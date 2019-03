Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA Donald Trump a spus din nou ca trimiterea armatei americane in Venezuela "este o opțiune" pentru rezolvarea crizei politice din țara sud-americana. "Trimiterea armatei Statelor Unite in Venezuela pentru a rezolva criza este o opțiune", a transmis Donald Trump intr-o emisiune televizata,…

- Administratia Vladimir Putin a transmis, vineri seara, Washingtonului, ca "nu fura" resursele Venezuelei, cerand Statelor Unite sa evite comiterea unei noi "agresiuni" si schimbarea ordinii constitutionale intr-un stat suveran.Rusia "nu fura resurse din Venezuela", a transmis Ambasada rusa…

- O schimbare a guvernului in Venezuela ar fi in avantajul Rusiei si al Chinei, doi dintre principalii creditori ai regimului Maduro, spune pentru agentia de presa Reuters seful Adunarii Nationale de la Caracas, Juan Guaido, care s-a autoproclamat, cu sprijinul Statelor Unite, drept presedinte interimar…

- Banca Centrala a Venezuelei ar intentiona sa expedieze 15 tone de aur in zilele urmatoare in Emiratele Arabe Unite (EAU) pentru a obtine lichiditati in euro, cu scopul de a mentine solvabilitatea acestei tari membre a Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC), a dezvaluit joi seara un inalt…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite discuta, la New York, despre criza din Venezuela, o reuniune organizata la cererea Statelor Unite si pe care Rusia a incercat sa o impiedice, dar fara succes. Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a chemat toate statele membre ONU sa fie de partea fortelor…

- Diplomati americani au inceput sa paraseasca ambasada SUA de la Caracas, indreptandu-se spre aeroport intr-un convoi escortat de politie, conform unui martor Reuters, dupa ce presedintele Nicolas Maduro a rupt toate legaturile diplomatice cu Washingtonul, relateaza News.ro.Un martor Reuters…

- 'A venit momentul sa fiti de partea constitutiei', a declarat Guaido intr-un mesaj catre armata la un miting de amploare de la Caracas. 'Fiti de partea poporului venezuelean', a mai afirmat Guaido, adaugand: 'Este timpul ca cubanezii sa paraseasca fortele armate'. El a cerut armatei sa permita intrarea…

