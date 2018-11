Oferte pentru pensionarii din Timis, cu bilete de tratament la Herculane, Moneasa, Covasna

Stiri pe aceeasi tema

- Pensionarii care doresc sa mearga la tratamente balneare, in aceasta perioada, se pot adresa Casei Judetene de Pensii (CJP) Maramures. Intrarea in statiuni se va face in zilele de 28,29 si 30 noiembrie 2018. In acest sens, cei interesati pot opta pentru una din statiunile: Bizusa, Buzias, Calimanesti,…

- Anul acesta au intervenit modificari ale criteriilor de acordare a biletelor de tratament prin Casa Judeteana de Pensii. Este vorba despre pensionarii MAI, MApN si SRI. Pensionarii apartinand caselor de pensii sectoriale ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si SRI nu mai pot…

- Casa Judeteana de Pensii Salaj anunta ca pentru penultima serie din 2018, cu incepere din 14, 15 si 16 noiembrie, sunt alocate 173 bilete in stațiunile 1 Mai, Bizușa, Buziaș, Caciulata, Covasna, Felix, Geoagiu, Herculane, Moneasa, Ocna Șugatag, Olanești, Sovata, Turda, Tușnad și Vatra Dornei. Biletele…

- • Casa Judeteana de Pensii a avut de rezolvat anul acesta 3.000 de astfel de cereri Pensionarii buzoieni au depus la Casa Judeteana de Pensii, pana la inceputul lunii octombrie, 7.085 cereri de bilete de tratament, ceea ce inseamna un numar mai mic fata de perioada similar a anului precedent. Mai exact,…

- Pentru cea de-a17 a serie de tratament balnear aferenta anului 2018, in judetul Calarasi au fost repartizate 98 de bilete. Pentru aceasta serie, ce are ca data de intrare in statiuni 30 octombrie, biletele de tratament au fost alocate in urmatoarele statiuni in care Casa Nationala de Pensii detine in…

- O noua serie de bilete de tratament este disponibila pentru pensionarii salajeni, in aceasta perioada. Astfel Casa de Pensii Salaj informeaza ca, pentru seria 16, Casei Județene de Pensii Salaj (CJP Salaj) i-au fost repartizate 218 bilete in urmatoarele stațiuni: 1 Mai, Bizușa, Buziaș, Caciulata, Calimanești,…

- Peste 180 de bilete au fost reparatizate judetului Calarasi in cadrul celei seriei a 15-a de tratament balneat.Pentru aceasta serie, ce are ca data de intrare in statiuni 29 septembrie, biletele de tratament au fost alocate in urmatoarele zone turistice in care Casa Nationala de Pensii detine in proprietate…

- A 13-a serie de tratament balnear aferenta anului 2018 incepe pe 27 august, iar pentru judetul Calarasi au fost repartizate 144 de bilete. Astfel, pensionarii vor pleca la tratament in urmatoarele statiuni in care Casa Nationala de Pensii detine in proprietate structuri de cazare, respectiv: Caciulata,…