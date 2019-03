Oferte de job-uri serioase si avantajoase doar pe Infomunca.ro!

Stiri pe aceeasi tema

- Totul in ziua de astazi se realizeaza foarte simplu si rapid datorita evolutiei internetului, inclusiv cand vine vorba despre locuri de munca, care si acestea se pot gasi foarte usor prin intermediul site-urilor de specialitate. Cu totii putem intampina anumite probleme in momentul in care dorim sa…

- Mieii, care vor fi vedetele meselor de Paste, sunt deja pregatiti pentru sacrificare. In stane este deja mare forfota, iar pastorii se intrec in oferte. "Acesta e un berbecut, mai deosebit pentru mine.

- Fermierii pot accesa credite in conditii mai avantajoase dupa ce autoritatile de la Bucuresti au semnat cu Fondul European de Investitii (FEI) un acord de finantare in vederea implementarii instrumentului...

- Potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Argeș, in județ sunt disponibile 140 de oferte cu 446 locuri de munca. Cele mai multe posturi sunt disponibile in comerț și confecții. Lista cu locurile de munca disponibile in Argeș o gasiți aici https://www.anofm.ro/lmv_romani_strainatate.html?categ=3&subcateg=1&agentie=Arge%C8%99

- Operatorul aerian national al Romaniei, TAROM, a lansat marti o oferta promotionala pentru biletele de avion cumparate in perioada 8 - 11 ianuarie 2019 si calatorii efectuate intre 15 ianuarie - 28 februarie...

- Multe prevederi din noul Cod Rutier pentru 2019 se refera la obligațiile pe care le au pietonii in trafic și exista o mulțime de reguli pe care pietonii trebuie sa le respecte cand circula pe drumurile publice. Potrivit noului Cod Rutier, pietonii sunt obligati, atunci cand sunt in trafic,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca cinci sau sase companii au depus oferte pentru parteneriatul public privat privind autostrada Ploiesti-Brasov. "Dau si eu o veste buna. am stat cu foarte multa speranta si eu si Guvernul sa asteptam sa vedem cate companii vor depune oferte pentru parteneriatul…