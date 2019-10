Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor impune sancțiuni Turciei in cazul in care forțele Ankarei reiau ofensiva impotriva milițiilor kurde care se retrag din zona de securitate aflata in nordul Siriei, susține președintele american Donald Trump, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Teodorovici reacționeaza! ‘PSD e un…

- Statele Unite au impus sancțiuni impotriva Turciei, care este aliatului sau in cadrul NATO. Anunțul a fost facut de președintele Donald Trump pe Twitter, care a menționat ca decretul sau are drept scop sa convinga Turcia sa inceteze imediat ofensiva impotriva kurzilor din nordul

- Statele Unite au impus luni sanctiuni tintite impotriva a trei ministri turci, printr-un decret prezidential semnat de Donald Trump. Decretul vizeaza sa convinga Ankara „sa inceteze imediat ofensiva” in Siria, a anuntat administratia americana. „Sunt pregatit sa distrug rapid economia Turciei daca liderii…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a avertizat joi ca Turcia va riposta daca Statele Unite impun sancțiuni pentru incursiunea sa militara în nord-estul Siriei, ce îi vizeaza pe luptatorii kurzi susținuți de Washington, scrie Reuters.Ankara s-ar putea confrunta cu sancțiuni…

- Intrebat despre recentele atacuri asupra infrastructurii petroliere saudite, revendicate de rebelii yemeniti Houti, in in urma summit-ului din Ankara, din 16 septembrie, presedintele Putin a facut referire si la versete din Coran: "Allah va linisteste sufletul si face din voi frati", a afirmat…

- "Suntem pregatiti sa ajutam Arabia Saudita pentru ca ea sa isi poata proteja teritoriul. Am putea sa o facem in acelasi mod in care Iranul a facut-o, cumparand sistemele de racheta rusesti S-300 si in acelasi mod in care Turcia a procedat deja prin cumpararea sistemelor de rachete rusesti S-400",…

- Presedintele Vladimir Putin a propus luni Arabiei Saudite sa achizitioneze un sistem de rachete fabricat in Rusia pentru a-si apara teritoriul, dupa atacurile cu drone care i-au vizat instalatiile petroliere la sfarsitul saptamanii, informeaza AFP. "Suntem pregatiti sa ajutam Arabia Saudita pentru ca…

- "Avem nevoie de aparate de lupta. Daca nu vom putea sa achizitionam F-35, vom cauta alte solutii", a declarat ministrul turc al afacerilor externe Mevlut Cavusoglu, aflat in vizita oficiala in capitala Estoniei si citat de agentia oficiala turca Anadolu.Ankara a calificat drept "injusta"…