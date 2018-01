Stiri pe aceeasi tema

- Japonezul Yuzuru Hanyu, campionul olimpic en titre la patinaj artistic, care s-a accidentat la glezna dreapta in luna noiembrie, si-a reluat antrenamentele pe gheata saptamana trecuta, cu o luna inaintea debutului Jocurilor de la PyeongChang, a anuntat marti un oficial al Federatiei nipone, Yoshiko…

- Este posibil ca Kim Jong-Un sa fi gasit tactica suprema împotriva SUA. Cum planuiește liderul Coreei de Nord sa câștige timp pentru a avansa în ceea ce privește puterea nucleara? Coreea de Sud a continuat discuțiile pentru a-l include pe vecinul sau din nord…

- Armata americana se pregateste „foarte serios” de un posibil razboi cu Coreea de Nord, a indicat un ales republican, care si-a exprimat totusi speranta sa nu se ajunga în situatia ca aceste pregatiri sa fie puse în practica, relateaza AFP. „Administratia examineaza…

- Armata americana se pregateste 'foarte serios' de un posibil razboi cu Coreea de Nord, a indicat marti un ales republican, care si-a exprimat totusi speranta sa nu se ajunga in situatia ca aceste pregatiri sa fie puse in practica, relateaza AFP. 'Administratia examineaza foarte…

- Camera Reprezentantilor a Congresului SUA a aprobat joi reautorizarea pentru sase ani a Agentiei Nationale de Securitate (NSA) sa intercepteze comunicatiile pe internet cu strainatatea, informeaza AFP. Dezbaterea a fost perturbata pentru scurt timp de o postare pe Twitter a presedintelui…

- Presedintele rus Vladimir Putin constituie o amenintare grava la adresa Statelor Unite ale Americii si fata de care Donald Trump ramane insa pasiv, este concluzia unui raport publicat miercuri de membrii democrati ai Comisiei pentru Relatii Externe din Senatul american, transmite AFP. Documentul…

- Rezolutia declara sprijinul Congresului "pentru poporul iranian angajat in manifestatii legitime si pasnice impotriva unui regim opresiv si corupt" si "condamna gravele incalcari ale drepturilor omului, coruptia si activitatile destabilizatoare comise de regimul iranian contra iranienilor".Violente…

- Romania va achizitiona rachete aer-aer de la compania Raytheon. "Compania Raytheon (...) a primit un contract in valoare de 634.204.347 de dolari pentru productia Lotului 31 al Sistemelor avansate de rachete aer-aer cu raza medie de actiune (AMRAAM). Contractul este pentru productia de rachete de…

- Cel puțin 40 de oameni au fost uciși intr-un atentat sinucigaș produs joi in Kabul, Afganistan. Agenția de știri Amaq, afiliata ISIS, a declarat ca grupul terorist Stat Islamic a comis atacul. UPDATE 16.30: ISIS a revendicat atentatul sinucigaș cu bomba comis intr-un centru cultural Shia din capitala…

- Decizia Washingtonului de a furniza armament catre Ucraina va provoca Administratia de la Kiev sa foloseasca forta in cadrul conflictului desfasurat in estul statului ucrainean, a declarat, sambata, Grigori Karasin, adjunct al ministrului rus de Externe, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Daniel Horodniceanu, șeful DIICOT, a vorbit, intr-un interviu pentru ziare.com, despre dosarul patrunderii fara autorizație in arhiva SIPA. Va reamintim ca dosarul a fost inițiat de ministrul Tudorel Toader, in urma dezvaluirilor din Evenimentul zilei. S-a spus atunci ca printre cei care au intrat in…

- Institutul Cantacuzino este transferat, vineri, catre Ministerul Apararii Nationale. Protocolul de predare-primire va fi semnat de ministrul Apararii, Mihai Fifor si de ministrul Sanatatii, Florian Bodog.

- Ministrul de Externe britanic, Boris Johnson, susține ca Londra ar putea fi atacata cu rachete nucleare de catre Coreea de Nord în cel mult sase luni. Secretarul Afacerilor Externe a precizat ca Statele Unite ar putea retrage din Coreea de Sud toate trupele militare, în încercarea…

- Treizeci si opt de jihadisti condamnati la moarte dupa ce au fost gasiti vinovati de ”terorism” au fost executati prin spanzurare joi, la Inchisoarea Nassiriya, in sudul Irakului, a declarat un reprezentant de rang inalt al Consiliului provincial pentru AFP. Este vorba despre cel mai mare numar de executii…

- Moscova isi doreste sa dezvolte dialogul politic purtat cu Administratia de la Phenian, inclusiv la nivelul ministrilor Apararii, a declarat, miercuri, Serghei Riabkov, adjunctul ministrului de Externe rus, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass. Adjunctul ministrului rus de Externe: Moscova vrea…

- Donald Trump vrea reformarea sistemului de imigrare in urma tentativei de atentat din New York. Președintele american susține ca acest sistem „permite prea multor oameni periculoși” sa intre in Statele Unite. Akayed Ullah, autorul exploziei din New York, sosise in Statele Unite in 2011, dupa ce obținut…

- Administrația din Coreea de Nord vrea negocieri directe cu SUA pentru stabilirea unor &"garnții de securitate&", i-a transmis ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, secretarului de stat american, Rex Tillerson.

