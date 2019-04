Offset si Cardi B lanseaza videoclipul piesei „Clout”

Offset a facut public clipul piesei „Clout”, in care apare alaturi de iubita lui, Cardi B. Piesa este extrasa de pe albumul lui Offset – Father of 4. Videoclipul este regizat de catre Daniel Russell si include secvente cu artistul cantand la pian, printre altele. Piesa „Clout” a fost extrasa de pe albumul solo a lui Offset, lansat in luna februarie a acestui an si care a intrat in topul Billboard 200. Offset este unul dintre cei trei membri Migos – unul dintre cele mai cunoscute grupuri rap din lume. Succesul lui Offset, datorat acestui album, i-a adus 3 piese in top 15 si un total de 18 melodii…