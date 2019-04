Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City a pierdut manșa tur a sferturilor de finala din Liga Campionilor cu Tottenham, scor 0-1. La final, neamțul Ilkay Gundogan (28 de ani) a criticat prestației propriei echipe. Manchester City - Tottenham, returul „sferturilor" Ligii, se joaca miercuri, de la 22:00. Gundogan a avut o ieșire…

- Evoluțiile bune ale lui Ianis Hagi (20 de ani) din ultima vreme au atras atenția cluburilor din Europa. Dupa Sevilla și Villarreal, o alta grupare a pus ochii pe fiul “Regelui”. Șeicii care dețin clubul Machester City sunt pregatiți sa-l cumpere pe capitanul Viitorului Constanța.

- In lupta pentru imunitate, Jojo face orice ca sa ajunga prima la Gina Pisto. Actrița este atat de hotarata in ceea ce și-a propus incat iși risca și viața: ,,Jojo e sageata pentru imunitate, și-o dorește atat de mult''

- Viitorul a invins cu 2-1 in deplasarea de la FCSB, golurile fiind marcate de Calcan și Hagi, respectiv Coman. Constanțenii au sarbatorit in vestiar triumful cu un dans vesel și chiuituri pe ritmurile unei melodii machedonești. Ianis Hagi, Ionuț Vana și Eric au fost cei mai activi dintre jucatorii „Regelui"…

- Maurizo Sarri, actualmente la Chelsea, este dat de presa din Italia drept inlocuitorul lui Eusebio Di Francesco pe banca celor de la AS Roma. Sarri e din ce in ce mai contestat in Anglia. Dupa un inceput fantastic de sezon in care Chelsea parea sa țina pasul cu Liverpool și Manchester City in lupta…

- Criza la Viitorul: eșec cu Poli Iași (0-1), 7 meciuri fara victorie pentru echipa lui Gica Hagi! Ianis Hagi, capitanul lui Viitorul, a comis o gafa uriașa in minutul 85, eroare care a dus la golul marcat de moldoveni. Ianis a balbait o minge in apropierea careului oaspeților, Sin a interceptat, a facut…

- Cristian Bivolaru a vorbit, in cadrul emisiunii ProSport Live, despre plecarea lui Ianis Hagi de la Viitorul. Oficialul constantenilor recunoaste ca fiul ”Regelui” a avut o propunere in vara lui 2018, din MLS, scrie Mediafax.Oferta era foarte buna din punct de vedere financiar pentru Viitorul,…

- Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, o exclude pe Real Madrid din topul celor mai bune 3 formații din Europa. „Am spus-o de multe ori: care sunt cele mai bune echipe din ultimul deceniu? Barcelona, Bayern Munchen și Juventus. Acestea sunt cele mai bune trei echipe din Europa.De ce spun asta?…