- Ministrii de Finante din statele membre ale Uniunii Europene au adoptat marti o lista neagra a paradisurilor fiscale, care cuprinde 17 jurisdictii din afara UE care nu coopereaza in probleme legate de fiscalitate, a anuntat reprezentantul Frantei, Bruno Le Maire, transmite Reuters. Lista cuprinde:…

- Spectrul unui razboi preventiv împotriva Coreei de Nord se apropie de fiecare data când Phenianul procedeaza la un tir cu racheta sau la un test cu bomba nucleara, a apreciat duminica influentul senator american Lindsey Graham, citat de AFP. "Daca este un test nuclear…

- "Daca este un test nuclear subteran, va trebui sa se pregateasca pentru un raspuns foarte serios din partea SUA", a avertizat Graham la canalul CBS. In aceeași declarație, citata de Reuters, a spus ca Pentagonul ar trebui sa inceapa evacuarea din Coreea de Sud a soțiilor și copiilor ofițerilor…

- Regimul de la Phenian este ”cea mai mare amenințare imediata pentru Statele Unite”, susține generalul H.R. McMaster, consilier de securitate naționala al lui Donald Trump, scrie realitatea.net.

- Sirenele care avertizeaza in legatura cu iminenta unui atac nuclear au fost testate in statul american Hawaii pentru prima data dupa sfarsitul Razboiului Rece, in contextul tensiunilor dintre Administratia Donald Trump si regimul din Coreea de Nord, informeaza site-ul agentiei Associated Press. Sirenele…

- Președintele american Donald Trump le-ar fi cerut in repetate randuri, pe parcursul verii, republicanilor de marca din Senatul SUA sa renunțe la ancheta Comisiei pentru serviciile de informații din aceasta camera a Congresului SUA pe tema presupusului amestec al Rusiei in alegerile prezidențiale…

- Alți trei sportivi ruși, clasați pe locul 4 in probele de bob la JO 2014 de la Soci, au fost suspendați pe viața, ducand astfel la 22 numarul sportivilor descalificați la aceste Jocuri de iarna in cadrul scandalului de dopaj instituționalizat din Rusia, a anunțat miercuri Comitetul Internațional Olimpic…

- La randul sau, șeful Pentagonului, Jim Mattis, a afirmat ca acest tir a ajuns la cea mai inalta altitudine dintre toate tirurile efectuate de Phenian și ca reprezinta "o amenințare peste tot in lume". Ministrul, care se afla alaturi de președinte la Casa Alba, a mai informat ca militarii sud-coreeni…

- Președintele american, Donald Trump, a lansat un avertisment serios Coreii de Nord care a efectuat un tir cu o racheta balistica intercontinentala și a promis ca "ne vom ocupa de asta", relateaza AFP. La rândul sau, șeful Pentagonului, Jim Mattis, a afirmat ca acest…

- Ministrul de externe al Federatiei Ruse, Serghei Lavrov, a acuzat vineri SUA ca 'provoaca' Phenianul pentru a se putea indrepta spre 'optiunea militara' in rezolvarea problemei nord-coreene, informeaza AFP.'Este foarte ingrijorator ca in aceste ultime doua luni in care Coreea de Nord nu a…

- USR a depus peste 5000 de amendamente la legea legata de split TVA care ajunge pe masa Comisiei de buget. Parlamentarii formațiuni recunosc ca nu vor putea opri adoptarea legii avand in vedere majoritatea din parlament dar spun ca așa macar pot face grea viața partidelor aflate la guvernare și pot iniția…

- Premierul Mihai Tudose a declarat jurnalistilor, dupa citirea motiunii si discursurile din Plen, ca ministrul de Interne pregateste un act normativ ce vizeaza cuantumul amenzilor. Mai exact, spune prim-ministrul, desi salariul minim va creste in continuare, se are in vedere plafonarea amenzilor la nivelul...

