- Dupa ce în acest an CFR Cluj a reușit doar un egal cu FC Hermannstadt și cu Astra Giurgiu, și o înfrângere cu U Craiova, pozițiile de pe banca tehnica se clatina. Deși a început noua aventura la CFR cu o umilința în fața celor de la Dudelange în Europa League,…

- Devis Mangia, antrenorul lui CSU Craiova, și Antonio Conceicao, tehnicianul lui CFR Cluj, au vorbit dupa meciul caștigat de olteni in fața ardelenilor, scor 2-0. „N-a fost totul perfect. Rezultatul a fost bun, dar in prima repriza CFR a jucat mai bine decat noi. In repriza a doua am facut un joc mai…

- CRAIOVA CFR CLUJ LIVE STREAM ONLINE VIDEO DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Comisia Centrala a Arbitrilor a anunțat brigada care va oficia la meciul CSU CRAIOVA - CFR CLUJ. Astfel, central este Ovidiu Hațegan, asistenți sunt Octavian Șovre si Sebastian Eugen Gheorghe, iar rezerva, Iulian Dima. Observator…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Antonio Conceicao, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la stadionul din Gruia ca liderul va face totul pentru a castiga la Craiova. ''Importanta este victoria in meciul de duminica, vom face totul pentru a castiga. Avem strategia noastra…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Antonio Conceicao, a declarat, marti, la reunirea lotului, ca nu doar FCSB va fi advesara in lupta pentru titlu, el luand in calcul si pe CS Universitatea Craiova si FC Viitorul, potrivit News.ro."Obiectivul nostru este titlul de campioana. Va fi greu ]n a doua…

- in primul meci al zilei, la Iasi, Politehnica a terminat la egalitate cu FC Voluntari, scor 2-2 (1-0). Moldovenii au deschis scorul prin costaricanul Dylan Flores (45+1), dar ilfovenii au intors scorul dupa pauza in decurs de cateva minute, prin ''dubla'' lui Alexandru Tudorie (56, 59 - penalty),…

- Directorul sportiv al gruparii de fotbal CFR Cluj, Daniel Stanciu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca antrenorul Antonio Conceicao are toata increderea clubului si mana libera la echipa, dupa ce in presa au aparut fragmente din contractul sau care sugerau o implicare a conducerii in…