- Rusia se va dota cu rachete cu raza intermediara de actiune daca SUA se retrag din Tratatul INF, avertizeaza Putin. Statele Unite au acuzat Moscova ca incalca Tratatul INF, care interzice rachetele cu raza intermediara de actiune, si au anuntat ca se retrag din tratat daca rusii nu revin in cadrul…

- Vladimir Putin a amenințat miercuri ca Rusia va dezvolta noi rachete cu raza medie de acțiune daca Statele Unite se retrag, așa cum au amenințat, din tratatul nuclear din 1987 (INF) care reglementeaza folosirea acestor arme, scrie...

- Putin a facut acest anunt in urma celui al presedintelui american Donald Trump, sambata, potrivit caruia intentioneaza sa iasa din Tratatul INF care interzice armamentul nuclear cu raza intermediara de actiune, incheiat in timpul Razboiului Rece, in 1987, dupa ce acuzat Mosova ca-l incalca.Putin…

- Statele Unite privesc tot mai serios si preocupant situatia rivalitatii cu Rusia si China, si numai in domeniul razboiului cibernetic, informational sau hibrid, ci si in domeniul razboiului nuclear.

- Rusia incalca un acord istoric in domeniul controlului armamentului, a acuzat luni Alianta Nord-Atlantica, precizand ca a incercat in mai multe randuri sa obtina informatii despre un nou sistem rus de rachete, insa fara rezultat, relateaza The Associated Press, informeaza News.ro.NATO si-a…

- Statele Unite se vor retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF), a anuntat sambata presedintele american Donald Trump, citat de DPA. Tratatul INF a fost semnat in 1987...

- John Bolton exercita presiuni ca Donald Trump sa retraga Statele Unite din Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), incheiat cu Rusia in 1987, in timpul Razboiului Rece, in pofida opozitiei altor membri ai administratiei si unor aliati, potrivit unor surse la curent cu acest demers, dezvaluie…