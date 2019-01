Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca Statele Unite vor iesi din Siria "intr-o perioada de timp" si vor sprijini luptatorii kurzi din tara, in timp ce Washingtonul isi va retrage trupele, relateaza Reuters.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a decis, pe fondul criticilor, retragerea etapizata a trupelor americane din Siria, afirma oficiali de la Washington citati de cotidianul The New York Times, scrie Mediafax.Conform surselor citate, Donald Trump a stabilit ca retragerea efectivelor americane…

- Presedintele american Donald Trump si-a aparat miercuri propria decizie privind retragerea trupelor americane din Siria, in timpul unei vizite neanuntate la o baza militara americana din Irak, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul in exercitiu al apararii din SUA, Jim Mattis, a semnat ordinul pentru retragerea trupelor americane din Siria, a declarat luni un purtator de cuvant al Ministerului Apararii, in urma deciziei presedintelui Donald Trump care a condus la anuntul demisiei lui Mattis saptamana trecuta, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca a discutat cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, duminica, despre o retragera "lenta si coordonata" a trupelor americane din Siria, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Decizia lui Trump de retragere totala a trupelor SUA a fost confirmata de catre oficiali americani si se asteapta ca ea sa aiba loc in urmatoarele luni. Demersul i-a uimit pe parlamentarii americani si pe aliati, si bulverseaza politica americana in Orientul Mijlociu. Pentru Turcia, aliat in cadrul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca este de acord cu presedintele american Donald Trump care a afirmat ca Statul Islamic a fost invins, dar a adaugat ca este sceptic cu privire la retragerea totala a trupelor americane din Siria, scrie Reuters.Putin a declarat ca Moscova nu a…

- Pentagonul a anuntat miercuri ca a lansat procesul de retragere a trupelor americane din Siria, in contextul in care SUA au inceput trecerea la urmatoarea faza a campaniei antijihadiste, informeaza Reuters. ''Coalitia a eliberat teritoriul controlat de ISIS (gruparea jihadista Stat Islamic),…