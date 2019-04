Stiri pe aceeasi tema

- Raportul procurorului special Robert Mueller privind ingerinta Rusiei in campania pentru alegerile prezidentiale americane si suspiciunile asupra lui Donald Trump de obstructionare a justitiei va fi publicat joi, a anuntat luni Departamentul american al Justitiei, citat de agentiile AFP si Reuters.…

- Ministerul Justitiei din SUA, care se confrunta cu presiuni crescande de a face public raportul procurorului special Robert Mueller privind implicarea Rusiei in campania prezidentiala din 2016, si-a reiterat joi sprijinul pentru mentinerea confidentialitatii anumitor informatii din document, relateaza…

- O comisie a Congresului american a angajat miercuri o procedura judiciara cu caracter obligatoriu pentru a obtine raportul integral al anchetei asupra ingerintei ruse in prezidentialele din 2016, potential daunatoare lui Donald Trump, in locul versiunii revizuite in prezent la Ministerul Justitiei,…

- ​​William Barr, procurorul general din Statele Unite, intentioneaza sa publice în aprilie o versiune redactata a raportului Comisiei Robert Mueller privind ingerintele electorale ruse, informeaza site-ul agentiei Reuters citat de Mediafax."Toata lumea va putea citi raportul în curând",…

- Rusia ar fi fericita ca relatiile sale cu Statele Unite ale Americii sa se imbunatateasca, a asigurat luni presedintele Comisiei pentru afaceri internationale din Consiliul Federatiei (camera superioara rusa), Konstantin Kosaciov, citat de Reuters, dupa publicarea in SUA a unei sinteze a anchetei efectuate…

- Michael Cohen, fostul avocat al presedintelui american, a declarat in cadrul audierilor din Congres ca Donald Trump l-a pus sa faca peste 500 de amenintari in cei zece ani de colaborare. In cadrul audierilor din Camera Reprezentantilor, Cohen l-a descris pe Donald Trump drept un sef "intoxicant",…

- Partidul Democrat american a depus un proiect de lege prin care cere ca raportul procurorului Robert Mueller cu privire la ”ancheta rusa” sa fe facut public si ca elemente de proba sa fie comunicate Congresului, relateaza Reuters prelutata de news.ro.Aceasta initiativa a democratilor, in Camera…