 spre Copou a fost oprita. Conform primelor informatii, accidentul s-a produs din cauza neacordarii de prioritate. A fost nevoie si de interventia unui…

- Comisia Europeana va propune vineri renuntarea la practica trecerii de la ora de vara la ora de iarna, in urma unei consultari la care au participat cateva milioane de cetateni europeni, a declarat vineri presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, informeaza AFP, preluata de Agerpres. "Oamenii…

- Generalul in rezerva Lucian Petrica Foca a fost investit astazi in funcția de subprefect al județului Buzau de catre directorul Directiei Generale pentru Relațiile cu Institutiile Prefectului, Teodor Iulian Gheorghe, in prezența prefectului Carmen Ichim, a președintelui Consiliului Județean Petre Emanoil…