Oferte importante pentru Darius Olaru

- Darius Olaru (20 de ani), mijlocașul lui Gaz Metan Mediaș, este curtat de Aston Villa și Borussia Dortmund, anunța impresarul Arcadie Zaporojanu. "Am fost in Anglia. Le-am prezentat celor de la Aston Villa cateva referinte despre el, cifre, si tot ce au avut nevoie. Pana acum nu au inaintat oferta…

- Tammy Abraham (21 de ani), fotbalistul imprumutat de Chelsea la Aston Villa, ar putea reveni in Premier League mai repede decat spera. Tammy Abraham e numele aflat pe buzele tuturor britanicilor in aceasta perioada. Varful de 21 de ani este de neoprit, marcand in 8 dintre cele 10 partide jucate de Aston…

- Primul mare transfer din 2019 vine din Anglia, acolo unde Chelsea a ajuns la un cosensns cu Borussia Dortmund pentru transferul mijlocașului american Christian Pulisic (20 de ani). Conform Guardian sport, nemții și-au dat acordul pentru a-l vinde pe Pulisic la Chelsea contra sumei de 64 de milioane…

- Managerul "diavolilor", Jose Mourinho, are pretenții la victorie pe Anfield Road: "Știm ca infruntam liderul și, in ciuda problemelor și dubiilor de lot și de tot felul, vom folosi o echipa capabila sa-și fructifice calitațile". Jose Mourinho s-a pregatit pentru debyul cu Liverpool, "ințepandu-l" la…

- Pandurii Targu Jiu a trecut clar, 2-0, de Aerostar Bacau in ultimul meci jucat pe teren propriu in prima parte a campionatului. Gemenii golului, Tudoran și Parvulescu, au marcat din nou și au ajuns, impreuna, la cota 21 de reușite in acest sezon. Cei doi, alaturi de tanarul portar Mihai Cotolan, titular…