- Nurettin Canikli, ministrul de Aparare de la Ankara, a declarat, miercuri, ca Rusia va livra catre Turcia, incepind cu anul 2019, doua sisteme de aparare antiaeriana S-400, existind posibilitatea de a achizitiona inca un sistem de acest tip, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Ministrul turc al Apararii…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a informat, luni, ca se pregateste modificarea prevederilor ordinului privind verificarea celor care conduc masinile MAI, astfel incat sa fie inasprita testarea psihologica si a cunostintelor tehnice pentru soferii care fac acest lucru in mod curent si sa existe…

- Generalul, responsabil de supravegherea arsenalului nuclear american, a spus ca s-a gandit indelung ce ar face intr-o astfel de situatie. Ar fi un ordin ilegal, a explicat el la un forum in Canada. Afirmatiile sale vin in contextul in care presedintele Donald Trump a amenintat ca ar putea distruge total…

- Senatoarea USR Florina Presada atrage atentia, intr-o analiza publicata pe site-ul partidului, ca noul proiect de Cod administrativ pregatit de Ministerul Dezvoltarii condus de Paul Stanescu ”este ultimul cui din sicriul pe care PSD il pregateste pentru administratia publica a Romaniei” si ca actul…

- Imaginile realizate din satelit în aceasta luna pe un șantier naval din Coreea de Nord arata ca Phenian-ul urmarește un ”program agresiv” pentru a construi primul sau submarin operațional de rachete balistice, scrie protv.ro Un proiect american de monitorizare a Coreei…

- Intr-un interviu acordat cotidianului german Handelsblatt, Verhofstadt s-a declarat optimist cu privire la faza in care au ajuns negocierile dintre UE si Marea Britanie, in pofida faptului ca in urma cu o saptamana negociatorul Parlamentului European pentru Brexit precizase ca garantiile oferite…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a afirmat joi ca exista sanse pentru convorbiri intre Coreea de Nord si SUA daca Phenianul inceteaza testarea si dezvoltarea programelor sale nucleare si de rachete, relateaza Reuters. "Daca vor inceta sa testeze, sa dezvolte rachete, sa exporte arme,…

- ”Stim ca Acordul de la Paris este doar inceputul. Totodata, stim ca, potrivit actualelor angajamente, nu vom atinge obiectivul celor doua grade Celsius”, a declarat Merkel. Prin Acordul de la Paris din 2015 statele semnatare au stabilit obiectivul de a limita cresterea nivelului mediu al…

- Un grup de democrati din Camera Reprezentantilor a Congresului american a anuntat miercuri ca va initia o procedura de impeachment impotriva presedintelui Donald Trump, un demers care are insa sanse reduse de succes in conditiile majoritatii republicane din Camera, informeaza Associated Press si…

- Serviciile de securitate ruse incearca sa influenteze opinia publica din Olanda prin raspandirea de stiri false, a declarat ministrul olandez de interne, Kasja Ollongren, intr-o interventie in parlament, relateaza marti portalul de stiri dutchnews.nl. 'Olanda este monitorizata de serviciile de securitate…

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control SRI, a declarat ca Dumitru Iliescu, fostul sef SPP, a afirmat în fata comisiei ca din cunostintele sale se mai pregateste un dosar care sa vizeze membri ai Executivului, nominalizând ministrul Muncii, Lia Olguta

- Politicianul Shinzo Abe a fost reales miercuri in funcția de prim-ministru al Japoniei de catre Camera Reprezentanților a parlamentului nipon, dupa ce blocul politic conservator pe care il conduce a ciștigat alegerile legislative din 22 octombrie și inaintea unei importante vizite a președintelui american…

- Desi a pierdut dreptul de a folosi marca traditionala, actuala echipa inregistreaza a 3-a cea mai buna medie de spectatori pe teren propriu din ultimul deceniu. Oficial, FCSB nu e Steaua, insa acest lucru nu a adus automat ruptura de suporteri. Cel mai bun argument care sa sustina aceasta teorie e media…

- Ministrul afacerilor externe și cel al apararii din administrația președintelui SUA, Donald Trump, au aparat luni, in fața Congresului, baza juridica a operațiunilor americane in strainatate, aleșii voind sa preia de la executiv atribuția de a decide razboiul și pacea, relateaza AFP. SUA…

- Reprezentantii Comisiei Europene au venit in Romania la finalul lunii septembrie, intr-o misiune de supraveghere, aducand tarii noastre propuneri pentru a mentine deficitul in frau. In schimb autoritatile, prin ministrul de Finante Ionut Misa, au ignorat sau refuzat recomandarile Comisiei.

- Cea mai importanta achizitie militara din istoria Romaniei, 4 miliarde de dolari pentru 7 sisteme de rachete Patriot, a ajuns in primele pagini ale unei reviste de specialitate celebre din Marea Britanie. Jurnalistul Radu Tudor a reusit performanta, cu un articol publicat de Jane's Defence Weekly.Citeste…

- Administratia din Coreea de Nord, condusa de Kim Jong-Un, intentioneaza sa efectueze un test nuclear in atmosfera, deasupra Oceanului Pacific, avertizeaza un oficial de rang inalt de la Phenian, citat de CNN.

- Ministrul japonez al Apararii, Itsunori Onodera, a declarat marți ca amenințarea din partea Coreei de Nord a ajuns la &"un nivel critic și iminent&", iar SUA, Japonia și Coreea de Sud trebuie sa abordeze situația.